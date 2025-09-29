これらすべてのコードと鍵、暗号化と認証の方式は単なる数学の問題であり、従来のコンピューターにはなかなか解けないように特別に設計されています。公開鍵アルゴリズムがうまく機能するのは、これらすべての数学の問題は、従来のコンピューターを使って解くのが難しいためですが、その解は簡単に確認できます。

広く使われているRSA暗号化を例にとってみましょう。公開鍵は2048ビットの整数で、非常に大きな数字です。 秘密鍵はその数の素数です。 ポケット電卓でさえ、秘密鍵と公開鍵を照合するのは簡単で、因数を掛け合わせるだけです。 しかし、これまでに作られた中で最も強力な従来型スーパーコンピューターが2048ビット整数をその構成要素に分解し、エンコードされたメッセージを読み取る前に、この宇宙で燃え尽きた、あるいは燃え尽きるすべての恒星は燃料を使い果たして消滅するでしょう。

RSAのような規格が何十年もうまく機能してきたのは、人類がこれらの形式の暗号化を解読するツールを持っていなかったからです。 しかし、従来のコンピューターにも限界があります。 バイナリー・プロセッサ上で適切に動作することがわかっているアルゴリズムは、一部だけです。 時が経つにつれて、私たちは、1と0を使って解決できない問題はまったく解決できないという仮定に基づいて社会を設計するようになりました。

量子コンピューターは、量子ビットを使用して作成される複雑な計算空間にバイナリー・ビットを割り当て、かつては不可能と思われていた問題を解決する、まったく新しい計算パラダイムです。ほとんどの場合、これは良いことです。IBMは、世界で最も重要な問題を解決するために量子 コンピューターを構築しています（量子コンピューティングの仕組みに関する詳細は、「量子コンピューティングとは」の ページをご覧ください）。

しかし、かつては不可能だった問題の1つは素因数分解です。 数学者のPeter Shorは1994年に、十分に強力な量子コンピューターがあれば、従来型コンピューターよりもはるかに簡単に整数の素因数を見つけることができることを示しました。 実は、Shorのアルゴリズムは、量子コンピューター用に開発された最初のアルゴリズムでした。 そしてそれは、2022年時点で使用されているすべての主要な公開鍵暗号化システムの終焉を意味することになるでしょう。

従来の攻撃に対する安全性は低いものの、特定の目的（クレジット・カード取引など）には依然として使用されている対称暗号化も脅威にさらされています。 Groverの検索アルゴリズムは、Shor の非対称暗号の合鍵とはまったく異なりますが、総当たり攻撃を助長し、対称暗号化の安全性を大幅に低下させる可能性があります。