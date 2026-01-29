IBM z Systems Data Fabric参照アーキテクチャーは、より広範なIBM Data and Analytics Data Fabricアーキテクチャー・パターンに特化したもので、データ形式、データ・ソース、データの場所、データの使用方法に関係なく、組織全体でデータの使用を拡大することを目的としています。データ・アクセスから消費まで、データ・ファブリックがカバーするデータ/ライフサイクルのさまざまな側面には、データ検出、データ・ガバナンス、データ品質、データ分類、ビジネス/コンテキストの関連付け、データ・リネージュ、セルフサービス、および適切なデータを適切な場所と時間に利用できるようにするためのデータ運用化があります。追加のガイダンスを参照してください。



IBM Z® Systemsに関するより広範なデータ・ファブリックのアーキテクチャー・パターンに特化して、次の2つの側面について詳しく切間井します。



• IBM Z Systems上の各種データ・ソース（VSAM、IMS、DB2など）に対するガバナンスとアクセスに対処

• Linux® on IBM ZまたはLinuxONE（MongoDB、...）

• IBM Z SystemsおよびLinux on IBM Z/LinuxONEへの全社的なデータ・ファブリック・アーキテクチャーのコンポーネントの実装このソリューションには、zSystems / LinuxONEおよび外部システム上で実行されるコンポーネントが含まれています。



データ・ファブリックの参照アーキテクチャーは、企業がデータ・ファブリックのさまざまなコンポーネントをそれぞれの環境で実装するのに役立つガイダンスとして使用できるテンプレートです。データ・ファブリック参照アーキテクチャーには、メタ・データのインポート、メタ・データのエンリッチメント、メタ・データのカタログ化、データ・キュレーションとトランスフォーメーション、データ消費の5つの主要モジュールがあります。これらのモジュールは、前述のデータ・ファブリックのメリットを実現するための鍵ろなります。



参照アーキテクチャーには、5 つのモジュールの目的の実現に役立つ、主要なコンポーネント、必要な手順、および各モジュールのアーキテクチャーの決定事項が含まれています。また、コンポーネントと手順を実装するためにIBMテクノロジー環境で利用可能なさまざまなテクノロジー・オプションについても網羅しています。データ消費モジュールの場合、各消費ユースケースの詳細はそれぞれのユースケースの参照アーキテクチャーで扱われることを前提として、一般的な消費パターンをカバーしています。



IBM Zアーキテクチャー向けのアプリケーションのモダナイゼーションでは、IBM ZおよびLinuxONE上の記録システム（SoR）データへの最新の容易なアクセスを実現するためのアーキテクチャー・パターン、およびデータ連携を中心に据えた各種パターンについてさらに詳しく説明します。これは、アプリケーションが直接アクセス、レプリケーション、キャッシュ、または企業全体のデータ資産を組み合わせるデータ仮想化の概念を通じて記録システム（SOR）データを共有するため、データ駆動型のビジネス価値に関する知見を得る上で不可欠です。



また、データ、分析、およびAI参照アーキテクチャー全体も注目に値します。



