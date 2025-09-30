メンテナンス戦略と成熟度は、資産・交換コスト、資産の重要性、安全性、環境、運用、財務、公共イメージの使用パターンと障害の影響などの要因によって異なります。予知保全は企業で実施されている 3 つの主要な保全戦略の 1 つで、他の 2 つは故障発生時に修理を行う事後保全と、故障を特定するためにあらかじめ定められた保全スケジュールで展開する 予防保全 があります。予知保全は事前に行う保全のため、過去のベースラインに基づいて機器の実際の状態に依存するのではなく、予想される 状態に関する継続的なインサイトを提供して予防保守を強化します。予知保全を行うと、事後保全は必要な場合にのみ実行されるため、不必要な保守コストや機器のダウンタイムの発生を回避できます。予知保全では時系列の履歴データと障害データを使用して、将来の機器の潜在的な健全性を予測し、問題を事前に予想します。これにより、企業はメンテナンスのスケジュールを最適化し、信頼性の向上を図ることが可能です。

予知保全は、機器の監視に使用されるリアルタイム・データの多様性と幅広さにおいても予防保全とは異なります。音（超音波音響）、温度（熱）、潤滑（油、流体）、振動分析などのさまざまな状態監視技術により、異常を特定し、潜在的な問題を事前に警告することができます。例えば、部品の温度上昇は気流の詰まりや磨耗を、異常な振動は可動部品の不均衡を、音の変化は人間の耳では感知できない欠陥の早期警告を示す可能性があります。