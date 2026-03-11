クラウド、ハイブリッド、オンプレミスのワークロード・インフラストラクチャーの設計、開発、実装の方法を簡素化および合理化します。
ハイブリッドクラウドとAIテクノロジーの使用を可能にする、試用、テスト、レビュー済みのアーキテクチャー・パターンとソリューションのコレクションで、変化するビジネス目標と技術目標をより適切に達成できるよう支援します。
ビジネス課題に対応するテクノロジー・ソリューションの構築を加速する実証済みのアーキテクチャー・パターン
イノベーションの加速、業務効率の向上、セキュリティーとコンプライアンスの維持、さらにコストの最適化を支援する、IBM Cloud上で展開可能なアーキテクチャー
ビジネスや顧客向けのソリューションの構築と実装に役立つ論文、ガイド、その他の出版物
IBM Well-Architected Frameworkは、ハイブリッドクラウド・アーキテクトが安全でパフォーマンスの高いソリューションを設計するのに役立つ推奨事項とベスト・プラクティスを提供します。
IBM IT Architect Assistantは、ITソリューション・アーキテクチャーを構築および文書化するための共同作業ツールです。IBM Hybrid Cloud Architecture Centerの参照アーキテクチャーと同様の図を作成し、特定のプロジェクトやイニシアチブに合わせてカスタマイズできます。文書を作成してレビューとその他のコミュニケーションに役立てることもできます。
アーキテクチャー図テンプレートを使用すると、アーキテクチャー・コンポーネントを表すシンプルなアイコンを使用して、独自のアーキテクチャーを簡単に作成できます。既存のパターンから始めて環境に合わせてカスタマイズするか、コンポーネントの任意の組み合わせを使用して独自のパターンを最初から構築します。