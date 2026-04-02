IBM Cloudは、金融サービス組織向けの規制対象のワークロードをサポートするクラウド・プラットフォームの設計、提供、運用に対する包括的なアプローチを開発するためのベスト・プラクティスを採用しました。

このソリューションは、ハイブリッドクラウドのセキュリティーとコンプライアンスの展開を迅速化する4つの主要コンポーネントで構成されています。

管理フレームワーク リファレンス・アーキテクチャー デプロイ可能なアーキテクチャー 継続的なコンプライアンス

以下のセクションでは、機能を要約し、それらの機能をさらに詳しく知るためのその他の情報源をご紹介します。

管理フレームワーク

あらゆるセキュリティー・ソリューションの基盤となるのは、システムが準拠すべき一連のセキュリティー要件です。IBMは、業界パートナーと協力して、IBM Cloud Framework for Financial Servicesを開発し、規制対象のワークロードのセキュリティーとコンプライアンスの基盤を形成しました。このフレームワークは、NIST SP 800-53に基づく565の管理要件で構成されています。

コントロールフレームワークをクラウドセキュリティーアライアンスのクラウドコントロールマトリックスにマッピングすることで、業界全体に幅広く適用できることを実証しています。

制御フレームワークの詳細をIBM Cloudドキュメンテーションでご確認いただき、ダウンロードしてください。

制御フレームワークと、ソフトウェアおよびサービスを開発するための一連のベスト・プラクティスの統合により、VMware、仮想プライベートクラウド（VPC）、Red Hat OpenShift、および分散クラウドのリファレンス・アーキテクチャーが提供されました。

デプロイ可能なアーキテクチャー

セキュリティーとコンプライアンスを一貫して導入する効果的な方法は、オートメーションです。IBMはIBM Cloud Framework for Financial Servicesを採用し、リファレンス・アーキテクチャーを設計し、自動化するデプロイ可能なアーキテクチャーを開発しました。

デプロイ可能なアーキテクチャーに関するドキュメンテーションをご確認いただき、シンプルな仮想プライベートクラウドのデプロイ可能なアーキテクチャーをデプロイしてみましょう。

継続的コンプライアンス

デプロイされたコンプライアンス・リファレンス・アーキテクチャーでは、設計・構築上満たすべき制御要件に準拠しているかどうか継続的に評価する必要があります。ハイブリッドクラウド・プラットフォームの継続的コンプライアンスは、IBM Cloud Security and Compliance Center（SCC）を通じて提供されており、これはIBM Cloud Framework for Financial ServicesやNIST、Center for Internet Security（CIS）の他のセキュリティーベンチマークに対する準拠を示しています。

SCCは、ハイブリッドクラウド・プラットフォーム、クラウドネイティブ・ワークロード、およびサーバーのコンプライアンスを示す統合スイートを提供します。詳細なドキュメントはSecurity and Compliance Center、Security and Compliance Center Workload ProtectionおよびTanium Complyで入手できます。