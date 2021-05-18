ビットコイン、トークン、イーサリアム、そしてステーブル・コイン。これらは、新たなデジタル資産クラスを理解しようとする際によく聞く名前とフレーズです。CNBCは現在、ティッカーにビットコインの価格を記載していますが、何を意味するのでしょうか？そして、違いは何ですか？
微妙な違いを持つデジタル資産の定義と機能について明確な答えを見つけることは、必要以上に困難です。この流行を知りたいと思っている大学生であろうと、経営幹部の経験豊富なメンバーであろうと、独立した調査からは答えよりも多くの質問が生まれることがよくあります。私と私のチームは複数のデジタル資産イニシアチブを主導する中で、一般の人々や顧客にデジタル資産の重要な定義と理解について教育を提供する機会があると考えました。
「仮想マネー」の最も混乱を招く側面の1つは、さまざまな用語にあります。金融業界に関連するすべてのデジタル資産を説明するために当社が使用する広範な用語は、デジタル通貨です。デジタル通貨の機能は物理通貨に似ています。ただし、物理的な通貨よりもデジタルを利用することには利点があります。そのようなメリットの1つは、コストと時間を削減しながら、国境を越えて瞬時に送金し、送金できることです。デジタル通貨には、仮想通貨、暗号通貨、次に説明する予定の中央銀行デジタル通貨など、さまざまな形態があります。
2009年に暗号通貨が登場して以来（リンクはibm.comの外にあります）、暗号通貨を追いかけてきた人、あるいは最近Dogecoinに魅せられてこのトレンドに乗った人は、その価値と、分散型金融を中心としたビジネスに移行する中でこのデジタル資産を重要なものにしているものについて理解を深めることが重要です。暗号通貨はオンラインで商品やサービスと交換できる決済手段だ。多くの企業がトークンと呼ばれる独自の通貨を発行しており、その企業が提供する商品やサービスと交換することができる。
アカデミー・トークンやカジノ・チップが類似しています。商品やサービスにアクセスするには、実際の通貨を暗号通貨に交換する必要があります。暗号通貨を活用する魅力は、特定の製品やサービスに連動した証券として機能する能力にあります。さらに、一部の投資家はこれを価値の保存手段として活用し、機関投資家と小売投資家の両方に新たな投資機会を開いています。
では、すべての始まりに戻りましょう。ビットコインは2008年に登場した最初の暗号通貨です。トークンは分散化されているため、トークンを管理する中央銀行や管理者は存在しません。ビットコインやその他の暗号通貨の革新的な機能は、仲介者を必要とせずにピア間で通貨を送信できることです。これにより、支払い取引の時間とコストを大幅に削減できる可能性があります。
主流の社会や組織における暗号通貨の採用に対する議論の1つは、その変動性が投資家や企業の貸借対照表の健全性を損なう可能性があるというものです。テクノロジーの新しい機能の恩恵を受けながら、変動性のリスクを軽減するために、ステーブル・コインは2014年に導入されました（リンクはibm.comの外にあります）。これは暗号通貨のボラティリティ問題に対処するために特別に設計されました。
ステーブルコインは暗号資産と同じ機能を備えていますが、コインが米ドルまたは他の法定通貨に支えられているため、変動性が低減されます。ご覧のとおり、デジタル資産分野は成熟しており、現在ではさまざまな業界のエンタープライズ・アプリケーションに大きな価値をもたらすことができます。
民間セクターがこの新興資産クラスの活用を検討しているだけでなく、世界中の政府も中央銀行デジタル通貨（CBDC）の導入の可能性を検討することに関心を示しています。
デジタル通貨の話題は、2008年よりずっと前にさかのぼります。しかし、ビットコインは最初に認識されたデジタル通貨でした。デジタル通貨の時価総額（リンク先はibm.com外）が最近2兆USDを超えたことで、中央銀行はこれが自国または地域や自国の金融インフラにとってどのような意味を持つかを理解し始めている。
デジタル・マネーは、ますますキャッシュレス化が進む社会の未来として、より大きな関心を集めています。中国からバハマまで、世界の中央銀行の86%（リンク先はibm.com外）はデジタル通貨を検討しています。CBDCの導入は、規制されたデジタル通貨の普及を意味する可能性があります。導入により、中央銀行や財務省が行う様々なプロセスのスピードが大幅に向上するでしょう。
個人のデジタルウォレットに直接資金を投入できるようにすることで、税金の還付、景気刺激策、政府の援助をほぼ瞬時に送金できるようになります。デジタル通貨を利用することで、通貨を発行するコストも削減できます。現在（リンク先はibm.com外）、1ペニーを作るのに2.06セント、1ニッケルを作るのに7.53セントかかり、経済的に非効率なプロセスとなっている。最後に、供給を制限したり、トークンを燃やしたり、その他の方法でデジタル通貨を構成する能力は、中央銀行に金融政策や財政政策のための新たな機能を与えるだろう。
民間セクターと公共セクターの両方がデジタル資産に関心を持っているのは、政府と業界のリーダーが新興資産クラスに関心を持っているという自信の表れです。最近、FEDは、新規銀行がFed Payment Railsに直接アクセスできる可能性がある提案を発表しました。
さらに、2021年3月には、スティーブン・リンチとパトリック・マクヘンリーが超党派の法案（リンクはibm.comの外にあります）を提出し、米国のデジタル資産をめぐる現在の法的・規制的枠組みを評価する作業部会の設置を求めました。この法律の導入は、デジタル資産の大量導入への道程において最も重要である。
さらに、米国をイノベーションのリーダーとして確立するには、規制とテクノロジーのより深い理解が必要であることを、多くの官公庁・自治体の関係者が理解していることを反映しています。
これは、デジタル資産分野におけるエキサイティングな時代であり、官公庁・自治体がこのテクノロジーに関心を持っているということは、私たちがデジタル通貨を利用するすべての市民や組織の先頭に立っていることを意味します。
