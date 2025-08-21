航空会社の経営幹部であるあなたが、珍しく穏やかな月曜日の朝に、淹れたてのコーヒーを片手にデスクに向かっているところを想像してみてください。気分はすっきりとリフレッシュされ、リラックスしながら今週に向けて準備が整っています。

受信トレイの確認をしていると、Slackの通知音「タッタッタッ」という聞き慣れた音が耳に入ります。

ウィンドウを開くと、それはセキュリティー・オペレーション・センター（SOC）のリードからのメッセージで、良い知らせではありません。「ダークウェブ上のデータブローカーが、当社の顧客記録の膨大なデータを販売すると宣伝しています」。

さあ、どうしますか。会社の幹部の緊急会議を招集しますか。警察に電話しますか。

まずはパニックになるかもしれません。会社のデータがダークウェブにある。これはかなりまずい事態です。

しかし、理想的には、何か行動する前に脅威インテリジェンスのアナリストにもう少し詳しく調査してもらうべきでしょう。

サイバー犯罪者は決して信用できる存在ではなく、彼らが売り込んでいるという記録も、実際には主張どおりのものではない可能性があるからです。実際にサイバー犯罪者が持っているのは、あなたの会社と緩やかにしか関連していない旅行サイトの第三者データかもしれません。もしかしたら、単に買い手を引きつけるために、誰もが知る貴社の名前を使っているだけかもしれません。

そうであれば顧客データは安全であり、大規模で高額な、そして公に向けた対応を取る必要はなく、何もする必要がないかもしれません。

この思考実験のポイントは、IBM X-Forceが対応した実際の事例を基にしたものですが、ダークウェブはその不気味な評判から想像されるほど特別なものではなく、ずっとありふれた存在だということです。

ありふれていて、理解可能なものです。

確かにダークウェブには多くの怪しげで明らかに悪質な活動が存在しますが、このインターネットの影の領域をめぐる評判が、人々の判断を曇らせることがあります。

ダークウェブ上の活動を冷静かつ合理的に継続的に監視することで、組織は誤った神話を排し、いわゆるハッカーの拠点で実際に何が起きているのかを正確に把握できます。

とはいえ、ダークウェブは扱いが難しい領域であることも事実です。実際、犯罪者同士が互いに感染させ合い、データや銀行口座へのアクセスや情報を得ようとすることさえあります。空虚な脅しと真のリスクを見極めるためには、資格を持つサイバーセキュリティーの専門家の支援を受けることが有効です。