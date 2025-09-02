IBM Power Virtual Server上のRISE with SAP

RISE with SAPへの迅速かつ中断のない移行を実現する設計

使ってみる
IBM Cloud for SAP Wayfinderヒーローのイメージ
TechXchangeのバナー

IBM TechXchange 2025

IBM® Cloudを使用してAIとモダナイゼーションの取り組みを加速し、最高水準の認定資格を取得し、同業他社とネットワークを構築する方法を学びます

座席数には限りがあります！今すぐ登録

RISE with SAPへの迅速かつ中断のない移行

半世紀以上にわたり、企業はIBMのインフラストラクチャーを使用して、24時間体制の運用と機密ビジネス・データの保護のためにミッションクリティカルなSAPシステムをホストしてきました。IBMとSAPは、クラウドERPへの移行を加速するための次のステップとして、RISE with SAP方法論を使用して、SAP Cloud ERP Privateの新しいハイパースケーラー・オプションを開始しました。

 IBMとSAPがSAP Cloud ERPの新しいハイパースケーラー・オプションを発表
メリット #1

SAP認定サーバー中の可用性の高さ。

 レポートを読む 14倍

2020年以降、他のハイパーバイザーを使用するSAP認定クラウドと比較し、Powerサーバーのハイパーバイザーにおける重大な脆弱性とエクスポージャーが少ないことがわかっています*。

 Powerセキュリティー・カタログを読む 90日間

SAP S/4HANAワークロードをIBM Power Systemsオンプレミスからクラウドに90日以内に移行するように設計されています。

 ブログを読む

オンデマンドWebセミナー

SAP Cloud ERPモダナイゼーションのためのIBM Power Virtual Serverの戦略上の優位性

録画版を見る
RISE with SAPの移行段階
投資プログラム

IBMは、お客様がPower Virtual Server上のRISE with SAPへの移行を容易に進められるよう、SIまたは再販パートナーによる初期段階の技術評価、移行の実行、および周囲の非RISE（SAPやSAP以外の）ワークロードのクラウドへのデプロイをサポートするカスタマイズされた投資プログラムを始めました。

 詳細はこちら IBM Power買い戻しプログラム
データが複数のクラウド・データベースおよびオンプレミスのインフラストラクチャーからアクセスおよび処理されている
IBM Transformation Suite for SAP Applications

クラウドERPの移行をさらに加速するために、IBM Transformation Suite for SAP Applicationsは、技術的評価、データとコードの移行、コード分析、自動テストなどの重要な移行タスクを自動化するソフトウェアとサービスを、IBMとSNPなどのパートナーから提供します。

 Transformation Suite for SAP Applicationの詳細はこちら
SAP、Salesforce、官公庁・自治体、ヘルスケア、小売、輸送、航空会社、出荷、配送、サプライチェーンとやり取りする安全なクラウド・ストレージ・ネットワークのアイソメトリック図。
業界最大級のRISE with SAPの導入

「このSAPのアップグレードは、AI化および複雑な問題を解決するための基盤となるものです。この基盤の上に構築を進めていくため、基盤の安全性とレジリエンスを維持する必要があります。ここで、IBM Power Virtual ServerおよびIBM Cloud上のSAPランドスケープにおけるセキュリティーと可用性が重要になります。稼働開始以来、稼働率は100％で、停止したことはありません。」IBM、ITデリバリー担当ディレクター、Sirish Gottimukkala

 インプリメンテーションの詳細はこちら
データ・ファブリック・アーキテクチャーのデジタル・イラストレーション
SAPのクラウドへの移行における困難がより簡単に

IDCの調査によると、SAPワークロードをIaaSに移行する主な理由としては、高いパフォーマンス、堅固なデータ保護、強力なクラウド移行サポートが挙げられます。特にSAP HANAの場合、組織はデータ管理、SAPランドスケープ全体でのシームレスな統合、トランザクションおよびアナリティクスのパフォーマンスの強化を優先します。IaaSプロバイダーを選択する際に重要な要素は、優れたセキュリティー、先進の仮想化性能、コスト効率です。

 SAPのクラウドへの移行の詳細はこちら
次のステップ

IBM Power Virtual Serverのスペシャリストに貴社のSAPクラウドのモダナイゼーションについてご相談ください。
脚注

*PowerVMHyper-VXenKVMのNIST脆弱性データベース記録に基づくと、他のSAP認定クラウドのハイパーバイザーと比較して、PowerVMのハイパーバイザーCVEは14分の1に減少しています。データは2025年5月6日現在です。