責任あるAI研究の最前線で、ハーバード大学ジョン・A・ポールソン工学・応用科学部のCalmon Lab研究室は、AIにおける最も差し迫った課題の1つに取り組んでいました。つまり、大規模言語モデル（LLM）を人間の価値観や安全基準に適合させようとしていました。彼らの研究は、DeepSeek-R1やLlamaといった一般的に使用されるモデルに推論時アラインメント手法を適用し、チェーン・オブ・ソート（CoT）推論の性能を向上させることに焦点を当てていました。

しかし、その進歩はインフラストラクチャーの制限によって妨げられました。ハーバード大学のクラスターは需要過多となっており、最新のモデルを実行するには複数のNVIDIA H100 GPUへのアクセスが必要でした。こうした遅延により、大規模モデルで効率的に実験を行う能力が大きく制限され、研究全体の進展が遅れていました。