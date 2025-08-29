無料の IBM Cloud アカウントは従量課金制アカウントであり、無料利用枠で 50 以上の製品へのアクセスが含まれます。無料利用枠を超えて使用した分だけお支払いください。手数料や前払いのコミットメントはなく、いつでもキャンセルできます。
Lite プランでは、IBM Watson API を含む 40 以上の常時無料の製品にアクセスできます。有効期限が切れることはなく、料金が請求されることもありません。
当社のアプリとサービスの最初の200米ドル分のクレジットを獲得できます。30日間利用可能なこのクレジットを使用して、IBM Cloud製品をお試しください。
管理されたサーバーレスプラットフォーム上でアプリケーション、バッチジョブ、またはコンテナーを実行します。
イベントを取り込み、IBM Cloud 上のサービスとアプリケーション間でイベント・ストリームを接続して配信します。
柔軟でコスト効率の高いストレージのパワーを無料利用枠で体験してください。ストレージをシームレスに評価し、拡張してください。
Web、モバイル、IoT、サーバーレスアプリケーションにスケーラブルな JSON ドキュメントデータベースを採用します。
ターボチャージされた IBM Db2 エンジンを備えたフルマネージドのクラウド SQL データベースを導入します。
自然言語インターフェイスをアプリケーションに追加して、ユーザーとの対話を自動化します。
テキストから自然な音声を合成します。
AI と機械学習をビジネスに組み込みます。独自のデータを使用してカスタム モデルを作成します。
独自のデータでトレーニングされた分析モデルとニューラル・ネットワークを構築し、アプリケーションで使用するために展開します。
企業データを発見し、カタログ化し、安全に共有します。
低遅延とストリーミング・トランスクリプションを活用。
フルマネージドのプライベートレジストリで Docker コンテナイメージを管理します。
ANSI SQL を使用して、IBM Cloud Object Storage でデータを読み取り、分析し、保存します。
Git、問題追跡、CI/CD パイプライン、クラウド内の Eclipse Orion Web IDE を使用して、DevOps のベストプラクティスをサポートします。
Terraform をサービスとして採用し、環境全体での IBM Cloud リソースのプロビジョニングと管理を自動化します。
業界で最も安全な Linux ベースのプラットフォームである IBM LinuxONE 上で仮想サーバーを作成して実行します。
組み込みの分析から API の使用に関する深い洞察を取得します。
IBM Cloud でのアクティビティを記録、検索、アラートします。
オープンソースの Apache Spark と Apache Hadoop を使用して分析アプリケーションを開発および展開します。
Db2 Warehouse の無料トライアルを開始すると、1,000 米ドルの無料クレジットを受け取ります。IBM Cloud を初めて使用する場合は、今すぐサインアップして、追加の 200 米ドルのクレジットを受け取ることができます。
IBM Cloud Hyper Protect 環境でホストされる完全に管理されたデータベースを使用します。現在、MongoDB 3.6.4 をサポートしています。
受信イベントに応答して関数を実行します。
シングルテナントの専用インスタンスでシークレットを一元管理します。
オンプレミスのソースから IBM Cloud データ・プロパティーへのデータの迅速かつ安全な移行を支援します。
インターネットに接続されたアプリケーション、Web サイト、およびサービスの信頼性、パフォーマンス、セキュリティが向上します。
Confidential Computing 環境で Linux ベースの仮想サーバーを作成して実行します。
専門的なスキルを必要とせずに、PostgreSQL データを完全に暗号化されたクライアントデータベースに保持します。
このサービスは、データの保護に役立つ暗号キーの管理に使用します。
プロモーション・コード：VPC1000
有効期限：2024年12月31日
IBM Cloud Virtual Server for VPC、IBM Cloud Block Storage for VPC、IBM Cloud Image Service for VPCの各製品を対象に、180日間1,000米ドル分のクレジットを進呈します。
IBM Cloud Bare Metal Server for VPC (サーバー、ストレージ、ロード・バランサーを含む) に対して 180 日間 1,000 ドルのクレジット。
プロモーション・コード：SERVERLESSARC
有効期限：2024年12月31日
IBM Cloud Code EngineとMongoDBの新規でご利用のお客様に、500米ドル分のクレジットを進呈します。
プロモーション・コード：DSFREE250
有効期限：2024年12月31日
