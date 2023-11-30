更新日：2024年5月7日
寄稿者：Teaganne Finn、Amanda Downie
リスクの軽減は、リスク管理プロセスにおける重要なステップです。これは、企業や組織が頻繁に直面する、プロジェクト目標に対する脅威を軽減できる方法を計画し、構築する戦略を指します。
一般的なリスク・インスタンスも、状況によっては組織にとって有害となりえます。組織が問題に対処する準備ができていない場合、小さな問題が致命的なものとなり、事業に多大な経済的負担となる恐れがあります。最悪の場合、営業停止にもなりかねません。
このような事態を防ぐ最善の方法は、リスク軽減計画を立てることです。これにより、有事の際に組織が被る損害を軽減するための緊急時対応計画が整備できます。不可避の災害もあるのだということに焦点を当てるリスク軽減は、脅威が避けられない場合に最もよく使用されます。リスク軽減計画の目的は、最悪の事態に備えることと、予期した災害が時には複数発生する可能性があるという事実を受け入れることです。この事実を認識できたら、リスク軽減計画を確実に整備し、あらゆる災害の発生に備えることがリーダーの責任です。
最も広いレベルでリスクを軽減するには、組織がリスクを評価し、それらのリスクを軽減するための包括的な計画を作成できるようにする人材、プロセス、テクノロジーを揃える必要があります。リスクの評価に最適なビジネス戦略は、プロジェクト管理チームです。
リスク軽減プロセスは1種類ですべてに対応できるようなものではなく、組織によっても異なります。ただし、綿密なリスク軽減計画を立てる場合、標準的だと言える手順がいくつかあります。具体的には、再発するリスクの特定、リスクの優先順位付け、策定した計画の実行と監視などです。
リスク軽減の最初のステップはリスクの特定です。これは、どのようなリスクが存在するかを理解し、組織、運営、従業員に対する脅威を評価するプロセスです。 サイバーセキュリティーの脅威 （データ・リスクやデータ侵害など）、財務リスク、自然災害、組織や事業運営に支障をきたす恐れのあるその他の潜在的に有害なリスクイベントなど、さまざまな事業上のリスクを考慮することが重要です。
リスクを特定して一覧にまとめたら、リスク軽減チームが次にやるべきことはそれぞれを評価し、リスクを定量化することです。リスク・レベルはこの段階で設定されます。その際、多くの場合、リスクの影響を軽減するために実施されている対策、プロセス、管理方法の確認が行われます。
リスク評価を通して各リスクの重大性を比較し、その顕著さやもたらす結果に基づいてランク付けします。組織は、組織とその労働力に最も破壊的な影響を与えるリスクを判別する必要があるため、これは重要なステップです。また、このステップでは、組織は分野別に許容できるリスク・レベルを定めます。これによってビジネスの基準点が作成されるため、事業継続性の確保に必要なリソースをより適切に準備できます。
リスクは変化する可能性があり、いくつかの異なる要因に応じてリスクレベルも変化します。こうしたリスクの流動性を考慮すると、リスク軽減計画において、監視フェーズは重要なステップとなります。リスクを監視することで、組織は重大度がいつ上昇し、いつ低下するかを判断し、それに応じて行動することができます。しっかりとしたリスク追跡メトリクスを持つことは、組織にとって重要です。追跡をすることで、組織がさまざまな規制やコンプライアンス要件を遵守し続けることにもつながります。
リスク・アセスメント、リスクの優先順位付けと評価が完了したら、計画を実行に移します。このステップでは、組織全体であらゆる必要な措置を講じなければなりません。従業員は、リスク軽減計画のあらゆる側面について説明を受け、訓練を受ける必要があります。テストと分析を高頻度で定期的に行い、計画が最新であり、規制に準拠していることを確認してください。
