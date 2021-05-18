「仮想マネー」の最も混乱を招く側面の1つは、さまざまな用語にあります。金融業界に関連するすべてのデジタル資産を説明するために当社が使用する広範な用語は、デジタル通貨です。デジタル通貨の機能は物理通貨に似ています。ただし、物理的な通貨よりもデジタルを利用することには利点があります。そのようなメリットの1つは、コストと時間を削減しながら、国境を越えて瞬時に送金し、送金できることです。デジタル通貨には、仮想通貨、暗号通貨、次に説明する予定の中央銀行デジタル通貨など、さまざまな形態があります。

2009年に暗号通貨が登場して以来（リンクはibm.comの外にあります）、暗号通貨を追いかけてきた人、あるいは最近Dogecoinに魅せられてこのトレンドに乗った人は、その価値と、分散型金融を中心としたビジネスに移行する中でこのデジタル資産を重要なものにしているものについて理解を深めることが重要です。暗号通貨はオンラインで商品やサービスと交換できる決済手段だ。多くの企業がトークンと呼ばれる独自の通貨を発行しており、その企業が提供する商品やサービスと交換することができる。

アカデミー・トークンやカジノ・チップが類似しています。商品やサービスにアクセスするには、実際の通貨を暗号通貨に交換する必要があります。暗号通貨を活用する魅力は、特定の製品やサービスに連動した証券として機能する能力にあります。さらに、一部の投資家はこれを価値の保存手段として活用し、機関投資家と小売投資家の両方に新たな投資機会を開いています。