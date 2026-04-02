ハイブリッドとは、１つ以上のパブリッククラウド、プライベートクラウド、オンプレミス内でワークロードを実行する機能のことです。ハイブリッドクラウドは、パブリック、プライベート、オンプレミスのインフラストラクチャー全体でオーケストレーション、管理、アプリケーションの移植性を実現します。その結果、一元化された単一の柔軟な分散型コンピューティング環境が実現し、組織は最も適切なコンピューティング・モデルで従来のワークロードやクラウドネイティブのワークロードを実行・拡張できます。

ポータブルとは、クラウド・コンピューティング環境間でワークロードやデータを移動できる機能を指し、ワークロードを（大幅に）再構成することなく、あるパブリッククラウドから別のパブリッククラウドへ、あるいはプライベートクラウドへの移行を可能にします。

ハイブリッドとポータブルの原則を組み合わせることで、相互運用性が促進されます。これには、プラットフォーム、データ、アプリケーションが含まれます。設計原則を使用して構築されたアプリケーションは、より高度な相互運用性を実現します。

企業は、ベンダー・ロックインを防ぐため、またはデータ・レジデンシーの要件から、マルチクラウド戦略を採用しています。また、ワークロードをリフト・アンド・シフトしたり、ワークロードをあるクラウドから別のクラウドに移行したり、複数のクラウドでアプリケーションを実行したりする機能も求めています。このような企業にとって、ポータビリティーと相互運用性を念頭に置いてクラウド・アプリケーションを設計することが重要です。