IBM Cloud for SAP

SAP ERPのモダナイゼーションを加速し、ビジネス運営のリスクを軽減し、変革します
SAP Cloud ERPモダナイゼーションのためのIBM Power Virtual Serverの戦略上の優位性

IBM Cloud® for SAPが選ばれる理由 価値実現までの時間を短縮

PowerおよびIntel x86（VMwareを含む）インスタンス[ 1 ]を提供するSAP認定の唯一のIaaSです。このIaaSによりインフラストラクチャーをリプラットフォームすることなしに、クラウド移行を迅速化できます。

 資料を読む SAP IT導入のリスクを軽減する

SAP認定インフラストラクチャーの中でも最も信頼性が高く安全なシステム上に構築されたクラウド[2]。単一のPowerサーバーの平均故障間隔は100年以上です[3]。つまり、IBM Cloudでサーバーが停止する可能性は非常に低いということです。

高可用性と災害復旧 AIで業務を変革する

watsonxは基幹業務ワークフローでの生成AI効果を高めるAI製品ポートフォリオです。watsonxを活用してミッションクリティカルな業務プロセスにインテリジェンスを導入することで、イノベーションと業務効率を高めることができます。

 AIを運用可能にする オーバー・プロビジョニングを行わずに拡張する

6TBを超えるSAP HANAインスタンスの粒度は他のクラウドと比べて4倍細かいため、オーバー・プロビジョニングを必要とせずにインフラストラクチャーを拡張できます。

 SAP認定インフラストラクチャー ERPトランスフォーメーションの頼れるパートナー

50年以上にわたって10,000を超えるSAP顧客がIBMを信頼してSAPシステムを提供・運用しており、IBMコンサルティングによって300以上のSAP S/4HANAプロジェクトが実装されています。私たちは信頼できるコンサルティングおよびテクノロジー・パートナーとして、クライアントの変革ビジョンの共同作成と共同実行を支援しています。

 SAP社とIBMのパートナーシップの詳細 必要なSLAに従ってSAPアプリケーションを管理する

柔軟なマネージド・サービス・オプションを使用して、必要なSLAでSAPアプリケーションを管理し、RISE with SAPアプリケーションやミッションクリティカルな運用を推進するその他のITフットプリント全体のニーズに対応します。

 SAPマネージド・サービス
IBM Cloud for SAPのROI
金融に関するアイコンが表示された棒グラフのイラスト
3年間で212%のROI

「私たちは成長する必要があり、ボトルネック、制約、驚きのないソリューションが必要です。だからこそ、IBM Cloud for SAPを導入したのです。」- 製造業担当ITディレクター

 資料を読む レポートを読む
IBM Power Virtual Server上のRISE with SAP
IBM Cloud for SAPがビジネスにどのように役立つかを示す立体イラスト。

RISE with SAPは、ガイド付きジャーニーを通じて、成果重視のサービス、SAP S/4HANAを使用したクラウドERP、および追加のプラットフォームを統合し、企業の運用モデルを再考します。IBM Power Virtual Serverは、IBM Powerサーバー上でSAP環境を稼働させる企業に独自のメリットを提供し、より迅速に中断なしでRISE with SAPに移行できるように設計されています。

SAP HANAおよびS/4HANA向けソリューション

IBM Power Virtual Server VMware SDDC VPC上のIntel仮想サーバー VPC上のIntel Bare Metal クラシック上のIntel Bare Metal

SAP NetWeaver向けソリューション

IBM Power Virtual Server VMware SDDC VPC上のIntel仮想サーバー VPC上のIntel Bare Metal クラシック上のIntel Bare Metal
お客様事例
Polynt
Polynt、SAP ERPをIBM Cloudに移行し、IT環境のプロビジョニングを最大78％高速化して新しいビジネス・サービスの市場投入までの時間を短縮
Ecogas社
Ecogas、IBM Power10サーバーをベースとしたハイブリッド環境にSAP HANA 2.0を導入し、100万人以上に高品質のデジタル・サービスを提供
Air India
Air India SATS、既存のSAP Business OneをIBM Cloudに移行
Abou Ghaly
Abou Ghaly Motors、SAP on IBM Cloudでデジタルトランスフォーメーションを加速
IBMが見積もりから現金化までのプロセスを変革
IBM Power Virtual Server上のSAP S/4HANA Cloudがオペレーションを合理化
Tabicel
IBM Cloud Bare Metal Serversを導入することで、販売生産性を30%向上
移行加速プログラム
IBM Cloud 上の SAP へのファスト・パス

IBM® Cloud向け移行支援プログラムは、ワークロード、データ、アプリケーションをすべてIBM Cloudに移行するための、評価、計画、実施を支援するよう設計されています。このプログラムでは、SAPワークロード向けIBM Cloudソリューションの活用に向けた技術的支援と、クラウド・クレジットが提供されます。

ビジネス・パートナー・エコシステム
IBM Cloudのビジネス・パートナー

パートナーのIBM Cloudエコシステムを使用して、SAPエンタープライズ・ワークロードをより迅速かつ安全にクラウドに移行します。

コミュニティ・リソース

IBM Cloud上でのSAPランドスケープのデプロイについて詳しく学習します。

次のステップ

お客様のSAPワークロードについて、IBM Cloudのスペシャリストにご相談ください。

