ビジネス・リスクは、経済の不確実性、法的責任、テクノロジーの使用、戦略管理ミス、事故、自然災害など、さまざまな要因から生じます。リスク管理の実践は、これらの脅威とその潜在的な影響を予測し、発生時に対処するための計画を策定することを目的としています。
リスク管理は、あらゆる事業戦略に不可欠な要素です。リスク管理は、企業や個人が財務コスト、非効率、評判の損失、その他の潜在的な損失から守るのに役立ちます。
リスクの根本原因は、内部要因（人為的ミスやシステム障害など）と外部要因（世界的な危機、気候変動、技術進歩など）の両方にあります。予期せぬ事象が発生した場合、組織はその結果に責任を負わなければなりません。
考えられるリスクには、一時的なコスト増加など軽微なものもあります。しかし、それらは重大な財務負担や評判の失墜、さらには事業の閉鎖を含む深刻な影響をもたらす壊滅的なものになる可能性もあります。
包括的かつ積極的なリスク管理のアプローチを採用することで、企業は自らを守り、脅威が存在しても適切に対応できます。
要するに、リスク管理は否定的な結果の防止だけでなく、企業の全体的な成功と持続可能性を支えるために、肯定的な結果を促進することでもあります。
リスク管理には、いくつかのメリットがあります。
リスクを特定・管理することで、企業は高額な訴訟や評判の損失による財務的損失を回避できます。また、リスクを軽減することで、業界規制の遵守を支援し、投資家、従業員、消費者を含むステークホルダーの信頼を築くことができます。
問題を予測し迅速に対処することで、企業は製品の不具合やデータ侵害など、評判を損なう事態を回避できます。
効果的なリスク管理プロセスは、さまざまな事業判断の潜在的な影響に関する貴重な洞察も提供します。その結果、リーダーは戦略的意思決定を改善でき、品質管理の向上やワークフローの効率化など、業務改善につながることがあります。
企業は次のようなさまざまなリスクに直面しています。
財務リスクには、市場環境、金利、為替レートなどの変動に関連する問題が含まれます。信用リスク（借り手の債務不履行の可能性）や流動性リスク（短期的な資金需要に応えられない可能性）も財務リスクの一種です。
オペレーショナル・リスクというカテゴリーには、内部および外部の脅威の両方が含まれます。人為的ミスやテクノロジーやシステムの障害、運用上の非効率性といった内部の問題は、組織が義務や目標を達成する能力に悪影響を及ぼす可能性があります。
自然災害や地政学的な不安定性といった外部の事象は、サプライチェーンの運用を混乱させ、物理的な損害を引き起こす可能性があります。
戦略的リスクは、誤った経営判断、非効果的な戦略、技術変化や顧客行動の変化への不十分な対応に関連しています。
市場競争に関連するプロジェクト・リスクは、合併・買収、新規市場参入、新製品の発売などを含み、戦略的リスクとみなされます。
コンプライアンス・リスクは、法令、規制、基準の遵守に関わる問題を指します。変化する規制ルールへの対応や内部プロセスの監視を怠ると、法的および財務的な問題が起きる可能性があります。
評判リスクには、ネガティブな報道、顧客不満、倫理問題など、組織の公的イメージを損なうあらゆる事象が含まれます。世論の変化は、企業に業務上の影響や財務上の影響を及ぼす可能性があります。
組織はさまざまな方法でリスクに対応できます。最も一般的なリスク対応策には、次のようなものがあります。
リスク回避とは、組織に悪影響を及ぼす可能性のある活動への関与を避けることを指します。例えば、組織は損失リスクを回避するために、投資を控えたり新製品ラインの立ち上げを見送ったりすることがあります。
リスク軽減とは、リスクを受け入れつつ、その影響や発生を最小限に抑えることを目指すことです。リスク軽減はリスクを受け入れつつ、損失が拡大するのを防ぐことに重点を置きます。これは、健康保険における予防医療のメリットに似ています。
リスク共有は、リスクの一部または全部を他者に移転することを指します。株式会社はリスク共有の良い例であり、複数の投資家が資本を出し合い、企業が失敗した場合のリスクをそれぞれが一部だけ負担します。
リスク移転は、第三者にリスクを負担させる契約を結ぶことを指します。例えば、この方法には、財産損害や傷害に備えて保険を購入することが含まれます。
リスクをすべて排除することは不可能です。リスクの回避、軽減、共有、移転の措置を講じた後でも、組織は残存リスクと呼ばれる未解決の懸念に直面します。リスク受容およびリスク保持は、リスクの潜在的な結果を受け入れ、それが発生した場合に管理する準備をすることを指します。
リスク管理プロセスには、組織がリスクへ対処し、目標を達成するために役立つ人材、テクノロジー、行動が含まれます。あらゆるリスク管理計画における4つの主要なステップは、次のとおりです。
リスク特定は、組織、その業務、従業員に対する潜在的な脅威を認識するプロセスです。これには、マルウェアやランサムウェアなどのITセキュリティー脅威の評価や、自然災害やその他の事業運営を妨げる可能性のある気象状況の監視といった取り組みが含まれます。組織は、リスク・レジスターに調査結果を記録することを選択するかもしれません。