このステップとさらに先のステップでは、調整が必要になる場合があります。新しい発見があったり、優先順位が変更されたりした場合は、変更を加えることが重要です。リスク管理戦略を継続的に評価することで脆弱性が明らかになり、意思決定プロセスが強化されます。
リスク軽減プロセスと同様、組織がリスク軽減計画の策定に使用する戦略（またはアプローチ）は組織によって異なります。ただし、リスクに対処する際には一般的な手法があります。
リスクの回避
リスク回避戦略とは、リスクの発生を回避する措置を講じることにより、リスクを軽減する手法です。このアプローチをとると、他のリソースや戦略に支障をきたす場合があります。例として、投資を行わないことや製品ラインの開始を避けることは、損失リスクを回避する対応になります。
リスクの軽減
このアプローチは、組織がリスク軽減分析の結果、リスクが発生する可能性またはその影響を小さくするための措置を講じることを決定した場合にとられます。リスクがなくなるわけではありません。むしろ、リスクを受け入れ、損失を抑制し、損失の拡大を防ぐためにできる限りの手段をとることに重点を置いています。例えば、医療保険業界では、予防的ケアに適用される健康保険がこれに該当します。
リスクの移転
リスク移転は主に、リスクを第三者に移転することです。物的損害や傷害といった特定のリスクに適用される保険への加入がその一例です。これにより、リスクは組織から他の誰か、多くの場合は保険会社に移ります。
リスクの受容
この戦略では、報酬がリスクを上回る可能性を認識している場合にとられます。恒久的な戦略とする必要はありませんが、ある期間においては、戦略として他のリスクや脅威を優先したほうがよい場合も存在します。すべてのリスクを排除することは不可能であるため、残存リスクまたは「残余」と呼ばれます。
リスク軽減計画を作成するには、多くの変動要素と組織全体の調整が必要です。以下は、リスク軽減計画に取り組み、実行するためのベスト・プラクティスです。
利害関係者への情報伝達を怠らない
組織全体へのリスク伝達は、リスク軽減計画における重要な局面です。組織にとってのみならず、関係するすべての従業員にとって、組織全体でのオープンなコミュニケーションは欠かせません。組織に大きな影響を与える重要なリスクは、すべての部門にわたって明確に伝達され、監視される必要があります。
強固なリスク文化を打ち立てる
リスク文化は経営幹部レベルから始まります。リスク文化とは、集団的な価値観や信念のことであり、個人が集まった集団に共有されます。組織が完全にコンプライアンスを遵守するには、リスク文化がビジネス・リーダーや経営側から発信され、明確に伝達される必要があります。コンプライアンスの重要性は、トップが確固とした信念を持つとともに、組織全体に浸透していなければなりません。
リスク・ツールを確立する
リスクを監視するための強力な統制とメトリクスを確実に導入します。リスク・アセスメント・フレームワーク（RAF）などの管理ツールがあれば、監視を継続しやすくなります。RAFは、リスクの高低を監視する働きをして、関係する専門・非専門の利害関係者にレポートを提供できます。
定期的にリスク・アセスメントを実施する
組織のリスク・プロファイルを最新の状態に保つことは非常に重要です。組織のリーダーは、情報に基づいた意思決定と強力な行動計画によってリスクを制御するために、最新のデータとレポートを必要としています。
インテリジェントな統合型のサイバー脅威管理ソリューションは、厳格な防衛策を講じ、高度な脅威を検出し、迅速かつ正確な対応を実現し、混乱からの回復を支援します。
リスク・アセスメントを実施し、規制に準拠し、コンプライアンスを達成するプログラムを強化しながら、成功するリスク管理戦略を開発および実装します。
サイバー攻撃、人為的ミス、システム障害、自然災害、その他のデータ損失リスクによる事業の営業停止リスクを軽減します。
IBMのサイバーセキュリティー・サービスは、アドバイザリー、統合、マネージド・セキュリティー・サービスに加え、攻撃および防御機能を提供します。弊社は、専門家からなるグローバルチームと独自のパートナー・テクノロジーを組み合わせて、リスクを管理するカスタマイズされたセキュリティ・プログラムを共創します。