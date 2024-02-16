侵害攻撃シミュレーションとは

侵害お攻撃シミュレーション（BAS）は、攻撃的なセキュリティーに対する自動化された継続的なソフトウェアベースのアプローチです。 レッド・チーミング や ペネトレーション・テスト などの他の形式のセキュリティー検証と同様に、BASは、サイバー攻撃をシミュレートしてセキュリティー制御をテストし、実行可能な洞察を提供することで、より多くの従来のセキュリティー・ツールを補完します。

レッド・チーム演習と同様、侵害攻撃シミュレーションでは、ハッカーが採用する実際の攻撃戦術、技術、手順（TTP）を使用して、実際の脅威アクターに悪用される前にセキュリティーの脆弱性を事前対応的に特定して軽減します。ただし、レッド・チーミングやペネトレーション・テストとは異なり、BASツールは完全に自動化されており、より多くの実践的なセキュリティー・テストの間に、より少ないリソースでより包括的な成果を提供することができます。SafeBreach、XM Cyber、Cymulateなどのプロバイダーは、新しいハードウェアを実装せずにBASツールを簡単に統合できるクラウドベースのソリューションを提供しています。

BASソリューションは、セキュリティー管理の検証ツールとして、組織がセキュリティー・ギャップをより深く理解できるようにするだけでなく、優先的な修復に関する貴重なガイダンスを提供します。

侵害攻撃シミュレーションは、セキュリティー・チームが次のことを行う際に役立ちます。