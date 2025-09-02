IBM Cloud for SAP

PowerおよびIntel x86（VMwareを含む）インスタンス[ 1 ]を提供するSAP認定の唯一のIaaSです。このIaaSによりインフラストラクチャーをリプラットフォームすることなしに、クラウド移行を迅速化できます。
watsonxは基幹業務ワークフローでの生成AI効果を高めるAI製品ポートフォリオです。watsonxを活用してミッションクリティカルな業務プロセスにインテリジェンスを導入することで、イノベーションと業務効率を高めることができます。
6TBを超えるSAP HANAインスタンスの粒度は他のクラウドと比べて4倍細かいため、オーバー・プロビジョニングを必要とせずにインフラストラクチャーを拡張できます。
50年以上にわたって10,000を超えるSAP顧客がIBMを信頼してSAPシステムを提供・運用しており、IBMコンサルティングによって300以上のSAP S/4HANAプロジェクトが実装されています。私たちは信頼できるコンサルティングおよびテクノロジー・パートナーとして、クライアントの変革ビジョンの共同作成と共同実行を支援しています。
柔軟なマネージド・サービス・オプションを使用して、必要なSLAでSAPアプリケーションを管理し、RISE with SAPアプリケーションやミッションクリティカルな運用を推進するその他のITフットプリント全体のニーズに対応します。
PowerオンプレミスからRISE対応クラウドへの「同様の」移行で、SAP HANAおよびS/4HANAクラウドのモダナイゼーションを加速します。
VMware SDDC環境にSAP HANAとS/4HANAをデプロイします。
VPCインフラストラクチャーのIntel Virtual ServerにSAP HANAとS/4HANAをデプロイします。
VPCインフラストラクチャー上のIntel Bare MetalにSAP HANAとS/4HANAをデプロイします。
クラシック・インフラストラクチャー上のIntel Bare MetalにSAP HANAとS/4HANAをデプロイします。
Powerオンプレミスからクラウドへの「同様の」移行で、SAP NetWeaver環境のリフト・アンド・シフトを加速します。
SAP NetWeaverをVMware SDDC環境にデプロイします。
VPCインフラストラクチャー上のIntel Virtual ServerにSAP NetWeaverをデプロイします。
SAP HANAとS/4HANAをIntel Bare Metalインフラストラクチャーにデプロイします。
SAP NetWeaverをIntel Bare Metalインフラストラクチャーにデプロイします。
パートナーのIBM Cloudエコシステムを使用して、SAPエンタープライズ・ワークロードをより迅速かつ安全にクラウドに移行します。
IBM Cloud上でのSAPランドスケープのデプロイについて詳しく学習します。