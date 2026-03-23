参照モデルとパターンは、エンタープライズ・アーキテクチャーの取り組みを可能にする重要な要素です。同業界の他の組織で起こっていることを基に、お客様の組織がどのように機能することができるか、あるいはどのように機能すべきかを考える手助けをします。



IBM Hybrid Cloud Architecture Center向けのリポジトリー・ベースのエンタープライズ・アーキテクチャー・ソリューションを顧客に提供するため、UNICOM Systems社は、System Architectと使用するための同様のテンプレートを作成しました。