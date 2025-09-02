企業の重要なデータがどこに保存されていても、現在のリスクと新たなリスクから保護します
環境全体で機密データ、AI、暗号化を検出して、リスク全体像を構築し、的を絞った保護を導きます。
機密データをライフサイクル全体にわたって保護します。不正使用を検知し、AIの脅威をブロックし、耐量子安全保護のために暗号化をモダナイズします。
自動化されたワークフロー、AIポリシーの適用、およびGDPR、CCPA、PCI-DSSに合わせたレポート作成により、コンプライアンスを簡素化します。
リスク・ベースの可視性、脅威の優先順位付け、アクセスのブロックや隔離などの標準装備の対応により、アラートからアクションに移行できます。
リスクを軽減し、時間を節約し、コンプライアンスを簡素化しながら、あらゆる段階で機密データを保護します。組織が安全を維持し、警戒を怠らず、常に先手を打つことができるようにします。
クラウドおよびSaaS環境全体で企業データを検出、分類、保護します。
データ・コンプライアンスを自動化し、リスクを軽減し、機密データを保護します。
データベースの脆弱性が悪用される前に特定して修復します。
リアルタイムの可視性、脅威の優先順位付け、自動化された対応でデータを保護します。
AIのユースケースを発見し、リスクに対処し、セキュリティーとガバナンスを強化します。
大規模に暗号化を管理し、暗号化リスクを軽減し、量子レジリエンスに備えます。
当社のデータ・セキュリティー・エキスパートによるライブ・デモにご予約ください。Guardiumがどのように動作してデータとビジネスを安全かつ健全に保つかを、実際にご確認いただけます。