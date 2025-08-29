IBM Cloud無料利用枠

機能 IBM Cloudアカウントは従量課金制のアカウントであり、無料利用枠で40以上の製品（IBM® Watson APIを含む）へのアクセスが含まれています。手数料や前払いのコミットメントはなく、いつでもキャンセルできます。無料利用枠を超えて使用した分だけお支払いください。
無料の IBM Cloud アカウントは従量課金制アカウントであり、無料利用枠で 50 以上の製品へのアクセスが含まれます。無料利用枠を超えて使用した分だけお支払いください。手数料や前払いのコミットメントはなく、いつでもキャンセルできます。
40 を超える常時無料の製品

Lite プランでは、IBM Watson API を含む 40 以上の常時無料の製品にアクセスできます。有効期限が切れることはなく、料金が請求されることもありません。
200 米ドルのクラウドクレジット

当社のアプリとサービスの最初の200米ドル分のクレジットを獲得できます。30日間利用可能なこのクレジットを使用して、IBM Cloud製品をお試しください。

IBM Cloudのカタログ全体を閲覧する
お客様事例

よくあるご質問

無料の IBM Cloud アカウントを使用すると、Lite 価格プランのある 40 以上の製品にアクセスできます。これは、プランが常に無料であることを意味します。料金が請求されることはなく、プランの有効期限が切れることもありません。

  • ライト プランでは、任意のサービスのインスタンスを 1 つプロビジョニングできます。
  • 10 日間開発活動が行われなかった場合、アプリはスリープ状態になります。作業を続けることで、アプリを目覚めさせることができる。
  • 30 日間開発活動が行われなかった場合、ライトプランのサービスインスタンスは削除されます。

IBM Cloud での構築を開始するには、まず電子メールアドレスを使用してアカウントを作成する必要があります (電子メールアドレスを既存のアカウントに関連付けることはできません)。

支払いの詳細は事前に必要ですが、有料サービスを利用するまで料金は請求されません。ただし、カードの信頼性を確認するために、名目上保留が行われます。

クレジットカード情報を入力すると、確認メッセージが画面に表示されます。金額は販売者によって決定されますが、通常は約 USD 1.00 です。

この情報をファイルに保存しておくと、必要に応じて従量課金制プランへのシームレスな移行を作成するのに役立ちます。

ライトプランでは料金は発生しません。ただし、Lite 以外のプランを無料利用枠で利用するには、従量課金制プランにアップグレードする必要があります。サービスの無料利用枠のしきい値を超えて使用すると、リソースの使用量に対して毎月請求されます。

アカウント、コンテナ、ランタイム、すべてのサービス、および特定のサービスに対して個別の支出しきい値を設定できます。毎月の支出がこれらのしきい値の 80%、90%、100% に達すると、自動的に通知が届きます。支出通知を設定するには、「管理」 > 「請求と使用量」をクリックし、「支出通知」を選択します。詳細については、 「支出通知の設定」を参照してください。

プロモーションコードを調べる

常時無料―有効期限のないライト・プランの製品です。これらは、安心してプロジェクトに取り組むことができ、不慮の請求の発生を防ぐことができます。ライト・プランの割り当ては使用量ベースで、期限切れがなく、月単位または1回限りの使用量で更新されます。ライト・プランのすべての製品をご覧ください。

無料評価版―これらはプレミアム・トライアルと考えてください。ただし、従量課金制またはサブスクリプション・アカウントが必要です。製品によって、割り当ては特定の期間、使用量ベースで動作する場合や、期限切れにならない場合があります。製品によっては、無料枠を超えて利用すると料金が発生するものもあります。無料プランのすべての製品をご覧ください。

ライトプランインスタンスのクォータ制限に達すると、その月のサービスが一時停止されます。クォータ制限はインスタンスごとではなく、組織ごとに設定されます。同じ組織内に作成された新しいインスタンスには、以前のインスタンスからの使用状況が反映されます。クォータ制限は毎月 1 日にリセットされます。

コンソールで、管理 > 請求と使用量に移動し、使用量を選択すると、使用量を確認できます。詳細については、 使用状況の表示を参照してください。

200 ドルのクレジットを受け取るには、まず従量課金制アカウントにアップグレードする必要があります。すでに行っている場合は、IBM Cloud コンソールの使用状況ページに移動して、200 米ドルのクレジットを確認してください。アカウント設定ページに移動して、アクティブなプロモーションを表示することもできます。200 米ドルのプロモーション クレジットが自動的に適用されますが、アカウントに表示されるまでに数時間かかる場合があります。このクレジットは、初めての従量課金制アカウントでのみ利用可能であり、サードパーティのサービスでは使用できません。

IBM Cloudの試用版アカウントは、公的な学位を授与する認定教育機関の教職員および学生を対象としています。試用版アカウントの使用資格を取得するには、IBM SkillsBuildソフトウェアのダウンロードページにアクセスし、教育機関の認証情報を確認してください。アカウント作成の詳しい手順については、こちら（ibm.com外部へのリンク）をご覧ください。

試用版アカウントにクレジット・カードを追加すると、アカウントが従量課金制アカウントにアップグレードされ、試用版アカウントに戻すことはできません。また、教育機関向けのプロモーション・コードは従量課金制アカウントでは使用できません。教育機関向け試用版アカウントの詳細は、IBM SkillsBuildソフトウェアのダウンロードに関するよくある質問をご覧ください。

請求とプロモーションのページに移動してプロモーションコードを入力し、プロモーションの詳細を確認して、適用をクリックします。プロモーション コードが適用されると、成功メッセージが表示されます。

認証のためにプロモーションコードを適用するには、クレジットカードを登録する必要があることに注意してください。

コスト算出ツールを使用して、ニーズに合わせてプランをカスタマイズすることで、IBM Cloud 製品のコストを見積もることができます。カタログを参照して、見積もりに追加するサービスを見つけてください。

Stack Overflowを通じて無料のテクニカル・サポートを受けることができます（リンク先はIBM外）。アクセス管理、アカウント、請求と使用状況に関連するケースを開くことができます。

