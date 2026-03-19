財務オペレーションとサステナビリティー

「財務オペレーション（FinOps）とサステナビリティー」の柱には、コスト効率とリソース効率の高いソリューションを作るための実践とガイダンスが含まれています。

FinOpsは、財務、IT、ビジネスの部門横断的なチームを連携させ、クラウドを含むテクノロジー・リソースの経済性を定義し、追跡することに重点を置いています。FinOpsは、DevOpsがソフトウェア構築と運用に導入したマインドセットとコラボレーションに触発され、チームのサイロを排除し、コスト、使用量、容量、リソース使用効率を透明に確立・追跡・予測することで、ビジネス価値目標と性能要件のバランスを取ることを目指しています。Well-Architected Frameworkのコンテキスト内では、FinOpsは、該当するコンプライアンスを維持しながら効率性を設計する方法を推進することで、チームがクラウド導入のためにデータに基づいた意思決定を行えるよう支援することに重点を置いています。

FinOps for Cloudの重点分野としては、次のようなものがあります。

コストの最適化：クラウド・インスタンスを管理するために適切にサイズ設定またはガバナンスを適用することにより、クラウドのコストを削減することに重点を置いています。

コスト管理：タグ付け、ショーバック、チャージバックを使用してコストを把握し、割り当てることに重点を置いています。

サステナビリティーは、IT運用を含む活動による環境への悪影響を軽減する方法に重点を置いた関連分野です。リソース使用の最適化は、リソースの開発、運用、再利用に伴う環境的および社会的コストにもプラスの影響を与えるため、これは効率性を設計するというFinOps目標の自然な延長線上にあります。例えば、必要のないクラウド・インスタンスを実行しないことで、組織は公共事業の使用量を削減し、リソースの使用率と再利用を向上させ、持続可能な消費を促進できます。

クラウド向けサステナビリティーの重点分野には、次のようなものがあります。