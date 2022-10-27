IBM Cloud for Financial Services

業界固有のクラウドは、お客様固有のモダナイゼーションとAIトランスフォーメーションのニーズをサポートするために構築されています
規制された業界向けに設計されたクラウドでイノベーションを起こす

IBM Cloud for Financial Servicesは、極めて機密性の高いデータやAIワークロードをも保護するように設計された、これまでにないクラウドです。IBM Cloud for Financial Servicesには、業界により求められているセキュリティーとコントロールが組み込まれており、インフラストラクチャーの最適化とコンプライアンスの実証を支援します。これにより、お客様にとって最も重要な、顧客への価値提供に集中できます。
IBMの業界専門知識と広範なパートナーシップにより、業界をリードするセキュリティーとプライバシー機能が強化されています。

ホワイトペーパーをダウンロードして、IBM Cloud for Financial Servicesの詳細をご覧ください

 コア・バンキング・システムをモダナイズするメリット

コア・バンキング・アプリのモダナイゼーションの取り組みを再考する

 コラボレーションはどのようにデジタル・トランスフォーメーションを加速させるのか

BPER Banca GroupとIBMがコアバンキングシステムをモダナイズ
メリット
AI 向けに構築

規制された業界の企業がAI駆動型イノベーションを安全に展開し、新しい運用モデルに移行できるように設計されています。
ハイブリッド・バイ・デザイン

IBMのオープン、セキュア、柔軟なプラットフォーム中心のアプローチにより、ハイブリッド・マルチクラウド・アーキテクチャー全体で一貫したパフォーマンスを実現します。
最高レベルの規制およびコンプライアンス基準

専用に構築されたクラウドは、業界によって情報提供された金融サービス向けのIBM Cloud Framework for Financial Servicesを活用し、業界ごとに最高水準の規制およびコンプライアンス基準でリスクを軽減します。

ソリューション

リスクと準拠の管理

IBM Cloud Security &amp; Compliance Centerを使用して、法規制へのコンプライアンスを最前線に置きながら、ミッションクリティカルなデータとアプリケーションを継続的にエッジ・ツー・エッジのクラウドで保護します。
決済サービスの効率化を促進

IBM Cloud for Financial ServicesのIBM Payments CenterのPaaS（サービスとしての決済）ソリューションを使用し、最新のコグニティブとAIテクノロジーのメリットを生かして、決済サービスの効率と価値を高めます。
貿易およびサプライチェーン・ビジネスの変革

IBM Connected Trade Platformを使用して、取引エコシステム全体の成長とリスク軽減を可能にするように最適化された、業界固有のプラットフォーム戦略を採用します。

洞察までの時間を短縮する

IBM Cloud HPCを使用して、大規模でコンピューティング集約型の課題に取り組み、洞察を得るまでの時間を短縮します。

従業員がどこでも安全に働けるようにする

IBM Cloud上に金融サービスのDaaS環境を構築すると、画期的な成果が得られ、既存の環境とのハイブリッド統合が可能になります。

AIガバナンスの運用

規制の厳しい業界で必要とされる信頼できるAIワークフローを実現するために構築されたIBMの次世代AIテクノロジー（watsonx.ai、watsonx.governance、watsonx Orchestrateなど）を使用して、責任感があり、透明性が高く、説明可能なAIによって生産性を引き出します。

クライアント・トランスフォーメーションのストーリー

Circeo社

ハンガリーのフィンテック企業が、コンプライアンスを維持するために必要なセキュリティーを確保しながら、革新的なビジネスをサポートするためにIBMパブリッククラウドをどのように利用しているかをご覧ください。
Asteria社

金融テクノロジー・プロバイダーはIBMと提携して、中小企業のキャッシュ・フローを実現しました。
GEVA Group

IBMは、ヨーロッパの決済処理会社と提携して、重要なサービスをIBM Cloudに移行することで、セキュリティーと安定性、コンプライアンスを最適化しました。
IBMと提携して創造する トランスフォーメーションを共創する

IBM Consultingによる銀行や保険のコア・システムのモダナイズ。フォーブス誌によって2023年に米国で最も優れた経営コンサルティング会社の1つとして認められ、金融機関との取り組みに対して最高評価の5つ星が与えられました。

 詳細はこちら イノベーションへのアクセス

IBM Cloud Framework for Financial Servicesによって最高レベルのコンプライアンスを実証した、検証済みのテクノロジー・パートナーとフィンテックからなるIBMの成長を続けるエコ・システムを活用することで、価値実現までの時間を短縮します。

 動画を見る（0:39） ビジネスの成長

ビジネス・パートナーがIBMと協力して、クライアントのモダナイゼーションの取り組みを加速する方法をご覧ください。

 詳細はこちら
参考情報 信頼できるAIで価値を解き放つ。 変化するリスク環境における保険を再考する。 中核となる銀行業務と決済をモダナイズし、レジリエントなデジタル基盤を構築します。 顧客のイノベーションを加速するというIBM Cloudの使命について知っておくべき5つのこと IBM Cloudは、セキュリティーを最前線に置きながら、高度に規制された業界におけるイノベーションの推進をどのように支援しているか。 オンデマンドWebセミナー - AI時代のデータ規制に向けて、ソブリンクラウドに対応する
次のステップ

クラウドの旅を始めましょう。

 相談を予約する 今日から構築を始めましょう。