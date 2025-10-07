2025年データ侵害のコストに関する調査 AI関連のデータ侵害の97%はアクセス制御の欠如が原因

Guardium Cryptography Manager

機密データを保護し、リスクを軽減し、クリプト・アジリティー（暗号の俊敏性）を通じて量子レジリエンスに向けた対策を講じます。

暗号化用のコーディングでモニターを見ている人物

クリプト・アジリティーとセキュアなデータの実現

多くの組織は暗号技術の管理や機密データの保護に苦慮しています。量子コンピューティングの進展は、新たな脅威と規制をもたらしています。これらの課題に対処するために、IBM® Guardium Cryptography Managerは、クリプト・アジリティーを実現し、耐量子計算機暗号（PQC）への対応準備を支援します。
あらゆる可視性の実現

すべての暗号オブジェクトと関連資産を検出します。未知またはシャドーの暗号化を検知できます。
リスクとコンプライアンスの評価

カスタマイズされたリスク指標に基づいて、脆弱性に優先順位を付けます。進化するコンプライアンス基準との整合性を確保できます。
暗号オブジェクトのライフサイクルを管理

証明書、鍵、機密情報のライフサイクル管理を一元化、簡素化、自動化します。
クリプト・アジリティーの保護と実現

暗号化を活用し、組織の量子耐性アルゴリズムを強化します。

主要な機能

合理化された鍵管理とデータ保護のイラスト
暗号化環境全体の可視化

既存のNmap検出機能を活用し、Kubernetes、Qualys、Jira、ServiceNowと統合します。組織の暗号オブジェクトのインベントリーを、ダッシュボードで明確に可視化します。アプリケーションのソースコードをスキャンして、脆弱な暗号オブジェクトを特定できます。

一連のGuardium社製品を見せるアイソメ図
暗号資産とIT資産のリスクを分析し、コンプライアンスを維持

脆弱、期限切れ、または設定不備のあるIT資産を検出します。脆弱性に優先順位を付け、修復を自動化します。PQCリスクを評価し、耐量子アルゴリズムへの移行を支援し、標準との整合性を維持します。標準に準拠した暗号ポリシーの適用を自動化します。監査対応可能なレポートを生成します。

機密データの自動コンプライアンス監査を示す概念図
暗号オブジェクトのライフサイクルをエンドツーエンドで管理

環境全体で暗号オブジェクトを自動的に検出、カタログ化します。証明書の作成、展開、失効管理を行い、ポリシーを定義し、基本的なコンプライアンスと監査対応を確保します。証明書の更新を自動化します。鍵と証明書のライフサイクルを編成します。

データ暗号化とデータベース・プライバシーのイラスト
暗号化によるIT資産の保護

主要なデータベース向けにエージェントレスの透過的データ暗号化を、Oracle向けにエージェント・ベースの暗号化を編成します。Adaptive Proxyがアプリケーションとネットワーク・エンドポイントを「Harvest Now, Decrypt Later（HNDL）」攻撃から保護します。Forward Proxyがアウトバウンド・トラフィックを保護します。HTTPトラフィックを測定、分析し、暗号アルゴリズムのパフォーマンスを最適化します。

関連製品

API検出用のGuardium Quantum Safeの製品画面

Quantum Safe Explorer
 

サポート対象の言語で記述された、内製のものを含めたあらゆる環境とアプリケーション内の、暗号に関連するすべての成果物を特定し、一元化されたポートフォリオ・ビューで結果を視覚化することで、実行可能な洞察を導き出し、量子レジリエンスを強化するための改善策の優先順位を決定します。
IBM Quantum Safe Remediator製品のユーザー・インターフェース

Quantum Safe Remediator
 

シームレスなインフラストラクチャー統合を通じて、ハイブリッドな暗号化環境を実現し、実環境下でのアルゴリズムのパフォーマンス評価と修復パターンの検証を行い、「Harvest Now, Decrypt Later（HNDL）」攻撃から防御します。
Guardium Key Lifecycle Manager製品のユーザー・インターフェース

Guardium Key Lifecycle Manager
 

クラウド・ストレージ・ソリューションやアプリケーションを含む、IBMおよびIBM以外のストレージ・ソリューションに一元化された鍵管理を提供することで、暗号化鍵管理の合理化を実現し、セキュリティーを強化し、シームレスな統合を実現します。
次のステップ

Guardium Cryptography Managerの実際の動作をご覧ください。

2025年データ侵害のコストに関する調査を読む