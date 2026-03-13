データレイクハウスは、データ・ウェアハウスとデータレイクの優れた側面を1つのデータ管理ソリューションに統合したデータ・プラットフォームです。

IBMのデータレイクハウスとハイブリッドクラウド環境向けのガバナンス・アーキテクチャーは、watsonx.dataプラットフォーム上に構築されています。このプラットフォームにより、企業は分析とAIを拡張でき、オープン・レイクハウス・アーキテクチャー上に構築された堅牢なデータ・ストアが提供されます。このアーキテクチャーは、データウェアハウスのパフォーマンスと使いやすさの属性と、データレイクの柔軟性と拡張性を融合し、データ管理と分析のタスクにバランスの取れたソリューションを提供します。