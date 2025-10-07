機密データを保護し、リスクを軽減し、クリプト・アジリティー（暗号の俊敏性）を通じて量子レジリエンスに向けた対策を講じます。
多くの組織は暗号技術の管理や機密データの保護に苦慮しています。量子コンピューティングの進展は、新たな脅威と規制をもたらしています。これらの課題に対処するために、IBM® Guardium Cryptography Managerは、クリプト・アジリティーを実現し、耐量子計算機暗号（PQC）への対応準備を支援します。
すべての暗号オブジェクトと関連資産を検出します。未知またはシャドーの暗号化を検知できます。
カスタマイズされたリスク指標に基づいて、脆弱性に優先順位を付けます。進化するコンプライアンス基準との整合性を確保できます。
証明書、鍵、機密情報のライフサイクル管理を一元化、簡素化、自動化します。
暗号化を活用し、組織の量子耐性アルゴリズムを強化します。
サポート対象の言語で記述された、内製のものを含めたあらゆる環境とアプリケーション内の、暗号に関連するすべての成果物を特定し、一元化されたポートフォリオ・ビューで結果を視覚化することで、実行可能な洞察を導き出し、量子レジリエンスを強化するための改善策の優先順位を決定します。
シームレスなインフラストラクチャー統合を通じて、ハイブリッドな暗号化環境を実現し、実環境下でのアルゴリズムのパフォーマンス評価と修復パターンの検証を行い、「Harvest Now, Decrypt Later（HNDL）」攻撃から防御します。
クラウド・ストレージ・ソリューションやアプリケーションを含む、IBMおよびIBM以外のストレージ・ソリューションに一元化された鍵管理を提供することで、暗号化鍵管理の合理化を実現し、セキュリティーを強化し、シームレスな統合を実現します。