IBM Well-Architected Frameworkは、回復力があり、パフォーマンスが高く、安全なハイブリッドクラウド・ソリューションをアーキテクトが構築するのに役立つ資料、推奨事項、ベスト・プラクティスを体系化したものです。このフレームワークは、ハイブリッドクラウド・ソリューションに含めるべき6つの柱、主要なディメンション、または品質で構成されています。

ハイブリッドとポータブル

レジリエンス

効率的なオペレーション

セキュリティーとコンプライアンス

パフォーマンス

財務オペレーションとサステナビリティー

各柱は3つの要素、原則、実践、ガイダンスで構成されています。