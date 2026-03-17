プロジェクトに適したモデルを選択するには、多くの要素を考慮する必要があります。

モデルのライセンスによって、その使用方法が制限される場合があります。例えば、モデルのライセンスによって、商用アプリケーションの一部として使用できない場合があります。

モデル・トレーニングに使用されるデータ・セットは、特定のアプリケーションでモデルがどの程度適切に機能するかに直接影響し、モデルが意味をなさない、不快な、または単に望ましくない応答を生成するリスクに大きく影響します。同様に、著作権で保護されたデータやプライベート・データでトレーニングされたモデルは、ユーザーが法的責任を負う可能性があります。IBMは、トレーニング・データの完全な透明性と、モデルに起因する法的請求に対する補償を提供します。

モデルのサイズ、トレーニングに使用したパラメーターの数、コンテキスト・ウィンドウのサイズ（モデルが受け入れ可能なテキストの長さ）は、モデルのパフォーマンス、リソース要件、スループットに影響します。「大きいほど良い」という考え方に従って200億個のパラメーターを擁するモデルを選択することは素晴らしいことかもしれません、リソース要件と精度の向上（これがある場合）を考えると、それが正当化されない可能性があります。最近の研究では、一部のソリューションでは、小さいモデルの方が大きいモデルよりもむしろ大幅に優れていることが示されています。

モデルにファイン・チューニングを加えると、タスクへの適合性に影響する可能性があります。例えば、IBMはGraniteモデルの2つのバージョンを提供しています。1つは一般的なチャット・アプリケーション用に調整されたもので、もう1つは指示に従うように調整されたものです。

モデルを選択する際のその他の考慮事項は次のとおりです。