IBM Cloud Databases for PostgreSQL、Databases for MongoDB、Databases for Elasticsearch、Databases for Redis、Databases for MySQL、Databases for EnterpriseDB、Databases for etcd、Messages for RabbitMQ、IBM Cloud Event Streams、IBM Cloud上のCloudantで使用できる、30日間250米ドル分のクレジットを進呈します。
無料の IBM Cloud アカウントを使用すると、Lite 価格プランのある 40 以上の製品にアクセスできます。これは、プランが常に無料であることを意味します。料金が請求されることはなく、プランの有効期限が切れることもありません。
IBM Cloud での構築を開始するには、まず電子メールアドレスを使用してアカウントを作成する必要があります (電子メールアドレスを既存のアカウントに関連付けることはできません)。
支払いの詳細は事前に必要ですが、有料サービスを利用するまで料金は請求されません。ただし、カードの信頼性を確認するために、名目上保留が行われます。
クレジットカード情報を入力すると、確認メッセージが画面に表示されます。金額は販売者によって決定されますが、通常は約 USD 1.00 です。
この情報をファイルに保存しておくと、必要に応じて従量課金制プランへのシームレスな移行を作成するのに役立ちます。
ライトプランでは料金は発生しません。ただし、Lite 以外のプランを無料利用枠で利用するには、従量課金制プランにアップグレードする必要があります。サービスの無料利用枠のしきい値を超えて使用すると、リソースの使用量に対して毎月請求されます。
アカウント、コンテナ、ランタイム、すべてのサービス、および特定のサービスに対して個別の支出しきい値を設定できます。毎月の支出がこれらのしきい値の 80%、90%、100% に達すると、自動的に通知が届きます。支出通知を設定するには、「管理」 > 「請求と使用量」をクリックし、「支出通知」を選択します。詳細については、 「支出通知の設定」を参照してください。
常時無料―有効期限のないライト・プランの製品です。これらは、安心してプロジェクトに取り組むことができ、不慮の請求の発生を防ぐことができます。ライト・プランの割り当ては使用量ベースで、期限切れがなく、月単位または1回限りの使用量で更新されます。ライト・プランのすべての製品をご覧ください。
無料評価版―これらはプレミアム・トライアルと考えてください。ただし、従量課金制またはサブスクリプション・アカウントが必要です。製品によって、割り当ては特定の期間、使用量ベースで動作する場合や、期限切れにならない場合があります。製品によっては、無料枠を超えて利用すると料金が発生するものもあります。無料プランのすべての製品をご覧ください。
ライトプランインスタンスのクォータ制限に達すると、その月のサービスが一時停止されます。クォータ制限はインスタンスごとではなく、組織ごとに設定されます。同じ組織内に作成された新しいインスタンスには、以前のインスタンスからの使用状況が反映されます。クォータ制限は毎月 1 日にリセットされます。
コンソールで、管理 > 請求と使用量に移動し、使用量を選択すると、使用量を確認できます。詳細については、 使用状況の表示を参照してください。
200 ドルのクレジットを受け取るには、まず従量課金制アカウントにアップグレードする必要があります。すでに行っている場合は、IBM Cloud コンソールの使用状況ページに移動して、200 米ドルのクレジットを確認してください。アカウント設定ページに移動して、アクティブなプロモーションを表示することもできます。200 米ドルのプロモーション クレジットが自動的に適用されますが、アカウントに表示されるまでに数時間かかる場合があります。このクレジットは、初めての従量課金制アカウントでのみ利用可能であり、サードパーティのサービスでは使用できません。
IBM Cloudの試用版アカウントは、公的な学位を授与する認定教育機関の教職員および学生を対象としています。試用版アカウントの使用資格を取得するには、IBM SkillsBuildソフトウェアのダウンロードページにアクセスし、教育機関の認証情報を確認してください。アカウント作成の詳しい手順については、こちら（ibm.com外部へのリンク）をご覧ください。
試用版アカウントにクレジット・カードを追加すると、アカウントが従量課金制アカウントにアップグレードされ、試用版アカウントに戻すことはできません。また、教育機関向けのプロモーション・コードは従量課金制アカウントでは使用できません。教育機関向け試用版アカウントの詳細は、IBM SkillsBuildソフトウェアのダウンロードに関するよくある質問をご覧ください。
請求とプロモーションのページに移動してプロモーションコードを入力し、プロモーションの詳細を確認して、適用をクリックします。プロモーション コードが適用されると、成功メッセージが表示されます。
認証のためにプロモーションコードを適用するには、クレジットカードを登録する必要があることに注意してください。
コスト算出ツールを使用して、ニーズに合わせてプランをカスタマイズすることで、IBM Cloud 製品のコストを見積もることができます。カタログを参照して、見積もりに追加するサービスを見つけてください。
IBM Cloudカタログ全体をご覧いただき、プロジェクトをさらに高いレベルに引き上げるために必要なものをお試しください。