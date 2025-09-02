IBM Cloud for SAP

RISE with SAPは、ガイド付きジャーニーを通じて、成果重視のサービス、SAP S/4HANAを使用したクラウドERP、および追加のプラットフォームを統合し、企業の運用モデルを再考します。IBM Power Virtual Serverは、IBM Powerサーバー上でSAP環境を稼働させる企業に独自のメリットを提供し、より迅速に中断なしでRISE with SAPに移行できるように設計されています。