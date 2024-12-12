CNAPPセキュリティー・プラットフォームは、もともと研究およびコンサルティング会社のGartnerによって概念化されたもので、従来は個別にデプロイされていたさまざまなクラウドネイティブなセキュリティー・アプリケーションを単一のプラットフォームに統合します。

CNAPP プラットフォームは、従来のサイロ化されたセキュリティ アプローチではなく、複数のクラウド セキュリティ ツールを組み合わせて合理化し、クラウド プラットフォームを監視するセキュリティ チームに包括的な可視性、脅威の検知、および修復を提供します。

組織の要件に応じて、異なるCNAPPフレームワークが異なるユースケースに適している場合があります。多少の違いはありますが、ほとんどの CNAPP は、初期のコード開発から最終的なデプロイメントまでクラウドアプリケーションを保護するために設計された最小限のセキュリティ機能セットを提供します。

クラウド リソースを保護し、アプリケーション セキュリティ (AppSec)を提供するように設計された最高の CNAPP は、組織の固有のニーズを満たすことで機能します。少なくとも、効果的な CNAPP は、組織の潜在的な攻撃対象領域を監視および削減し、潜在的なセキュリティの不確実性を排除して、組織の全体的なセキュリティー体制を改善します。したがって、最良のCNAPPとは、組織に与えられた要件に最も適していることです。



さまざまなユースケースのさまざまなニーズを満たすために、ベンダーはさまざまなレベルのサービスを提供する場合がありますが、十分なCNAPPがこれらの主要コンポーネントのほとんどを提供することが期待できます。