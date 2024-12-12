CNAPPは、クラウドおよびマルチクラウド環境における アプリケーションのセキュリティ 、ネットワークセキュリティ、規制遵守の確保を支援します。これにより、パブリッククラウド 、プライベートクラウド、オンプレミスインフラ全体で、データ侵害 、 マルウェア攻撃、その他のセキュリティ脅威から機密データを保護できます。
CNAPPにはクラウドセキュリティソリューションが組み込まれているため、製品間で機能が異なる場合があります。一般的に、次のようないくつかの予防的および事後的なセキュリティ機能が組み込まれています。
CNAPP は、クラウド環境全体にリアルタイムの可視性を提供し、開発ライフサイクル全体にわたってセキュリティ リスクと脆弱性を特定して対応します。IBM Cloud 、Amazon Web Services(AWS)、Microsoft Azureなどの主要なクラウドプロバイダーとのAPI統合を提供するCNAPPソリューションは、 CI/CDパイプライン内に統合され、コード作成からランタイム実行までの包括的なセキュリティのためのエージェントとエージェントレスの両方のワークロード保護を提供します。
CNAPPセキュリティー・プラットフォームは、もともと研究およびコンサルティング会社のGartnerによって概念化されたもので、従来は個別にデプロイされていたさまざまなクラウドネイティブなセキュリティー・アプリケーションを単一のプラットフォームに統合します。
CNAPP プラットフォームは、従来のサイロ化されたセキュリティ アプローチではなく、複数のクラウド セキュリティ ツールを組み合わせて合理化し、クラウド プラットフォームを監視するセキュリティ チームに包括的な可視性、脅威の検知、および修復を提供します。
組織の要件に応じて、異なるCNAPPフレームワークが異なるユースケースに適している場合があります。多少の違いはありますが、ほとんどの CNAPP は、初期のコード開発から最終的なデプロイメントまでクラウドアプリケーションを保護するために設計された最小限のセキュリティ機能セットを提供します。
クラウド リソースを保護し、アプリケーション セキュリティ (AppSec)を提供するように設計された最高の CNAPP は、組織の固有のニーズを満たすことで機能します。少なくとも、効果的な CNAPP は、組織の潜在的な攻撃対象領域を監視および削減し、潜在的なセキュリティの不確実性を排除して、組織の全体的なセキュリティー体制を改善します。したがって、最良のCNAPPとは、組織に与えられた要件に最も適していることです。
さまざまなユースケースのさまざまなニーズを満たすために、ベンダーはさまざまなレベルのサービスを提供する場合がありますが、十分なCNAPPがこれらの主要コンポーネントのほとんどを提供することが期待できます。
CSPMにより、組織はクラウド インフラストラクチャ、コードとしてのインフラストラクチャ (IaC) 、およびその他のクラウド参考情報を継続的に監視し、事前定義されたセキュリティ ポリシーに基づいてセキュリティ制御を自動的に実装できるようになります。
CSPMは、脆弱性や設定ミスを明らかにするのに役立ち、組織がクラウドセキュリティの状態を容易に評価し、存在する可能性のある脅威やコンプライアンスのリスクに対処できるようにします。
CIEMツールは、アクセス権、特権、権限など、単一クラウド環境およびマルチクラウド環境のID管理に使用されます。CIEMを統合することで、CNAPPはクリティカルなアクセス管理を実現し、最小権限の原則を適用できるようになり、ユーザーとサービスのアクセスがそれぞれの役割に必要なものに限定されるようになります。
CIEM ツールは、意図しない権限や過剰な権限を識別して防止し、関連する脅威やデータ侵害を防止します。これらは、組織のより広範なID およびアクセス管理 (IAM)プログラムのクリティカルなコンポーネントであると考えられており、より安全なゼロトラスト セキュリティ アプローチを実現する上で役立ちます。
