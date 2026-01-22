IBM Cloudでデプロイ可能なアーキテクチャー

継続的な統合、導入、コンプライアンスを実現するために設計された、事前定義されたDevSecOpsツールチェーン・テンプレートのセットを利用します。
コア・セキュリティーとその他のサポート・サービスを導入して、アカウント内のリソースのセキュリティー・コンプライアンスを管理できるように設定してください。
Red Hat OpenShiftクラスターにIBM Maximo Application Suiteインスタンスをデプロイします。
IBM Cloud®のベスト・プラクティスと要件に従って、IBM Cloud® Power Virtual Servers（PowerVS）オファリングを構築します。
デプロイ可能なアーキテクチャーを実現するPower® インフラストラクチャーにSAPシステムを導入して、SAP HANAワークロードの性能を最適化します。
デプロイ可能なアーキテクチャーを使用して、安全なVPC（仮想プライベートクラウド）ネットワーク上にRed Hat OpenShiftワークロード・クラスターを構築します。
IBM CloudおよびwatsonxサービスのサポートによりRAGのデプロイメントを自動化し、企業データを生成AIソリューションに組み込みます。
GPUワーカー・ノードを備えたIBM Cloud上のOpenShiftクラスターに、Red Hat OpenShift AIアドオンをデプロイします。
GPUベースのVSIインスタンスにRHEL AIをデプロイし、ファイン・チューニング済みモデルを自動化されたプロセスで推論実行します。
追加の参考情報を必要とせずに安全なVPCネットワークを導入して、クラウド・インフラストラクチャーの改善に役立てます。
VSIをVPCランディング・ゾーンにデプロイすると、VPCネットワーク上でワークロードを実行するための仮想サーバーを備えた安全なインフラストラクチャーが構築できます。
IBM Cloudのソリューションを活用して、堅牢なセキュリティー対策が講じられたプラットフォームで拡張性の高いインフラストラクチャーを低コストで構築し、新しいアプリケーションを即座に導入して、需要に応じてワークロードを増大できます。