コンピューターと通信の未来は、デスクトップ・コンピューター・ケイパビリティーを備えたラップトップ、タブレット、スマートフォンなどのモバイル・デバイスにかかっています。そのサイズ、オペレーティング・システム、アプリケーション、処理能力は、インターネット接続があればどこからでも使用するのに理想的です。そして、頑丈な装置や、モノのインターネット（IoT）、Chrome OS、macOS、Windows 10などのオペレーティング・システムの拡張により、これらのソフトウェアとケイパビリティーで強化されたハードウェアはすべて、モバイル・コンピューティング装置となります。

モバイル・デバイスはより手頃な価格でポータブルになったため、組織やユーザーはデスクトップ・コンピューターよりもモバイル・デバイスを購入して使用することを好みます。そして、ユビキタスなワイヤレス・インターネット・アクセスにより、すべての種類のモバイル・デバイスが攻撃やデータ侵害に対してより脆弱になっています。

モバイル・デバイスを介した認証と承認は利便性を提供するが、セキュリティーで保護されたエンタープライズ境界のコンストレイントを除去することでリスクを増大させます。例えば、スマートフォンのケイパビリティーは、マルチ・タッチスクリーン、ジャイロスコープ、加速度センサー、GPS、マイク、マルチメガピクセルカメラ、ポートによって強化され、より多くの装置を接続することができます。これらの新しいケイパビリティーは、ユーザーの認証方法と、装置やネットワーク上のアプリケーションやサービスに対してローカルに認可を提供する方法を変革します。その結果、新しいケイパビリティーにより、サイバーセキュリティーの脅威から保護する必要があるエンドポイントの数も増えています。

現在、サイバー犯罪者は車、セキュリティーカメラ、ベビーモニター、埋め込み型医療装置をハッキングすることができます。そして2025年までに、カメラ、サーモスタット、ドアロック、スマートTV、ヘルス・モニター、照明器具、その他多くの装置スを含む750億以上の「モノ」がインターネットに接続される可能性があります。