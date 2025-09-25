重要なインフラストラクチャーとは、社会や経済が機能するために不可欠なシステム、設備、資産を指します。
これらのインフラストラクチャーは、その混乱が公共の安全、治安、経済的安定、公衆衛生に影響を与えるため、不可欠であると考えられています。重要なインフラストラクチャーには、相互接続され相互依存する物理コンポーネントと仮想コンポーネントの両方が含まれます。
ほとんどの国や統治機関は、重要なインフラストラクチャーの管理方法に関する規則を維持している。例えば、米国では、Department of Homeland Security（DHS）、Cybersecurity and Infrastructure Security Agency（CISA）、Department of Energy（DOE）などの政府機関が、重要なインフラストラクチャーのセキュリティと管理に関する規制や基準を定めています。Presidential Policy Directive 21（PPD-21）は、安全で機能的かつレジリエントな重要なインフラストラクチャーを強化・維持するための国家的団結を促進しています。
このようなシステムを管理する担当者は、重要なインフラストラクチャーの健全性を管理するための最新の規制、ベスト・プラクティス、テクノロジーを認識することが重要です。以下のような重要なインフラストラクチャー・セクターが私たちの周りにあります。
エネルギー部門―原子炉、送電網、石油および天然ガス施設、パイプライン、燃料貯蔵庫。
化学部門―石油化学製造、農薬製造、化学品流通。
運輸部門―空港、港湾、鉄道、高速道路、橋、公共交通機関。
上下水道システム―浄水場、貯水池、ダム、ポンプ場、下水道システム。
通信部門―電気通信ネットワーク、インターネット・サービス・プロバイダー、衛星システム。
金融サービス部門―銀行、証券取引所、決済システム、手形交換所。
医療―病院、診療所、医療サプライチェーン。
緊急サービス―警察、消防、緊急事態管理システム。
食品と農業―農場、食品加工施設、流通ネットワーク、食品安全システム。
政府―防衛産業基盤、連邦政府施設および国家安全保障システム。
情報技術―データセンター、重要なソフトウェアとハードウェア、サイバーセキュリティー・システム、インターネット・インフラストラクチャー。
これらのインフラストラクチャーは相互につながっていることが多く、ある部門の混乱が他の部門に連鎖的な影響を及ぼし、広範囲に影響を及ぼす可能性があります。
重要なインフラストラクチャーは、その運営を妨害し、公共の安全、治安、経済の安定にリスクをもたらす可能性のあるさまざまな脅威に直面しています。一般的な脅威には以下が含まれます。
攻撃者は、制御システム、ネットワーク、およびソフトウェアの脆弱性を標的にして、不正にアクセスしたり、業務を妨害したり、機密情報を盗んだり、物理的損害を引き起こしたりする可能性があります。
妨害行為、テロ行為、破壊行為は、施設に直接損害を与え、業務を妨害し、生命を危険にさらす可能性があります。これらの攻撃は、商業施設、交通システム、重要な製造業務、その他の資産を標的にする可能性があります。
ハリケーン、地震、洪水、山火事、悪天候により、重要なサービスが中断される可能性があります。過去の気候パターンに基づいたシステムは、異常気象の頻度と強度の増加により課題に直面する可能性があります。
パンデミックや病気の流行は、労働力不足、業務の中断、医療サービスの需要の増加を引き起こす可能性があり、公衆衛生対応者やシステム全体の回復力に負担をかける可能性があります。
侵害された製品や偽造製品などのサプライチェーンの脆弱性により、悪用されて業務が中断されたり、システム保全性が損なわれたりする可能性があります。
重要なインフラストラクチャーの相互接続が進み、高度なテクノロジーへの依存が高まるにつれて、複雑なシステムやソフトウェアへの依存度が高まります。
重要なインフラストラクチャーの管理には、インフラストラクチャーのさまざまな構成要素を監視、制御、保護するための堅固なソフトウェア・ソリューションとシステムの実装が含まれます。
重要なインフラストラクチャーをソフトウェアで管理するには、監視、制御、セキュリティー、メンテナンス、コンプライアンスを包括するアプローチが必要です。ソフトウェア・ソリューションの力を活用することで、重要なインフラストラクチャーを効果的に管理し、その信頼性、安全性、回復力を確保することができます。
