上記の図は、WCA for Zのコンポーネントがどのように連携して、開発者がCOBOLソースコードをJavaに変換できるかを示しています。

アーキテクトは、ADDIの機能を使用してCOBOLコードを理解します。この製品はWindows VMで実行され、ソースコードをスキャンしてアプリケーションの洞察をアーキテクトに提供します。ソースコードの分析はプロジェクトに保存され、アーキテクトは Eclipse ベースのツールからアクセスできます。このツールを使用すると、アーキテクトは、さまざまなプログラム間の関係の視覚化、レポートの実行、コードの検索など、さまざまなタスクを実行できます。アーキテクトは、このツールを使用して、リファクタリングする可能性のあるビジネス・サービスを特定することで、モノリシックなCOBOLアプリケーションのモダナイズを開始できます。また、生成AIを使用してJavaに変換するオプションも備わっています。

ADDIはその分析の成果をMetadata Databaseに送信し、その成果はIBM watsonx Code Assistant Serviceで使用されるデータセットに追加されます。

COBOL開発者は、Refactoring Assistantを使用して、設計者がモノリス・アプリケーションから特定したCOBOLビジネス・サービスの抽出を開始します。Refactoring Assistantは、Linux VM上で実行されるコンテナベースの製品です。開発者が関連するコードを視覚化して選択し、さまざまな既存のプログラムのビジネス機能で構成される新しいCOBOLサービスを作成するためのWeb UIを備えています。Refactoring AssistantはADDIに安全に接続し、ADDIデータベース内のCOBOLアプリケーションの分析にアクセスします。

COBOL開発者がすべてのコードを選択した後、新しいCOBOLプログラムをワークステーションにエクスポートして、統合開発環境（IDE）で開発を続けることができます。

リファクタリングされたCOBOL段落はServices Repoに保管され、Java開発者が変換できるようになります。

Java開発者は、VS CodeでZ Open Editorを使用して、IBM CloudのWCA for Zサービスに接続します。このサービスはIBM Cloudアカウントを使用してプロビジョニングされ、AI基盤モデルへのアクセスを提供します。Z Open Editorで、Java開発者は次のようにコードの変換と生成の両方ができます。 まず、Java開発者は、VS Code内のCOBOLパラグラフを選択し、その内容をWCA for Zサービスに送信し、Javaクラス定義に変換します。 その後、VS Codeでは、Java開発者が、WCA for ZサービスがJavaコード行を生成する必要がある個々のJavaクラスを選択します。

上記のどちらの場合も、WCA for ZサービスはCode LLMを使用してコンテンツを生成しています。Code LLMは、多くのプログラミング言語でトレーニングされた生成AI基盤モデルであり、COBOLをJavaに変換するためにファイン・チューニングされています。