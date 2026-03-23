DevSecOpsアプリケーション・ライフサイクル・マネジメント
DevSecOpsのデプロイ可能なアーキテクチャーは、一連のDevOpsツールチェーンとパイプラインを構築します。DevSecOpsは、継続的デリバリー（Git Repos and Issue Tracking、Tekton Pipelines、DevOps Insights、Code Risk Analyzer）、Secrets Manager、Key Protect、Cloud Object Storage、Container Registry、Vulnerability Advisorを使用しています。
VPCランディング・ゾーンでのRed Hat OpenShiftコンテナ・プラットフォーム
VPCランディングゾーン上のRed Hat OpenShift Container Platformは、IBM Cloud for Financial Servicesリファレンス・アーキテクチャーに基づいた、デプロイ可能なアーキテクチャー・ソリューションです。仮想プライベートクラウド（VPC）ネットワーク上に、安全でコンプライアンスに準拠したRed Hat OpenShift Container Platformワークロード・クラスターを作成します。
TechZone Deployerを用いたハイブリッドクラウド・アプリケーションのデプロイメント
IBM Technology Zone（TZ）は、IBM社員、RedHat、およびパートナー販売者（以下、「販売者」）チームが幅広いIBM製品から選択し、独自のカスタマイズされたソリューションを構築できるようにするデプロイメント自動化システムを構築しました。
VPCランディング・ゾーン - Standard
VPCランディング・ゾーンのデプロイ可能なアーキテクチャーのStandardタイプでは、2つの仮想プライベート・クラウド（VPC）、管理VPC、およびワークロードVPCを使用して、環境とデプロイされたワークロードを管理します。各VPCは、ワークロードを安全に保つマルチゾーン、マルチサブネット実装です。トランジット・ゲートウェイはVPCを相互に接続し、仮想プライベート・エンドポイントはIBM Cloudサービスへの接続に使用されます。
VSI on VPCランディング・ゾーン - QuickStart
VSI on VPCランディング・ゾーンのデプロイ可能なアーキテクチャーのQuickStartタイプは、単一のリージョンに完全にカスタマイズ可能な仮想プライベートクラウド（VPC）環境を構築します。このソリューションは、ワークロード用に安全なVPC内の仮想サーバーを提供します。QuickStartタイプは、デモンストレーションと開発のために迅速にデプロイできるように設計されています。
VSI on VPCランディング・ゾーン - Standard
VSI on VPCランディング・ゾーンのデプロイ可能なアーキテクチャーのStandardタイプは、IBM Cloud for Financial Servicesリファレンス・アーキテクチャーに基づいています。このアーキテクチャーは、仮想サーバーを備えたカスタマイズ可能で安全なインフラストラクチャーを構築し、マルチゾーン・リージョンの仮想プライベートクラウド（VPC）を使用してワークロードを実行します。
Power Virtual Server for SAP HANA
Power Virtual Server for SAP HANAのSAP対応 PowerVSタイプは、基本的かつ拡張可能なSAPシステム・ランドスケープを構築します。このバリエーションは、VPCランディング・ゾーンと、VPCランディング・ゾーンを備えたPower Virtual Serverの基盤の上に構築されます。SAP HANA、SAP NetWeaver、およびオプションで共有SAPファイル用のPowerVSインスタンスがデプロイされ、SAPインストール用に事前構成されています。
VPCランディング・ゾーンを備えたPower Virtual Server
VPCランディング・ゾーンを備えたPower Virtual ServerのPowerVSワークスペースのデプロイメントにより、VPCサービスとPower Virtual Serverワークスペースが作成され、相互接続されます。