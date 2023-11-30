リスクの回避

リスク回避戦略とは、リスクの発生を回避する措置を講じることにより、リスクを軽減する手法です。このアプローチをとると、他のリソースや戦略に支障をきたす場合があります。例として、投資を行わないことや製品ラインの開始を避けることは、損失リスクを回避する対応になります。

リスクの軽減

このアプローチは、組織がリスク軽減分析の結果、リスクが発生する可能性またはその影響を小さくするための措置を講じることを決定した場合にとられます。リスクがなくなるわけではありません。むしろ、リスクを受け入れ、損失を抑制し、損失の拡大を防ぐためにできる限りの手段をとることに重点を置いています。例えば、医療保険業界では、予防的ケアに適用される健康保険がこれに該当します。

リスクの移転

リスク移転は主に、リスクを第三者に移転することです。物的損害や傷害といった特定のリスクに適用される保険への加入がその一例です。これにより、リスクは組織から他の誰か、多くの場合は保険会社に移ります。

リスクの受容

この戦略では、報酬がリスクを上回る可能性を認識している場合にとられます。恒久的な戦略とする必要はありませんが、ある期間においては、戦略として他のリスクや脅威を優先したほうがよい場合も存在します。すべてのリスクを排除することは不可能であるため、残存リスクまたは「残余」と呼ばれます。