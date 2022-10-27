IBM Cloud for Financial Services

IBM Cloud for Financial Servicesは、極めて機密性の高いデータやAIワークロードをも保護するように設計された、これまでにないクラウドです。IBM Cloud for Financial Servicesには、業界により求められているセキュリティーとコントロールが組み込まれており、インフラストラクチャーの最適化とコンプライアンスの実証を支援します。これにより、お客様にとって最も重要な、顧客への価値提供に集中できます。
ホワイトペーパーをダウンロードして、IBM Cloud for Financial Servicesの詳細をご覧ください
コア・バンキング・アプリのモダナイゼーションの取り組みを再考する
BPER Banca GroupとIBMがコアバンキングシステムをモダナイズ
規制された業界の企業がAI駆動型イノベーションを安全に展開し、新しい運用モデルに移行できるように設計されています。
IBMのオープン、セキュア、柔軟なプラットフォーム中心のアプローチにより、ハイブリッド・マルチクラウド・アーキテクチャー全体で一貫したパフォーマンスを実現します。
専用に構築されたクラウドは、業界によって情報提供された金融サービス向けのIBM Cloud Framework for Financial Servicesを活用し、業界ごとに最高水準の規制およびコンプライアンス基準でリスクを軽減します。
IBM Cloud Security & Compliance Centerを使用して、法規制へのコンプライアンスを最前線に置きながら、ミッションクリティカルなデータとアプリケーションを継続的にエッジ・ツー・エッジのクラウドで保護します。
IBM Cloud for Financial ServicesのIBM Payments CenterのPaaS（サービスとしての決済）ソリューションを使用し、最新のコグニティブとAIテクノロジーのメリットを生かして、決済サービスの効率と価値を高めます。
IBM Connected Trade Platformを使用して、取引エコシステム全体の成長とリスク軽減を可能にするように最適化された、業界固有のプラットフォーム戦略を採用します。
IBM Consultingによる銀行や保険のコア・システムのモダナイズ。フォーブス誌によって2023年に米国で最も優れた経営コンサルティング会社の1つとして認められ、金融機関との取り組みに対して最高評価の5つ星が与えられました。
IBM Cloud Framework for Financial Servicesによって最高レベルのコンプライアンスを実証した、検証済みのテクノロジー・パートナーとフィンテックからなるIBMの成長を続けるエコ・システムを活用することで、価値実現までの時間を短縮します。
ビジネス・パートナーがIBMと協力して、クライアントのモダナイゼーションの取り組みを加速する方法をご覧ください。