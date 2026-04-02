運用モデルの例としては、「You build it you run it（自分で作ったものは、自分で運用する）」やサイト信頼性エンジニアリングの実践の確立などが挙げられます。これらの運用モデルやその他の運用モデルの採用は、ビジネス、顧客、管理者、開発チームのニーズと状況の理解にかかっています。

運用モデルは、業界、規制要件、既存のソリューション、ユーザーの目的などの要素を考慮して、継続的に評価、調整、組織のニーズに合わせて調整する必要があることを理解することが重要です。