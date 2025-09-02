2025年データ侵害のコストに関する調査 AIはセキュリティー・リスクになりつつあります。貴社の対策は万全ですか？

IBM Guardiumでライフサイクル全体にわたりデータを保護

企業の重要なデータがどこに保存されていても、現在のリスクと新たなリスクから保護します

デモの予約
ニューラル・フローの3D描出

Guardium® Data Security Centerがリーダーに選出されました

KuppingerCole Analysts’ Leadership Compass Data Security Platforms 2025の4つのカテゴリー

レポートを読む

発見、分析、対応。

機密データがどこにあるのかを見つけ、それがどのように使用され、公開されるかを理解し、コンテキストに基づいてリスクに優先順位を付け、最も重要なものを守るための行動を起こしましょう。
データ、AI、暗号化の詳細はこちら

環境全体で機密データ、AI、暗号化を検出して、リスク全体像を構築し、的を絞った保護を導きます。
多次元にわたるデータ保護

機密データをライフサイクル全体にわたって保護します。不正使用を検知し、AIの脅威をブロックし、耐量子安全保護のために暗号化をモダナイズします。
準拠の簡素化

自動化されたワークフロー、AIポリシーの適用、およびGDPR、CCPA、PCI-DSSに合わせたレポート作成により、コンプライアンスを簡素化します。
データ・セキュリティーを事後対応型から事前対応型へ

リスク・ベースの可視性、脅威の優先順位付け、アクセスのブロックや隔離などの標準装備の対応により、アラートからアクションに移行できます。

データを保護し、コンプライアンスを簡素化

リスクを軽減し、時間を節約し、コンプライアンスを簡素化しながら、あらゆる段階で機密データを保護します。組織が安全を維持し、警戒を怠らず、常に先手を打つことができるようにします。

 Guardium Data Security Centerの詳細はこちら
さまざまな色の複数のドットを円で描いた図
IBM Guardium DSPM

クラウドおよびSaaS環境全体で企業データを検出、分類、保護します。

 詳細はこちら
製品フローのセキュリティーとクラウド・データを表す図
IBM Guardium Data Protection

データ・コンプライアンスを自動化し、リスクを軽減し、機密データを保護します。

 詳細はこちら
ロックで区切られた複数の色のドットの図
IBM Guardium Vulnerability Assessment

データベースの脆弱性が悪用される前に特定して修復します。

 詳細はこちら
正方形に配置されたさまざまなキーの図
IBM Guardium DDR

リアルタイムの可視性、脅威の優先順位付け、自動化された対応でデータを保護します。

 詳細はこちら

AIと暗号化

ダッシュボードを備えたGuardium AI Securityの製品の画面

AIの検出と保護

AIのユースケースを発見し、リスクに対処し、セキュリティーとガバナンスを強化します。

IBM® Guardium AI Securityの詳細はこちら
Guardium Quantum Safeの製品の画面

将来を見据えた暗号化

大規模に暗号化を管理し、暗号化リスクを軽減し、量子レジリエンスに備えます。

IBM Guardium Quantum Safeの詳細はこちら IBM Guardium Key Lifecycle Managerの詳細はこちら IBM Guardium Discover and Classifyの詳細はこちら
円を形成する複数の線で描かれたラインスタイルの図

IBM® Guardium Data ProtectionでDb2のセキュリティーを強化

高度な可視性、自動化されたコンプライアンス、リアルタイムの脅威検知で重要なデータを保護します。

無料評価版に今すぐ登録する

受賞歴とレビュー

Trust Radius 2025 Top Ratedのバッジ
お客様は、Guardiumを3年連続で最高評価のソリューションと評価しています。
Trust Radius 2025 Buyer's Choiceのバッジ
お客様は、Guardiumを3 年連続でBuyer's Choiceソリューションとして評価しています。
G2社のベスト・ソフトウェア・データ・プライバシーのバッジ
IBM Guardium Data Protectionが、G2社のベスト・データ・プライバシー・ソフトウェア製品トップ50に選出されました。
次のステップ

当社のデータ・セキュリティー・エキスパートによるライブ・デモにご予約ください。Guardiumがどのように動作してデータとビジネスを安全かつ健全に保つかを、実際にご確認いただけます。

 デモの予約
アナリスト・レポート Guardium Data Security Centerがリーダーに選出されました。 2025年データ侵害のコストに関する調査を入手