IBM Cloud上のNVIDIA® GPU

IBM CloudでNVIDIA GPUにオンデマンドでアクセスし、効率的にスケール可能
NVIDIA Hopper CPU H200

NVIDIA L40SまたはNVIDIA A100のGPUプロファイルを50%割引でご利用いただけます

プロモーションコード：GPU4YOU
プロモーションは新規のお客様に対して6ヶ月間有効

AI、HPC、視覚化のためのNVIDIA GPU

IBM® Cloudでは、H200やL40Sなど幅広い種類のNVIDIA GPUを取りそろえており、トレーニング、推論、ファイン・チューニングなど、特定のニーズやAIワークロードに最適な選択が可能です。これらのGPUは、大規模言語モデル（LLM）やマルチ・モーダル・モデル（MMM）など、幅広い生成AI推論アプリケーション、機能、フレームワークをサポートします。IBM Cloud Virtual Servers for VPC、IBM® watsonx、Red Hat® RHEL AI、OpenShift® AI、デプロイ可能なアーキテクチャーなど、複数のプラットフォームに対応しており、ワークロードの配置目標に応じて、AIワークロードを迅速に製品に導入できます。
最新情報 Webセミナー：IBM CloudでAIの力を活用する。登録はこちら NVIDIA Hopper GPU、IBM Cloudで提供開始 NVIDIAアクセラレーテッド・コンピューティング向けIBM Cloudクラスター・ネットワーク
メリット
業界をリードするGPU

NVIDIAはアクセラレーテッド・コンピューティングの先駆者であり、さまざまな業界の企業に対して、高度な処理能力を要するワークロードの支援を行っています。
ニーズに最適なGPUを選択

IBM Cloud には、NVIDIA GPUインスタンスの豊富な選択肢があるため、ワークロードや希望する結果に最も適したものを選択できます。
大規模または小規模モデル、HPC、視覚化を実行

すべてのGPUが同じように作られているわけではありません。用途がAI、HPC、視覚化のいずれであっても、IBM Cloudにはお客様が必要とするものが揃っています。

要件に基づくデプロイ

IBM Cloud Virtual Servers for VPCでは、NVIDIA GPUが第4世代 Intel® Xeon®プロセッサーと組み合わせて提供されます。お客様のインフラストラクチャーやソフトウェアの要件に応じて、採用と導入の方法を複数から選択できます。

VPC上のスタンドアロンサーバーのプロビジョニング BYOL watsonxソフトウェア デプロイ可能なアーキテクチャーによる自動化 Red Hat OpenShift AIの導入

NVIDIA GPUインスタンス

RoCE v2をサポートする3.2 Tbpsネットワーク上でNVIDIA GPUインスタンスをクラスター化します

 GPUVCPURAM環境設定 
NVIDIA H200 GPU - 大規模な従来型AIモデルおよび生成AIモデル向けNVIDIA H200 141 GB×8ユニット1601792 GiBVirtual Servers for VPC
Red Hat OpenShift		 
NVIDIA H100 GPU - 大規模な従来型AIモデルおよび生成AIモデル向け8 x NVIDIA H100 80 GB1601792 GiBVirtual Servers for VPC
Red Hat OpenShift		 
NVIDIA A100-PCIe GPU - 従来型AIモデルおよび生成AIモデル向け

NVIDIA H100 80 GBx1ユニット

NVIDIA H100 80 GBx2ユニット

24

48

120 GB

240 GB

Virtual Servers for VPC
Red Hat OpenShift		 
NVIDIA L40S GPU - 小規模から中規模のモデル向け

1 x NVIDIA L40S 48 GB

NVIDIA L40S 48 GB×2ユニット

24

48

120 GB

240 GB

Virtual Servers for VPC
Red Hat OpenShift		 
NVIDIA L4 GPU - より少ないメモリーを必要とする小規模なAIモデル向け

1 x NVIDIA L4 24 GB

2 x NVIDIA L4 24 GB

4 x NVIDIA L4 24 GB

16

32

64

80 GB

160 GB

320 GB

Virtual Servers for VPC
Red Hat OpenShift		 
NVIDIA V100 GPU -初期段階の小規模なAIプロジェクト向け1 X NVIDIA V100 16 GB864 GiBVirtual Servers for VPC
Red Hat OpenShift		 
watsonxとサブブランドのロゴ
IBM watsonx
生産性を向上させるために、主要なワークフローにおける生成AIの効果を加速する、AI製品の完全なポートフォリオを詳しくご覧ください。
海上の貨物船の航空写真
Red Hat OpenShift on IBM Cloudon IBM Cloud
IBM Cloud Virtual Servers、ベアメタル・サーバー、あるいはお客様自身のハードウェアやサードパーティー・クラウド上に、IBM Cloud Satelliteを使用してコンテナ化アプリケーションをデプロイおよび管理するためのコンピューティング・ホストのRed Hat OpenShiftクラスターを独自に構築します。
ノートPCを見ながら成長戦略について話し合う2人のクリエイティブ起業家チーム。
IBM Cloud Kubernetes Service
IBM Cloud上でコンテナ化されたアプリケーションをデプロイするためのコンピュート・ホストのクラスタを構築するために設計された、認定済みかつ管理されたKubernetesソリューションを選びましょう。IBMがマスターを管理することで、ホストOSやランタイム、バージョン更新のプロセスから解放されます。
3画面のデスクトップPCを使用してデータセンター内で業務に取り組むプロのITプログラマー。
IBM Cloudでデプロイ可能なアーキテクチャー
イノベーションの加速、業務効率の向上、セキュリティーとコンプライアンスの維持、さらにコストの最適化を支援する、IBM Cloud上でデプロイ可能なアーキテクチャー
アイコンと数字でラベル付けされた番号付きフローチャート。
IBM Cloud上の検索拡張生成（RAG）パターン
IBM CloudおよびwatsonxサービスのサポートによりRAGのデプロイメントを自動化し、企業データを生成AIソリューションに組み込みます。
サーバールーム内の通路
IBM Cloud Virtual Servers for VPC
高いスケーラビリティを備え、迅速に起動できるシングルテナントおよびマルチテナントの仮想マシンを利用して、最大限のネットワーク分離と制御を実現しましょう。
