リスク管理は、あらゆる事業戦略に不可欠な要素です。リスク管理は、企業や個人が財務コスト、非効率、評判の損失、その他の潜在的な損失から守るのに役立ちます。

リスクの根本原因は、内部要因（人為的ミスやシステム障害など）と外部要因（世界的な危機、気候変動、技術進歩など）の両方にあります。予期せぬ事象が発生した場合、組織はその結果に責任を負わなければなりません。

考えられるリスクには、一時的なコスト増加など軽微なものもあります。しかし、それらは重大な財務負担や評判の失墜、さらには事業の閉鎖を含む深刻な影響をもたらす壊滅的なものになる可能性もあります。

包括的かつ積極的なリスク管理のアプローチを採用することで、企業は自らを守り、脅威が存在しても適切に対応できます。

要するに、リスク管理は否定的な結果の防止だけでなく、企業の全体的な成功と持続可能性を支えるために、肯定的な結果を促進することでもあります。