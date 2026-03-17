戦略目標と運用要件を達成するために不可欠なエンタープライズ機能については、生成AIアーキテクチャー機能モデルに概説されています。これには6つの主要カテゴリーが含まれており、効果的な生成AI実装に必要な独自かつサポート的な機能を紹介しており、他のアーキテクチャーで利用できる包括的なドキュメンテーションも提供されています。
残りの機能グループは、生成AIのサポート機能です。これらの機能は生成AIに固有のものではありませんが、エンタープライズ機能としてそれをサポートするために存在する必要があります。これらのグループは以下のとおりです。
Data Managementは、データを保存、管理、変換して、生成AIモデルのチューニングとトレーニングに適した形式にする機能群です。このカテゴリーには、監査目的で、またさらなるモデルの調整や改良へのインプットとして、モデルの応答を記録して評価する機能も含まれています。
サポート機能とは、企業で生成AIソリューションを正常にデプロイおよび管理するために必要な、アプリケーション、統合、IT運用の機能の包括的なグループです。
GenAI Resourcesには、生成AIモデルとソリューションを効率的かつ効果的に開発、チューニング、デプロイ、管理するために必要なハードウェアとプラットフォーム機能が含まれています。
各機能カテゴリーは、1つ以上の機能グループで構成されます。このセクションでは、生成AIに欠かせないグループと機能に焦点を当てます。
Model Hub機能グループは、インポートされたモデルと、企業によって調整またはトレーニングされたモデルを管理するために必要な機能をカプセル化します。これらの機能により、企業は社内で使用するモデルとデータセットを管理したり、モデルとデータセットへのアクセスを企業内の特定のユーザーまたはグループに制限したりできます。モデルのインポートとデータのインポートは、企業がHugging Faceなどの増え続ける公開モデル・リポジトリーからのモデルの導入を制限するための重要な機能です。
Model Hostingは、一般モデルと調整されたモデルをAPI対応サービスとして企業にデプロイする機能を提供します。また、リソースの利用率を最適化し、独立した改良と交換を可能にし、ガバナンスを簡素化します。その鍵となるのがModel Access Policy Managementであり、モデルへのアクセスを許可されたユーザーとグループのみに制限し、不正な使用を防ぎます。
Model Customizationは、企業が特定のビジネス・ニーズに合わせて生成AIモデルを調整およびトレーニングできるようにする機能群です。通常、この機能はクラウド・プラットフォームを使用して実現されます。これは、クラウドの従量課金モデルが、チューニングとトレーニングのリソース需要の「バースト的」な性質に適しているためです。
Model and Data Governanceは、企業が生成AIモデルを大規模に活用するためのクリティカルな機能セットです。具体的には、これらの機能により、企業がモデル応答に偏りが生じるなどのモデルリスクの監視と管理に必要な洞察が得られ、モデルの透明性と公平性に関する規制およびコンプライアンス要件への対応にも役立ちます。
Model Monitoringは、Model Governanceに代わる運用上の類似存在です。Model Governanceが長期的なモデルおよびリスク管理を扱うのに対し、Model Monitoringの機能により、企業はモデルオペレーションをリアルタイムで監視および管理できます。Model Monitoringは、次のようないくつかの主要な機能で構成されています。
GenAI Compliance Managementは、アプリケーション・スタックを通じてAIの「使用を保護」し、アプリケーション自体を「保護」するために必要な制御を有効にする機能のカテゴリーです。AIシステムが人間の価値と権利を尊重することを保証するために、倫理基準とガイドラインを順守します。
AIアプリケーション・セキュリティー管理。このカテゴリーの機能は、アプリケーション・スタックを通じてAIの「使用を保護」し、アプリケーション自体を「保護」するために必要なコントロールを可能にすることを目的としています。AIシステムが人間の価値と権利を尊重することを保証するために、倫理基準とガイドラインを順守します。
AIモデル・セキュリティー管理。このカテゴリーの機能は、「モデルの保護」レイヤーに必要なコントロールを有効にすること、およびモデルの使用を保護することを目的としています。性能と信頼性を高めるトレーニング、検証、評価を行うモデルのベスト・プラクティスを実装します。
AIデータ・セキュリティー管理。このカテゴリーの機能により、コントロールは「データ層の保護」を実現します。データ品質を確保しバイアスを軽減するために、データの収集、ストレージ、使用に関する明確なガイドラインを確立します。データ・セキュリティーは生成AIに特有のものではありませんが、ここではデータの観点から生成AIが特に注意を必要とする領域にのみ焦点を当てます。
エージェント型AIは、エージェント型AIアプリケーションの作成と導入に必要な機能群です。これには、ルーティングやオーケストレーション、ツール管理やツール呼び出しなどのコア機能が含まれます。
生成AIチューニングは、一般的な生成モデルを企業のニーズに合わせて「カスタマイズ」するために必要な機能グループです。モデルは幅広い知識に基づいてトレーニングされるため、特定の業界用語やプロセスの知識が不足します。したがって、ほとんどの企業は、プロンプト・エンジニアリング、プロンプト・チューニング、モデルのファインチューニングなどの機能を利用して、企業のビジネスの用語とプロセスを理解するモデルを作成する必要があります。
生成AIアプリケーション機能により、企業は高度な生成AIアプリケーションを開発できます。機能としては、ユーザーのクエリーに応答する関数を動的に生成する機能、対話型メモリー（生成AIアプリケーションが以前のやり取りを対話形式で保持・参照できるようにする）、モデル・ルーティング（アプリケーションがクエリーを、応答に最適なモデルに動的にルーティングできるようにする）などが挙げられます。