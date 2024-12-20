ノードは、データを受信、送信、作成、または保管できるコンピューター、プリンター、モデムなどのデバイスに接続されたネットワーク上のポイントです。コンピューター、ルーター、スイッチなどのネットワーク・デバイスは、ネットワーク・インフラストラクチャーが機能するための情報を認識、処理、送信できる必要があります。したがって、各ノードはその所在地（IPアドレスと呼ばれる）で識別され、ネットワークへのアクセスが許可されます。

インターネット・プロトコル（IP）所在地は、コンピューター ネットワークに接続されているノードに割り当てられる番号です。各IP所在地は、デバイスとそれが接続されているネットワーク、およびネットワーク上の特定の所在地を識別します。あるデバイスが別のデバイスにデータを送信する場合、データには両方のデバイスのIP所在地が含まれます。データは、ルーターとスイッチを使用して、ネットワークを介してノード間で送信されます。