200 ドルのクレジットを受け取るには、まず従量課金制アカウントにアップグレードする必要があります。すでに行っている場合は、IBM Cloud コンソールの使用状況ページに移動して、200 米ドルのクレジットを確認してください。アカウント設定ページに移動して、アクティブなプロモーションを表示することもできます。200 米ドルのプロモーション クレジットが自動的に適用されますが、アカウントに表示されるまでに数時間かかる場合があります。このクレジットは、初めての従量課金制アカウントでのみ利用可能であり、サードパーティのサービスでは使用できません。