APIディスカバリーツールを使用してAPIを検出し、しっかりとしたドキュメンテーションを作成することで、開発者はどの既存のアプリケーションやサービス（内部と外部の両方）にアクセスし、統合できるかをよりよく理解できます。既存のサービスや機能を使用することで、開発者は生産を加速し、アプリケーションの機能を拡張し、市場投入までの時間を短縮できます。

APIディスカバリーにより、開発者が既存のサービスを見つけて利用するのに役立つAPIインベントリーを作成できます。これには、オプションのメニューを提供することで開発者にアプリケーションのデータとサービスの統合を促すという追加のメリットもあります。

APIディスカバリーとAPIカタログの一貫した保守により、チームは存在するAPIを迅速かつ簡単に見つけることができます。これにより、効率が向上し、不要な作業が削減され、さらには開発者にまだ実現していなかった機能を通知することで、ワークフローを改善することができます。