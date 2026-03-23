IBM Well-Architected

データを相互に転送する6本柱のフレームワークを描いた図
概要

IBM Well-Architected Frameworkは、回復力があり、パフォーマンスが高く、安全なハイブリッドクラウド・ソリューションをアーキテクトが構築するのに役立つ資料、推奨事項、ベスト・プラクティスを体系化したものです。このフレームワークは、ハイブリッドクラウド・ソリューションに含めるべき6つの、主要なディメンション、または品質で構成されています。

  • ハイブリッドとポータブル
  • レジリエンス
  • 効率的なオペレーション
  • セキュリティーとコンプライアンス
  • パフォーマンス
  • 財務オペレーションとサステナビリティー

各柱は3つの要素、原則、実践、ガイダンスで構成されています。
IBM Well-Architected Frameworkの6つの柱
デザイン原則

Well-Architected Frameworkは、ハイブリッドクラウド環境における優れた設計を促進する一連の一般的なアーキテクチャーと設計原則を定義し、フレームワークの柱の中で実践とガイダンスを導きます。

  • 運用を自動化

    オペレーションは、ソリューションの生涯コストの98%を占めます。運用タスクを自動化することでこれらのコストが削減され、ソリューション全体の信頼性、可用性、およびセキュリティーが向上します。

     

  • データ・グラビティーを尊重する

    データ収集後の動きにはコストがかかります。コンピューティングをデータが存在する場所にシフトするソリューションを実装すると、運用コストが削減され、ソリューションの複雑さが軽減されます。

     

  • ワークロードに最適なプラットフォーム

    単一のプラットフォームにデプロイされたソリューションは、多くの場合、望ましい特性を犠牲にして他の特性を取得せざるを得ません。プラットフォーム間で移植可能なソリューションは、プラットフォームの機能を最大限に活用して、ワークロードごとのサービス・レベルと運用特性を最適化できます。
柱要素
原則

原則は、IBMのハイブリッドクラウド・アプローチを支えるアーキテクチャーの理念です。ソリューションを実現するために使用されるテクノロジーやアプローチに関係なく、それらは一定です。このフレームワークでは、原則に基づいてベスト・プラクティスの特定と選択が行われます。このフレームワークをソリューション・アーキテクチャーに適用すると、その原則に基づいてテクノロジーとアーキテクチャーの選択が行われ、リソースと資産を最大限に活用してハイブリッドクラウド・ソリューションを実現できます。
プラクティス

プラクティスは、柱の原則に沿ったソリューションを開発するためのアプローチです。
ガイダンス

ガイダンスは、アンチパターン、チェックリスト、テクノロジーリファレンスアーキテクチャー、およびその他のアイテムなどの資産であり、アーキテクトが適切に設計されたソリューションを作成し、特定の製品やテクノロジーを使用してそれらのソリューションを実現する方法を理解するのにさらに役立ちます。
ガイダンスは、アプリケーションまたはインフラストラクチャー・スタックの特定の層に向けて行うことができます。
中核
IBM Well-Architected Frameworkのハイブリッドでポータブルな柱を表す図
ハイブリッドかつポータブル
複数のコンピューティングプラットフォーム上で動作し、また複数のコンピューティングプラットフォームにまたがるソリューションの作成と統合。 ハイブリッドでポータブルであるため、プライベート・インフラストラクチャーやパブリッククラウド・プロバイダーを含む複数のコンピューティング環境でソリューションを実行でき、アーキテクトはワークロードに最適なプラットフォームを選択でき、単一プラットフォームの制約を受け入れる必要がなくなります。
IBM Well-Architected Frameworkのレジリエンスの柱を表すイラスト
レジリエンス
ビジネスやITの混乱に直面しても機能し続けるソリューションを構築します。 レジリエンスとは、ソリューション・コンポーネントまたはデプロイメント環境での障害に耐え、回復するソリューションの能力です。レジリエントなソリューションは、ワークロードの需要やソリューションの内部コンポーネントの状態に関係なく、エンドユーザーに高いレベルのサービスを提供し続けます。
IBM Well-Architected Frameworkの効率的な運用の柱を表すイラスト
効率的なオペレーション
チームのデプロイに関する実践とガイダンス、自動化およびAIツールにより、安全で信頼でき、パフォーマンスの高い方法でソリューションを監視、管理、維持します。
IBM Well-Architected Frameworkのセキュリティーとコンプライアンスの柱を表す図
セキュリティーとコンプライアンス
エンドユーザー、機能、およびデータを不正アクセス、不注意による開示、および悪意のある意図から保護するソリューションを設計および開発します。
IBM Well-Architected Frameworkのパフォーマンスの柱を表す図
パフォーマンス
需要の変化に直面しても高いパフォーマンスを発揮するソリューションを構築するための実践とガイダンス
IBM Well-Architected Frameworkの財務オペレーションとサステナビリティーの柱を表すイラスト
財務運営と持続可能性
コスト効率とリソース効率の高いソリューションを作成するための実践とガイダンスを提供します。
テスト
次のステップ