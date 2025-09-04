IBM Cloud上のNVIDIA® GPU

NVIDIA GPUは、IBM Cloud Virtual Server for VPCのクラウド・インスタンスを通じて導入できます。IBM Cloud VPCは、ソフトウェア定義ネットワーク（SDN）内で高いレジリエンスとセキュリティーを備えるよう設計されており、クライアントはパブリッククラウドのメリットを維持しながら、分離されたプライベートクラウドを構築できます。Red Hat Enterprise Linux AI（RHEL AI）イメージにも対応するNVIDIA GPUクラウドインスタンスは、特化したソフトウェア・スタックを必要とするクライアントや、基盤となるサーバーを完全に制御したいクライアントに最適です。