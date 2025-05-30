ブロックチェーン：ブロックチェーンとは、共有される変更不可能なデジタル台帳で、ネットワーク内のトランザクションを記録・追跡し、検証済みの真のデータを提供する単一の情報源をとして使用されます。

マイナー： クリプトマイナー（単にマイナーとも呼ぶ）とは、クリプトマイニング・ソフトウェアを実行して、新しいトークンを生成し、オンチェーン・トランザクションを検証するユーザーのことです。

ブロックチェーンを非常に強力にしているのは分散化です。ビットコインで使用されるようなパブリック・ブロックチェーンは、単一のソースに保管されるわけではありません。代わりに、ブロックチェーンは任意の数のノードに複製されます。そして、異なるコンピューター・システムが、それぞれ共有ブロックチェーンの有効性を検証するクリプトマイニング・ソフトウェアを実行します。

トランザクションがブロックチェーン上で実行される場合、トランザクションが全体的な台帳に書き込まれる前に、特定のノードのしきい値に基づいてトランザクションを検証する必要があります。このプロセスにより、各トランザクションが正当なものであることが保証され、二重支払いや詐欺などのデジタル通貨にまつわる一般的な問題が解決されます。個々のユーザーのIDは匿名である場合がありますが、パブリック・ブロックチェーン上のすべてのトランザクションは公開され、だれでもアクセスできます。

暗号通貨の場合、ブロックチェーンは一部のトークン（コイン）も保管します。このコインは、ハッシュ・ブロックと呼ばれる複雑な数学的計算により暗号化されています。新しいコインを生成するには、ブロックチェーン上のユーザーが、コンピューティング・リソースを各ハッシュの復号化に費やす必要があります。このプロセスはクリプトマイニングと呼ばれ、通常は膨大な処理能力が必要です。自分のリソースを使用して新しいコインを生成し、他のユーザーのトランザクションを検証するユーザーはマイナーと呼ばれます。

暗号ハッシュを解読してトランザクションを検証するには、ハードウェアと電力の両面でコストが高額になることがあります。コインは、ハードウェアやエネルギーのコストを支払うマイナーのための報酬です。ハッシュ・ブロック全体を復号化するには、トランザクションを検証するよりもはるかに多くのリソースが必要になります。そのため、トランザクションの検証は、より少額のレートで支払われます。このレートは、必要なリソースに関連づけられたトランザクションの価値の割合に応じて計算されます。