IBM Well-Architected Frameworkは、回復力があり、パフォーマンスが高く、安全なハイブリッドクラウド・ソリューションをアーキテクトが構築するのに役立つ資料、推奨事項、ベスト・プラクティスを体系化したものです。このフレームワークは、ハイブリッドクラウド・ソリューションに含めるべき6つの柱、主要なディメンション、または品質で構成されています。
各柱は3つの要素、原則、実践、ガイダンスで構成されています。
Well-Architected Frameworkは、ハイブリッドクラウド環境における優れた設計を促進する一連の一般的なアーキテクチャーと設計原則を定義し、フレームワークの柱の中で実践とガイダンスを導きます。
運用を自動化
オペレーションは、ソリューションの生涯コストの98%を占めます。運用タスクを自動化することでこれらのコストが削減され、ソリューション全体の信頼性、可用性、およびセキュリティーが向上します。
データ・グラビティーを尊重する
データ収集後の動きにはコストがかかります。コンピューティングをデータが存在する場所にシフトするソリューションを実装すると、運用コストが削減され、ソリューションの複雑さが軽減されます。
ワークロードに最適なプラットフォーム
単一のプラットフォームにデプロイされたソリューションは、多くの場合、望ましい特性を犠牲にして他の特性を取得せざるを得ません。プラットフォーム間で移植可能なソリューションは、プラットフォームの機能を最大限に活用して、ワークロードごとのサービス・レベルと運用特性を最適化できます。
原則は、IBMのハイブリッドクラウド・アプローチを支えるアーキテクチャーの理念です。ソリューションを実現するために使用されるテクノロジーやアプローチに関係なく、それらは一定です。このフレームワークでは、原則に基づいてベスト・プラクティスの特定と選択が行われます。このフレームワークをソリューション・アーキテクチャーに適用すると、その原則に基づいてテクノロジーとアーキテクチャーの選択が行われ、リソースと資産を最大限に活用してハイブリッドクラウド・ソリューションを実現できます。
プラクティスは、柱の原則に沿ったソリューションを開発するためのアプローチです。
ガイダンスは、アンチパターン、チェックリスト、テクノロジーリファレンスアーキテクチャー、およびその他のアイテムなどの資産であり、アーキテクトが適切に設計されたソリューションを作成し、特定の製品やテクノロジーを使用してそれらのソリューションを実現する方法を理解するのにさらに役立ちます。
ガイダンスは、アプリケーションまたはインフラストラクチャー・スタックの特定の層に向けて行うことができます。