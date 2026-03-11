アーキテクチャー

導入可能なアーキテクチャーを描いた、幾何学的形状で構成されるイラスト

クラウド、ハイブリッド、オンプレミスのワークロード・インフラストラクチャーの設計、開発、実装の方法を簡素化および合理化します。
アーキテクチャー・コレクション

ハイブリッドクラウドとAIテクノロジーの使用を可能にする、試用、テスト、レビュー済みのアーキテクチャー・パターンとソリューションのコレクションで、変化するビジネス目標と技術目標をより適切に達成できるよう支援します。
アーキテクチャー・パターン

ビジネス課題に対応するテクノロジー・ソリューションの構築を加速する実証済みのアーキテクチャー・パターン

 詳細はこちら デプロイ可能なアーキテクチャー

イノベーションの加速、業務効率の向上、セキュリティーとコンプライアンスの維持、さらにコストの最適化を支援する、IBM Cloud上で展開可能なアーキテクチャー

 詳細はこちら 論文と出版物

ビジネスや顧客向けのソリューションの構築と実装に役立つ論文、ガイド、その他の出版物

 詳細はこちら
Well-Architected Framework

IBM Well-Architected Frameworkは、ハイブリッドクラウド・アーキテクトが安全でパフォーマンスの高いソリューションを設計するのに役立つ推奨事項とベスト・プラクティスを提供します。
異なる色の5本の縦棒で、それぞれに独自のアイコンが描かれたインフォグラフィック
IBM Well-Architected Frameworkについて
IBM IT Architect Assistant

IBM IT Architect Assistantは、ITソリューション・アーキテクチャーを構築および文書化するための共同作業ツールです。IBM Hybrid Cloud Architecture Centerの参照アーキテクチャーと同様の図を作成し、特定のプロジェクトやイニシアチブに合わせてカスタマイズできます。文書を作成してレビューとその他のコミュニケーションに役立てることもできます。

 IT Architect Assistantへのアクセスをリクエストする コミュニティー版 - 利用規約 IT Architect Assistantユーザー・ガイド - コミュニティー版
図表ツール

アーキテクチャー図テンプレートを使用すると、アーキテクチャー・コンポーネントを表すシンプルなアイコンを使用して、独自のアーキテクチャーを簡単に作成できます。既存のパターンから始めて環境に合わせてカスタマイズするか、コンポーネントの任意の組み合わせを使用して独自のパターンを最初から構築します。
ネストされたノードを使用して、操作の階層と関係を説明するITアーキテクチャー図
IBM Design Language - 技術図面
IBM Design Languageを技術図面に採用すると、システムやプロセスを体系的に表現し、フローを視覚化できます。要素間の関係を明確に表し、階層の概要を示し、プロセス・フローの順序シーケンスを導入できます。
UNICOM System Architect が作成したエンタープライズ・アーキテクチャーの、データを活用したビューを示す図
UNICOM System Architect
IBM UNICOM System Architectの参照モデルとパターンは、エンタープライズ・アーキテクチャーの取り組みの主要なイネーブラーとして機能します。他の組織で何が起こっているかに基づいて、自分の組織が業界でどのように機能できるか、または機能する必要があるかをベンチマークできます。
アーキテクチャー図の例
アーキテクチャー・アイコンとステンシル
このリポジトリーは、外部のお客様とビジネス・パートナー向けにIBM Cloud Architectureのアイコンを提供することを目的としています。IBM Cloudの承認済み設計ツールはDraw.ioですが、ユーザーの利便性のために、Powerpoint（.ppt）およびSVG（.svg）ファイルも提供しています。
アーキテクチャー・ツールとステンシルの詳細はこちら
次のステップ

アーキテクチャー構築過程でサポートが必要な場合やご不明な点がある場合は、IBMにご相談ください。エキスパートとのミーティングをご予約いただければ、お客様と協力して、ビジネス・ニーズに最適なソリューションを見つけます。