CDR システムは、クラウド環境における疑わしいアクティビティを積極的に監視します。このようなアクティビティが特定されると、CDR はリアルタイムの脅威修復のための自動インシデント対応をトリガーします。
CSNS ソリューションは、ネットワークの脆弱性に対処するように設計されており、Web アプリケーション ファイアウォールを強化し、Web ゲートウェイを保護し、 DDoS (分散型サービス妨害) 攻撃に対する保護を提供するツールが含まれています。
Kubernetes は、コンテナ化されたアプリケーションのスケジュール設定と自動化を行うコンテナ オーケストレーションプラットフォームです。KSPM ツールは、Kubernetes 環境を監視、評価、保護するように設計されており、構成の検証、クラスターペネトレーション、テスト、ベンチマークを通じてデータ保護と規制遵守を確保します。
ASPM は、アプリケーションのデプロイメント前のセキュリティを確保することに特に焦点を当てており、アプリケーションがデプロイされた後に発生する可能性のある潜在的な脆弱性を特定して解決するために、開発段階で重要なコンテキスト情報をアプリケーションに適用します。
DSPM は、クラウド環境でのデータの保管、転送、保護の方法を監視し、セキュリティ ガードレールの適用と規制コンプライアンスの維持によって組織が機密データを追跡、管理、保護できるように支援します。
IaC ツールは、実際のコードの代わりに (または実際のコードに加えて) 構成ファイルを使用して、組織がクラウド アーキテクチャを定義するのに役立ちます。IaC ツールは、構成ファイルをスキャンして脆弱性や誤った構成を検出し、意図しないネットワークの公開、権限、コンプライアンス違反を最小限に抑えます。IaCスキャンは自動化することも手動で開始することもできます。
クラウド・サービスとサービスとしてのインフラストラクチャー (IaaS)の普及に伴い、データ・セキュリティーを維持し、コストのかかる規制コンプライアンス違反を回避しようとする運用では、広範なセキュリティーの課題が生じています。クラウド・サービスは、ソフトウェア開発とアプリケーション開発に理想的な実稼働環境を提供し、物理ハードウェアやサプライチェーンに関連する高額なコストを発生させずに市場投入までの時間を短縮します。
しかし、クラウド・サービスプロバイダー（CSP）に依存する組織にとって、セキュリティは共同責任となります。CNAPPs を使用すると、組織はアプリケーション ライフサイクル全体にわたってクラウド リソースを保護できます。CNAPP は、エンドポイント管理やワークロード保護などの重要なサイバーセキュリティ機能をすべて 1 つのインターフェイスにまとめて提供します。この合理化されたアプローチにより、クラウド セキュリティ体制全体の個々の部分を監督する複数のマネージャーに関連するオーバーヘッドが削減されます。
複雑なクラウド環境には、さまざまなセキュリティ上の課題が伴い、検証、保護、テスト、デプロイを行うための新しい動的コンポーネントが継続的に登場します。クラウドは比類のない柔軟性と利便性を提供する一方で、多数の新しい攻撃ベクトルと潜在的な脆弱性ももたらし、セキュリティ チームにさまざまな課題をもたらします。CNAPP が解決に役立つ主なセキュリティ上の課題は次のとおりです。
オールインワン クラウド セキュリティ ソリューションとして、CNAPP は、CSPM、CWPP、CIEM ツールに関連する利点を簡素化された単一のアプリケーションにパッケージ化します。従来はスタンドアロンだったこれらのプラットフォームを緊密に統合することで、CNAPP は個別かつ総合的なセキュリティ対策を最適化し、脅威や脆弱性をより効果的に防止、検知、対応できるようになります。
CNAPP は、開発プロセスの早い段階でセキュリティ テストの統合を促進する、サイバー セキュリティへの「シフトレフト」アプローチもサポートしています。また、DevOpsチームとDevSecOpsチーム間のワークフローの改善にも役立ちます。
CNAPP の主要なメリットには、次のようなものがあります。
