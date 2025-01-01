IBM Cloudでデプロイ可能なアーキテクチャー

イノベーションの加速、業務効率の向上、セキュリティーとコンプライアンスの維持、さらにコストの最適化を支援する、IBM Cloud上でデプロイ可能なアーキテクチャー
デプロイ可能なアーキテクチャー コストの最適化、イノベーションの加速、業務効率の向上、セキュリティーとコンプライアンスの維持を支援する、最適なデプロイ可能なアーキテクチャーを見つけましょう。 DevSecOpsアプリケーション・ライフサイクル・マネジメント

継続的な統合、導入、コンプライアンスを実現するために設計された、事前定義されたDevSecOpsツールチェーン・テンプレートのセットを利用します。

コア・セキュリティーとその他のサポート・サービスを導入して、アカウント内のリソースのセキュリティー・コンプライアンスを管理できるように設定してください。

Red Hat OpenShiftクラスターにIBM Maximo Application Suiteインスタンスをデプロイします。

IBM Cloud®のベスト・プラクティスと要件に従って、IBM Cloud® Power Virtual Servers（PowerVS）オファリングを構築します。 

デプロイ可能なアーキテクチャーを実現するPower® インフラストラクチャーにSAPシステムを導入して、SAP HANAワークロードの性能を最適化します。   

デプロイ可能なアーキテクチャーを使用して、安全なVPC（仮想プライベートクラウド）ネットワーク上にRed Hat OpenShiftワークロード・クラスターを構築します。  

IBM CloudおよびwatsonxサービスのサポートによりRAGのデプロイメントを自動化し、企業データを生成AIソリューションに組み込みます。

GPUワーカー・ノードを備えたIBM Cloud上のOpenShiftクラスターに、Red Hat OpenShift AIアドオンをデプロイします。

GPUベースのVSIインスタンスにRHEL AIをデプロイし、ファイン・チューニング済みモデルを自動化されたプロセスで推論実行します。

追加の参考情報を必要とせずに安全なVPCネットワークを導入して、クラウド・インフラストラクチャーの改善に役立てます。 

VSIをVPCランディング・ゾーンにデプロイすると、VPCネットワーク上でワークロードを実行するための仮想サーバーを備えた安全なインフラストラクチャーが構築できます。

お客様事例

IBM CIO IBM CIOは、IBM Cloudのデプロイ可能なアーキテクチャーを活用し、Terraformを使用してAI導入の加速化を図り、アプリケーションのデプロイメントを7倍高速化しました。 詳細はこちらをご覧ください。
次のステップ

IBM Cloudのソリューションを活用して、堅牢なセキュリティー対策が講じられたプラットフォームで拡張性の高いインフラストラクチャーを低コストで構築し、新しいアプリケーションを即座に導入して、需要に応じてワークロードを増大できます。

