このセクションでは、IBM AI製品ポートフォリオが、機能グループごとにエンタープライズ・モデル内の機能グループとどのように整合するかについて説明します。

モデル・ハブ

IBM watsonx.aiは、Model Hub機能グループの全機能を提供します。watsonx.aiは、クラウドベースのサービスとしても、オンプレミスの導入パッケージとしても利用可能です。オンプレミスとクラウドベースの機能を組み合わせたハイブリッドな導入アプローチが可能になり、アーキテクトは、アーキテクチャーのトレードオフを大幅に行うことなく、生成AIソリューションの機能要件と非機能要件を満たすために必要な柔軟性を得ることができます。

モデル・ホスティング

IBM watsonx.aiは、Model Hosting機能グループのModel Lifecycle Management、Model Inferencing、Model Access Policy Management機能を提供します。モデル推論では、watsonx.aiは、共通APIを使用して生成AIモデルをRESTサービスとしてデプロイする機能を企業に提供します。これにより、生成AIソリューションの開発者は、アプリケーション内にモデルを組み込んでアクセスすることが容易になります。また、データサイエンティストやAIエンジニアは、消費アプリケーションに影響を与えることなく、モデルを経時的に更新できるようになります。

watsonx.aiは、モデル・アクセス・ポリシー管理機能に対応するデプロイメント・スペースを提供します。デプロイメント・スペースは、企業が生成AIモデルを管理し、それらの資産へのアクセスを制御するために使用できる、デプロイ可能なモデル、データ、環境のアクセス制御されたコレクションです。

モデル・ライフサイクル管理では、watsonx.aiは企業が時間の経過とともにモデルをデプロイ、更新、廃止／削除する機能を提供します。

モデルのカスタマイズ

IBM watsonx.aiは、モデル・カスタマイズ・グループの中で、モデルの微ファインチューニングと埋め込み生成の機能を提供します。モデルチューニングは、コンパニオンソリューションであるRed Hat Openshift AIによってサポートされています。

モデルとデータ・ガバナンス

IBM watsonx.governanceは、モデルおよびデータ・ガバナンス・グループの機能の大部分を提供します。具体的には、watsonx.governanceは、モデルとデータ・カードの管理、モデル・カタログの管理、モデルのリスク・ガバナンス、法務およびコンプライアンス管理を提供します。データカタログ管理はIBM watsonx.dataによって提供されます。

モデルの監視

モデル・モニタリングは、モデルおよびデータ・ガバナンスの運用面であるため、IBM watsonx.governanceは、モデル・モニタリング・グループが提供するモデルおよびデータ・ガバナンスの機能を補完するために、多くの機能を提供します。具体的には、watsonx.governanceは、このグループ内でHAP検知、モデル・ドリフト検知、モデルのフィードバックと改善、説明可能性、モデル評価の機能を提供します。

生成AIエンジニアリング

IBM watsonx.aiは、生成AIエンジニアリング・グループの中で、プロンプト・エンジニアリングとプロンプト・チューニングの機能を提供しています。モデルチューニングは、付属のソリューションであるRed Hat Openshift AIによってサポートされています。

IBM watsonx Orchestrateは自然言語処理を使用して、基本および上級スキルのカタログからコンテキストに適したものを抽出し、適切な順序で実行します。