AIガバナンスとは、組織内のAIアクティビティーを監視および管理する機能です。これには、企業内にデプロイされたデータとモデルの起源を追跡して文書化するプロセスと手順、およびモデルの継続的な精度をトレーニング、検証、監視するために使用される手法が含まれます。効果的なAIガバナンスは、企業に次の3つの主要な成果をもたらします。

コンプライアンス。 AIソリューションとAIによる意思決定が、業種・業務で認められた慣行、規制基準、法的要件に準拠していることを確認するのに役立ちます。

信頼 。AIモデルが説明可能で公平であることを保証することで、AIによる意思決定に対する信頼を実現します。

効率性。AI開発およびデプロイメントを標準化および最適化することで、市場投入までのスピードを向上させ、AI開発コストを削減できます。

AIガバナンスを導入しない企業は、さまざまな悪影響が生じるリスクがあります。機械学習のプロセスは反復的であり、コラボレーションが必要です。適切なガバナンスとドキュメントがなければ、データサイエンティストや検証者は、モデルのデータの系統やモデルの構築方法を確認できません。結果に導くことは、再現するのが難しい場合があります。管理者が間違ったデータや不完全なデータを使用してモデルをトレーニングすると、数か月にわたる作業が無駄になる可能性があります。

AIガバナンスの欠如は重大な罰則につながる可能性もあります。銀行運営者は、融資の適格性を判断する際に偏ったモデルを使用したとして、7桁に及ぶ罰金を科せられました。EUは一般データ保護規則（GDPR）にAI規制を追加する予定です。現在、GDPR違反に対しては「最高2,000万ユーロ、または前会計年度の企業の全世界の年間収益の4％のいずれか高い方の罰金が科せられる可能性があります」。

ブランドの評判も危険にさらされます。ある実験では、AIソフトウェアを使用してSNS上の若者の話し方のパターンを学習しました。インターネット荒らしがこのツールに人種差別的、性差別的、反ユダヤ的な投稿を作成するように「教え込んだ」後、行政当局はすぐにこのソフトウェアを削除しました。

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