IBM Well-Architected Framework
ハイブリッドとは、１つ以上のパブリッククラウド、プライベートクラウド、オンプレミス内でワークロードを実行する機能のことです。ハイブリッドクラウドは、パブリック、プライベート、オンプレミスのインフラストラクチャー全体でオーケストレーション、管理、アプリケーションの移植性を実現します。その結果、一元化された単一の柔軟な分散型コンピューティング環境が実現し、組織は最も適切なコンピューティング・モデルで従来のワークロードやクラウドネイティブのワークロードを実行・拡張できます。
ポータブルとは、クラウド・コンピューティング環境間でワークロードやデータを移動できる機能を指し、ワークロードを（大幅に）再構成することなく、あるパブリッククラウドから別のパブリッククラウドへ、あるいはプライベートクラウドへの移行を可能にします。
ハイブリッドとポータブルの原則を組み合わせることで、相互運用性が促進されます。これには、プラットフォーム、データ、アプリケーションが含まれます。設計原則を使用して構築されたアプリケーションは、より高度な相互運用性を実現します。
企業は、ベンダー・ロックインを防ぐため、またはデータ・レジデンシーの要件から、マルチクラウド戦略を採用しています。また、ワークロードをリフト・アンド・シフトしたり、ワークロードをあるクラウドから別のクラウドに移行したり、複数のクラウドでアプリケーションを実行したりする機能も求めています。このような企業にとって、ポータビリティーと相互運用性を念頭に置いてクラウド・アプリケーションを設計することが重要です。
ワークロードは一度構築すれば、あらゆる場所に一貫して展開できる必要があります。ワークロードは、ホストされているプラットフォームのサービスや制約に合わせて変更したり構成したりする必要はありません。これはまさに、ほぼすべてのパブリッククラウドで利用可能なハイブリッドクラウド・コンテナ・プラットフォームであるIBM Red Hat OpenShiftの理念です。この柱の残りの原則は、この理想の達成に基づいています。
コンテナは、ワークロードをホストする基盤となるインフラストラクチャーからワークロードを切り離します。これにより、コンテナ化されたワークロードは、互換性のあるコンテナ・ランタイムをホストするあらゆるプラットフォームに移植できるため、コンテナはアプリケーションのパッケージングおよび展開技術として推奨されています。
Kubernetesは、Kubernetes Container Runtime Interface（CRI）をサポートするコンテナ・エンジンに展開された、コンテナ化されたワークロードを展開および管理するためのオープンソース・プラットフォームです。Kubernetesおよびkubernetesから派生した管理プラットフォームを使用すると、プライベート・インフラストラクチャーだけでなく、パブリッククラウドやプライベートクラウド上のコンテナ化されたワークロードを管理することもできます。
特定の表現形式や種類のインフラストラクチャーを利用するワークロードは、そのインフラストラクチャーを備えた環境にのみ移植可能です。環境の定義やアプリケーションの設定方法の決定には、クラウドに依存しないコーディング・ツールを使用してください。次に、自動化ツールを使用して、あらゆるクラウドやオンプレミスに一貫して展開します。コード型インフラストラクチャー（IaC）を使用してアプリケーションを展開すると、任意のクラウドへの展開や、あるクラウドから別のクラウドへの移動が簡単になります。IaCを使用するもう1つの利点は、スケーリングに役立つことと、設定のずれを防ぐことができることです。また、展開プロセスの移植性も向上します。
プラットフォーム・ネイティブのサービスに依存するワークロードは、プラットフォームに「ロック」されています。ソリューションでは、サービスが導入されたプラットフォームに依存しない、業界標準のサービスAPIとインターフェースを代わりに採用する必要があります。
ポータビリティーを真に実現するには、チームはオープンソース・ソリューションをスタックの一部として採用し、複雑化を招くロックインを最小限に抑えることを検討するとよいでしょう。
