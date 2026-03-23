アーキテクチャー・パターン

最先端テクノロジーの使用を可能にする、デプロイ可能なアーキテクチャーを確認し、変化するビジネス目標をより適切に達成できるようにします。
白い背景に青い円、長方形、正方形の図

パターン

AI データ ハイブリッド Power and Z
参考情報 IBM Well-Architected Framework
IBM Well-Architected Frameworkは、ハイブリッドクラウド・アーキテクトが安全でパフォーマンスの高いソリューションを設計するのに役立つ推奨事項とベスト・プラクティスを提供します。
ハイブリッドクラウドソリューション
ハイブリッドクラウド・ソリューションでビジネスの大変革を推進させるよりスマートな戦略
編集可能なアーキテクチャー図の資料
シンプルなアイコンを使用してアーキテクチャー・コンポーネントを表すアーキテクチャー・ダイアグラム・テンプレートを使用して、独自のアーキテクチャーを簡単に作成できます。
次のステップ

アーキテクチャー構築過程でサポートが必要な場合やご不明な点がある場合は、IBMにご相談ください。IBM Garageのエキスパートとのミーティングをご予約いただければ、お客様と協力して、ビジネス・ニーズに最適なソリューションを見つけます。