アーキテクチャー図テンプレートを使用すると、アーキテクチャー・コンポーネントを表すシンプルなアイコンを使用して、独自のアーキテクチャーを簡単に作成できます。既存のパターンから始めて環境に合わせてカスタマイズするか、コンポーネントの任意の組み合わせを使用して独自のパターンを最初から構築します。
テクニカル・ダイアグラムは、IBMでさまざまな目的を果たしています。これらは、システムの要素間の関係、特定の構造の階層を説明したり、プロセスフローを表す順序シーケンスの概念を導入したりするために使用できます。
IBM Cloud Architecture Stencilsを備えたDraw.ioツールを使用して、IBM Cloudダイアグラムを作成します。このアセット・セットは、外部のお客様やビジネス・パートナー向けにIBM Cloud Architectureのアイコンを提供することを目的としています。IBM Cloudの承認済み設計ツールはDraw.ioですが、皆様の利便性のために、Powerpoint（.ppt）およびSVG（.svg）ファイルも提供しています。
IBM IT Architect Assistantコミュニティー版は、ITソリューション・アーキテクチャーを作成および文書化するためのコラボレーション・ツールです。IBM Hybrid Cloud Architecture Centerのリファレンス・アーキテクチャーと同じように図を作成し、特定のプロジェクトやイニシアチブに合わせてカスタマイズできます。レビューとその他のコミュニケーションのためのドキュメンテーションを作成することもできます。
参照モデルとパターンは、エンタープライズ・アーキテクチャーの取り組みを可能にする重要な要素です。同業界の他の組織で起こっていることを基に、お客様の組織がどのように機能することができるか、あるいはどのように機能すべきかを考える手助けをします。
IBM Hybrid Cloud Architecture Center向けのリポジトリー・ベースのエンタープライズ・アーキテクチャー・ソリューションを顧客に提供するため、UNICOM Systems社は、System Architectと使用するための同様のテンプレートを作成しました。
IBMは、テンプレートをいかなる種類の保証もなく「現状のまま」提供します。テンプレートにはリンクが含まれているか、サードパーティーのソフトウェアまたはその他のサードパーティーのコンテンツ（「コンテンツ」）へのアクセスが必要になる場合があります。アクセスは、該当するサードパーティーがいつでも独自の判断で終了できます。エンドユーザーは、そのようなコンテンツへのアクセスまたは使用について、サードパーティーと個別の契約を締結する必要がある場合があります。IBMはそのような個別の契約の当事者ではなく、明示的な条件として、エンドユーザーはそのような個別の契約の条件を遵守することに同意します。