オペレーショナル・リスクとは

これは、戦略的リスク、信用リスク、市場リスクと並んで、企業や組織が直面する主要なリスクタイプの1つです。オペレーショナル・リスク管理（ORM）には、潜在的な損失の可能性と影響を軽減するために、これらのリスクを特定、評価、軽減することが含まれます。

これらは、このようなリスクを管理する体制が整っていない場合に、ビジネスを盲目的にしている可能性のあるオペレーショナル・リスクの例のほんの一部です。

ある中小企業は、主要顧客からの支払いが遅れたためにキャッシュフローの危機に直面しており、給与や運営費の支払いが困難になっています。

あるファストフード・チェーンは、自社のレストランの非衛生な状況を伝える動画が急速に広まったことにより、顧客の信頼と売上を低下させたことで、広報上の危機に直面しました。

あるソフトウェア会社は知的財産権侵害をめぐる訴訟に直面しており、訴訟費用、潜在的な損害、製品開発の停止につながる可能性があります。

どの企業も、規制に遵守できないリスクなど、主に組織のコントロールの範疇にあるものから、予期せぬウイルスの感染拡大など、予測すらできない要因まで、さまざまな種類のオペレーショナル・リスクに直面しています。

例えば、多くのシステムや国にまたがるさまざまな種類の操作が関係するなど、操作が複雑化すると、組織のリスクへの露出が高まり、何らかの操作上の失敗が発生して組織の評判や収益に影響を及ぼす可能性が高くなります。