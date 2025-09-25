これらのインフラストラクチャーは、その混乱が公共の安全、治安、経済的安定、公衆衛生に影響を与えるため、不可欠であると考えられています。重要なインフラストラクチャーには、相互接続され相互依存する物理コンポーネントと仮想コンポーネントの両方が含まれます。

ほとんどの国や統治機関は、重要なインフラストラクチャーの管理方法に関する規則を維持している。例えば、米国では、Department of Homeland Security（DHS）、Cybersecurity and Infrastructure Security Agency（CISA）、Department of Energy（DOE）などの政府機関が、重要なインフラストラクチャーのセキュリティと管理に関する規制や基準を定めています。Presidential Policy Directive 21（PPD-21）は、安全で機能的かつレジリエントな重要なインフラストラクチャーを強化・維持するための国家的団結を促進しています。

このようなシステムを管理する担当者は、重要なインフラストラクチャーの健全性を管理するための最新の規制、ベスト・プラクティス、テクノロジーを認識することが重要です。以下のような重要なインフラストラクチャー・セクターが私たちの周りにあります。

エネルギー部門 ―原子炉、送電網、石油および天然ガス施設、パイプライン、燃料貯蔵庫。

化学部門 ―石油化学製造、農薬製造、化学品流通。

運輸部門 ―空港、港湾、鉄道、高速道路、橋、公共交通機関。

上下水道システム ―浄水場、貯水池、ダム、ポンプ場、下水道システム。

通信部門 ―電気通信ネットワーク、インターネット・サービス・プロバイダー、衛星システム。

金融サービス部門 ―銀行、証券取引所、決済システム、手形交換所。

医療 ―病院、診療所、医療サプライチェーン。

緊急サービス ―警察、消防、緊急事態管理システム。

食品と農業 ―農場、食品加工施設、流通ネットワーク、食品安全システム。

政府 ―防衛産業基盤、連邦政府施設および国家安全保障システム。

情報技術―データセンター、重要なソフトウェアとハードウェア、サイバーセキュリティー・システム、インターネット・インフラストラクチャー。

これらのインフラストラクチャーは相互につながっていることが多く、ある部門の混乱が他の部門に連鎖的な影響を及ぼし、広範囲に影響を及ぼす可能性があります。