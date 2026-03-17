IDおよびアクセス管理（IAM）コンポーネントが追加されて強力なユーザーIDとロールが提供され、盗難やモデル開示につながる可能性のあるアプリケーション機能とAPIへのアクセスを制御することで、モデル盗難のリスクを軽減します。

特権ユーザーと同様の機能を備えたエージェントのIDとアクセス制御（Agent Access Control）が、エージェントのアクセス権をユーザーのIDとロールに対応させるために追加されました。ハルシネーションや、形成不良、あるいは曖昧なプロンプトによる、過剰なエージェンシーや異常なエージェントの行動を防ぎます。

生成AI監視コンポーネント（GenAI Monitoring）がアーキテクチャー全体に追加され、プロンプト・インジェクション、安全でないアウトプット処理、機密データの開示、過度な依存を防ぐことができます。GenAI Monitoringと従来のデータ漏洩監視の組み合わせをデプロイして、プロンプト/レスポンスベースの攻撃から保護します。例えば、SQLクエリーの成果にプロンプトを挿入したり、API呼び出しやデータベースクエリーなどの成果に表示される可能性のある機密情報の開示を防いだりすることができます。

トレーニング・データ・ポイズニング攻撃は、構成管理ツールとモニタリング・ツール、およびモデルのトレーニング、ファインチューニング、構成データに関する構造化されたバージョン管理およびリリース・プロセスの追加によって軽減されます。

最後に、個々のコンポーネントのログから潜在的な脆弱性と攻撃を特定するために、統合された動作監視とイベント相関コンポーネントが追加されています。潜在的な問題をシステム・オペレーターに通知するために通知とアラートのコンポーネントが追加され、特定された問題に対するシステムと手動の対応を自動化および/または調整するために、対応オーケストレーション・コンポーネントが追加されます。