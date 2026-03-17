上記の図は、要約パターンの2つの形式を示しています。パターンの最も単純な形式は、Stuffバリアントです。このパターンでは、

ドキュメントの内容が読み取られ、「埋め込まれ」ます。例えば、その全文がLLMのプロンプトへコピーされます。 プロンプト・テンプレートは、ターゲット・モデルに要約を生成するよう指示するために、指示とキーワードでコンテンツを「ラップ」するためによく使用されます。 結果のプロンプトは訓練されたLLMに送信され、応答として要約が生成されます。

Stuffアプローチは小さなドキュメントには最適ですが、LLMのコンテキスト・ウィンドウに対して大きすぎるドキュメントや、ドキュメントのコレクションには適していません。幸いなことに、このような状況に対応するMap-Reduceバリアントがあります。このバリアントのMapフェーズでは、個々の文書および／または文書のサブセクションが、Stuffアプローチを使用してLLMプロンプトに埋め込まれます。ドキュメントおよび/またはチャンクの要約が返された場合、アプリケーションによって集約され、LLM (4)に送信され、より大きな作業および/またはドキュメント・セットの全体的な要約が生成されます。同じLLMをMapフェーズとReduceフェーズに使用することは可能ですが、多くの場合、Reduceモデルは、重要な詳細を失うことなく集計サマリーを生成するために微調整する必要があります。

概念的には、要約は機械翻訳タスクに似ており、LLMに長い文書を短い要約に「翻訳」してもらいたいと考えます。したがって、BARTやT5のようなエンコーダー・デコーダー・モデルは要約ソリューションに適しています。要約に適したLLMの大部分は、ニュース記事、Wikipedia、法律、科学出版物などの情報源から抽出された1つ以上の一般公開されているトレーニングセットを使用してトレーニングされますが、対象となるビジネスプロセスやインプット・データに適合する要約を生成する前に、通常ファインチューニングが必要です。

複雑なビジネスプロセスでは通常、さまざまなユーザー・グループの要約を生成するために、複数の微調整されたモデルが必要になります。例えば、保険金請求プロセスでは、請求の要約とルーティング、不正アクセス検知と調査、医療コンサルタントやエンジニアリング・コンサルタントなどのサービス・プロバイダーからのレポートの要約向けに微調整したLLMが必要になる可能性があります。