リスク評価は、潜在的なリスク要因の分析と評価に重点を置きます。リスクの分析は、リスクとなるイベントが発生する確率と各イベントから生じる可能性のある結果を検証します。
リスク評価は、各リスクの重大性を比較し、その顕著さと結果に基づいてランク付けします。
リスクを評価するために、リスク管理チームは、リスクが組織にもたらす脅威の程度とその目的に基づいて優先順位付けを行う場合があります。
リスク軽減とは、組織のリスクに対処および管理するための戦略を立て、実施することです。これには、リスク要因に対処するためのリスク管理措置の実施と、それらの措置がプロジェクトや目標の進行に与える影響の評価が含まれます。
軽減戦略には、リスク回避、軽減、共有、移転、受容といった一般的なリスク対応策が含まれます。
リスク管理は、絶えず適応と変化をし続ける長期的なプロセスです。プロセスの繰り返しと監視により、組織は新たなリスクに迅速に対応し続けることが可能になります。
リスクを継続的に監視し、リスク管理戦略を適応させることで、組織は長期的に資産、評判、収益性をより効果的に保護できます。
リスク管理にはいくつかの専門分野が存在します。
サイバーリスク管理（別名、サイバーセキュリティーリスク管理）とは、組織のデジタル資産および情報技術を保護することです。
サイバー犯罪者や従業員のミス、その他のデジタルおよび物理的な脅威は、重要なシステムを停止させたり、データや収益の損失を引き起こしたりする可能性があります。
サイバーセキュリティー・リスク管理は、企業が最も重大な脅威を特定し、情報システムを保護するための適切なITセキュリティー対策を選択するのに役立ちます。
AIリスク管理は、人工知能（AI）技術に関連する潜在的なリスクに対処します。AIツールの利用が広がるにつれて、それらを開発・活用する組織は、信頼性、透明性、そして倫理的であることを確保する必要があります。
AIリスク管理により、組織のサイバーセキュリティーとAIセキュリティーの使用を強化できます。また、この技術の進化に伴い、規制遵守やステークホルダーからの信頼を確保するのにも役立ちます。
組織は、財務予測や顧客セグメンテーションなどの意思決定に複雑な数学モデルを活用しています。モデルのパフォーマンスが不十分な場合、組織は収益の損失を被ったり、法的責任を負ったりする可能性があります。
モデルリスク管理（MRM）は、モデルやツールを導入前後に検証し、そのライフサイクルを通じて調整を行うことで、整合性を維持することを指します。
サプライチェーン・リスク管理（SCRM）は、サプライチェーンの脆弱性を特定し、企業の事業運営、評判、財務実績への影響を最小限に抑えることを目的としています。
内部および外部のサプライチェーン・リスクは、自然災害、地政学的イベント、サプライヤーの倒産、品質問題、サイバー攻撃など、さまざまな原因から発生する可能性があります。効果的なSCRMは、ビジネスのレジリエンスを確保し、無駄や非効率の領域を特定し、企業の評判を守ることができます。
サードパーティー・リスク管理（TPRM）は、外部のベンダーやサービス・プロバイダーへの業務委託に伴うリスクに対処します。これらのサードパーティーとのパートナーシップは、ITサービス、サプライチェーン管理、カスタマーサポートなどの機能に関与する場合があります。
TPRMは、組織がサードパーティーとのビジネス関係や、これらのベンダーが採用している保護策を理解するのに役立ちます。これにより、運用の中断やセキュリティー侵害、コンプライアンス違反などの問題の阻止が可能になります。
TPRMはサプライチェーンリスク管理の一部であり、ベンダーリスク管理（VRM）と呼ばれることもあります。
人工知能（AI）および機械学習（ML）テクノロジーは、組織が潜在的な脅威を積極的に特定・軽減するのを支援することで、リスク管理プログラムをサポートします。
リスク管理の専門家やその他のリスク担当者は、AIツールやシステムを活用して問題の検知を向上させ、ソリューションの自動化を実現できます。
いくつかの国際規格やイニシアチブがリスク管理に関する指針を提供しています。これらのリスク管理規格には、組織の目標やニーズに基づいてリスク管理戦略を策定することを目的とした一連のプロセスが含まれます。
最も広く普及している国際規格には以下が含まれます。
これらのリスク管理規格は、体系的なアプローチを提供するというメリットがあります。これらを活用することで、競合他社や業界の同業者とのベンチマーキングや比較が可能になります。
ただし、これらの規格は一部の組織にとって導入コストや時間がかかる場合があり、組織固有の要件に十分に柔軟に対応できないこともあります。
そのため、国際的なリスク管理規格を採用するかどうかの判断は、組織の具体的なニーズ、リスク許容度、リスク選好度により異なります。
