IBM watsonx Code Assistant（WCA）for Red Hat Ansible Lightspeed（RHAL）は、生成的なAIを活用したコンテンツ推奨を通じて、Ansible Playbookの作成プロセスをわかりやすく手引きします。IT自動化の加速を目的として構築されたWCA for RHALは、主要なプラクティスに準拠したコンテンツ推奨事項を提供し、エラーを削減し、Ansibleタスク、ロール、プレイブックの一貫性を向上させます。WCA for RHALは、平易な英語で記述された自然言語のリクエストを使用してコンテンツを生成することもできるため、企業内でのオートメーションへのアクセスの拡張と拡大に役立ちます。
WCA for RHALは、AnsibleプレイブックのデータセットでトレーニングされたIBM Granite大規模言語モデル（LLM）を使用しています。LLMは、企業独自のデータを使用して調整できるため、自動化の構文と構造の微妙な違いを理解できます。ユーザーは提案をそのまま受け入れることも、ニーズに合わせてコンテンツの推奨事項を正確に改善することもできるため、自動化の価値実現までの時間がさらに短縮され、AIが生成したコンテンツ推奨事項によって開発サイクルが加速します。
WCA for RHALは、以下のコンポーネント（上記の図を参照）で構成されています。
Ansible Playbookには、管理対象ノードとエンドポイント（サーバー、コンテナ、ネットワーク・デバイス、クラウド・サービスなど）でオートメーションを実行するために必要なコードが含まれています。
プレイブック・ソースコード管理（SCM）は、Ansibleプレイブックのすべての制作および開発部門が維持される場所です。利用可能なSCMソリューションは数多くありますが、最も一般的に使用されているのはGitに基づくソリューションであり、以降の議論でも前提としています。
Red HatのAnsible Automation Platformには、Ansibleコア・エンジン、リンティング・サービス、デプロイメント管理サービス、Ansibleプレイブックを実行およびトラブルシューティングするためのユーザー・インターフェースが含まれています。通常、マージごとにSCMから更新されたプレイブックを取得するように構成されています。
Red Hat Ansible Lightspeedは、自然言語プロンプトとコード・コンテキストを読み取り、基盤モデル・マッチングのためにIBM watsonx Code Assistantサービスに送信するIBM watsonx.aiアプリケーションです。コンテンツと一致する監査情報を生成し、VS Codeに送り返します。
IBM watsonx Code Assistant Service（WCA for RHAL）は、Red Hat Ansible Lightspeedからプロンプト・リクエストを受信し、大規模言語モデル（LLM）と照合するIBM watsonx.aiアプリケーションです。WCA for RHALは、追加のAnsibleプレイブック・データセットを使用してLLMをトレーニングすることもできます。IBM watsonx Code AssistantとRed Hat Ansible Lightspeedは連携して、先進的なプラクティスに沿った、完全かつ正確なコンテンツ生成提案を提供します。
Code Large Language Model（LLM）は、Ansible向けIBMのGraniteモデルをベースにしたコンテンツ生成の基盤モデルです。また、ベンダーや企業ユーザーが生成した追加のプレイブック・コードを含めるようにトレーニングされる場合もあります。
上記の図は、WCA for RHALのコンポーネントがどのように連携して時間を短縮し、Ansibleプレイブックの一貫性を向上させるかを示しています。