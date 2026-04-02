パフォーマンステストに対する一般的なアプローチは、「特定の負荷/スループットで応答時間を測定する」という単純化されたパターンに従います。このアプローチは、主要なトランザクションのピーク時の応答時間が、既存のサービス・レベル契約（SLA）を満たしているかどうかという問いに答えるものです。また、通常テストされる強度は「低」、「ピーク」、「ストレス」に限定されます。このアプローチでは、一般的な負荷時の応答時間に関する問いには答えられますが、考えられるすべての状況下のシステムのパフォーマンスの全体像を把握することはできません。

より高度な「探索的パフォーマンス・テスト」のアプローチでは、テスト済みソリューションの「パフォーマンス・スナップショット」の作成を目標としています。スナップショットには、単一ユーザーの測定からブレークポイント後の負荷（可能な場合、システムのクラッシュ時を除く）まで、サポートされている最も広い負荷の範囲で収集された包括的な性能指標が含まれます。これには、トランザクションの応答時間、トランザクションとデータ・スループット、および増分負荷条件で収集されたリソース・データの収集が含まれます。「トランザクション」とは、システムによる有限の処理単位を指します。これには、ログインやアカウントの更新といったマクロ・トランザクションから、個々のサブトランザクション（ログイン・トランザクション内の認証呼び出しなど）、あるいは単純なHTTPリクエストまでが含まれます。

包括的なパフォーマンス・データセットであるパフォーマンス・スナップショットには、低負荷の「線形」負荷範囲（この場合、個別に処理されたスレッドが互いの存在を感じず、負荷が増加しても応答時間が長くならない）、負荷の増加に伴って応答時間が長くなる「非線形」範囲、負荷の増加に伴ってスループットの増加が停止し、飽和レベルに達する飽和点、およびスループットが最大に達して応答時間がSLAレベルを超えた後にパフォーマンスが低下するブレークポイント後の範囲に関する上記のメトリクスが含まれます。

負荷の全範囲を網羅するテストは通常、「ピーク」および「ストレス」負荷でのテストや耐久テストを行うのと比べて、テスト・チームはそれほど多くの労力を必要としません。なぜなら、同じテスト・スクリプトが使用されるからです（そして、主な労力は通常、これらのスクリプトを作成することにあります）。しかし、このようなパフォーマンス・スナップショットを作成することには次のようなメリットがあります。