オープンソース・ソフトウェアは、コストの低さ（または無料）、ソースコードをカスタマイズできる柔軟性、またはアプリケーションをサポートする大規模なコミュニティーの存在などの理由で選択される場合があります。ただし、ネットワーク統合、エンドユーザーとITのサポート、独自のソフトウェアに通常含まれるその他のサービスにかかる費用など、追加コストが発生する可能性があります。全体として、この決定はビジネス・ケースおよびワークロードを移動する可能性とのバランスを取る必要があります。
マルチクラウド環境とオンプレミス環境間でのポータビリティーと相互運用性を実現するには、すべての環境で共通するRed Hat OpenShiftなどの展開プラットフォームを選択することが重要です。コンテナのサイズが小さく、大部分のオペレーティング・システム、クラウド・サービス プロバイダー、およびインフラストラクチャー・プラットフォームにわたって広範囲にサポートされているため、適切に設計されたソリューションではコンテナを共通の展開ユニットとして使用します。
Dockerなどのコンテナは、ワークロードをホストする基盤となるインフラストラクチャーからワークロードを分離します。これにより、コンテナ化されたワークロードは、互換性のあるコンテナ・ランタイムをホストするあらゆるプラットフォームに移植可能になります。
Kubernetesのようなコンテナ・オーケストレーション・プラットフォームは、クラウド環境全体にわたるアプリケーションの展開を自動化します。また、コンテナ化されたワークロードを管理することもできます。Kubernetesは、Kubernetes Container Runtime Interface（CRI）をサポートするコンテナ・エンジンに展開された、コンテナ化されたワークロードを展開および管理するためのオープンソース・プラットフォームです。Kubernetesおよびkubernetesから派生した管理プラットフォームは、オンプレミス・インフラストラクチャーだけでなく、パブリッククラウドやプライベートクラウド上のコンテナ化されたワークロードを管理するために使用されます。
さまざまなクラウドでの構成と展開は困難な場合があり、2日目の運用は大変なものになる可能性があります。Ansible、Terraform、Chef、Puppetなどのクラウドに依存しないツールは必須です。Ansibleは、クラウドおよびオンプレミスでのプロビジョニング、構成管理、アプリケーションの展開、オーケストレーションを自動化するオープンソースのIT自動化ツールです。ソフトウェアのインストールの自動化、インフラストラクチャーのプロビジョニング、さらにはシステムにタイムリーなパッチを適用することで、セキュリティーとコンプライアンスの向上に使用できます。
数百台または数千台のサーバーを手動でプロビジョニングすることは現実的ではないため、Ansibleプレイブックは、ITを迅速かつ確実に拡張したい企業に好まれています。Ansibleプレイブックを使用すると、1つのインスタンスを構築し、同じインスタンスまたは同じインフラストラクチャー・パラメーターを採用する任意の数の追加サーバーを即座に使用できます。
必要に応じてクラウド・サービスを利用でき、オンプレミス環境、エッジコンピューティング環境、あらゆるクラウド・ベンダーのパブリッククラウド環境にわたってワークロードを展開、管理、制御できる分散クラウドを構成します。IBM Cloud Satelliteは、あらゆる場所でクラウド・サービス、API、アクセス・ポリシー、ロギング、モニタリングを提供します。そのため、オンプレミス・インフラストラクチャー向けのクラウドのようなサービスのすべての利点を活用できるようになり、ポリシーに基づいて他のプロバイダー・クラウドにワークロードを移動できる柔軟性がもたらされます。エッジデバイスの急増とデータの大幅な増加に伴い、コンピューティングをデータ・グラビティーに近づけることでコスト効率が向上しています。また、セキュリティーの強化と2日目の運用の簡素化も実現しています。
セキュリティーは別の柱ではありますが、プライベートクラウド、パブリッククラウド、オンプレミス・インフラストラクチャーのいずれであっても、クラウド・コンピューティングのあらゆる側面に浸透しているものです。ワークロードを異なる環境に柔軟に移動できる一方で、セキュリティー上の課題も伴います。ポータビリティーを犠牲にすることでセキュリティーを犠牲にしてはいけません。インフラストラクチャー、アプリケーション・スタック、ライフサイクル全体にわたって、多層的な防御の戦略を採用することが必要です。