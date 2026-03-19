IBM watsonx Code Assistant（WCA）for Red Hat Ansible Lightspeed（RHAL）は、生成的なAIを活用したコンテンツ推奨を通じて、Ansible Playbookの作成プロセスをわかりやすく手引きします。IT自動化の加速を目的として構築されたWCA for RHALは、主要なプラクティスに準拠したコンテンツ推奨事項を提供し、エラーを削減し、Ansibleタスク、ロール、プレイブックの一貫性を向上させます。WCA for RHALは、平易な英語で記述された自然言語のリクエストを使用してコンテンツを生成することもできるため、企業内でのオートメーションへのアクセスの拡張と拡大に役立ちます。

WCA for RHALは、AnsibleプレイブックのデータセットでトレーニングされたIBM Granite大規模言語モデル（LLM）を使用しています。LLMは、企業独自のデータを使用して調整できるため、自動化の構文と構造の微妙な違いを理解できます。ユーザーは提案をそのまま受け入れることも、ニーズに合わせてコンテンツの推奨事項を正確に改善することもできるため、自動化の価値実現までの時間がさらに短縮され、AIが生成したコンテンツ推奨事項によって開発サイクルが加速します。

ソリューションの概要