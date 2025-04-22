IBMとともに、AIの使用を組織全体に展開し、ビジネスにおける真のテクノロジーの優位性を創出しましょう。
IBMは、AWS、Microsoft、SAPなどの主要なパートナーのエコシステムと協力して、お客様のビジネス・ニーズに最適なAIソリューションを提供します。AIへの取り組みのあらゆる段階で、IBMがお手伝いします。
IBMのお客様が、AIソリューションを活用してどのように問題を解決し実際の成果を上げているかについて、お客様事例をご覧ください。
企業は、生成AIから自然言語処理、機械学習アルゴリズムに至るまで、適切なAIユースケースに適用されたAIテクノロジーから最大限のメリットを得ることができます。金融サービス、通信、ヘルスケアをはじめとするさまざまな業界のカスタマー・サービス、サプライチェーン、ITなどの分野で競争優位性を築きましょう。
AIを活用して効率化を推進し、カスタマー・サービス・エージェントを強化しましょう。
AIとハイブリッドクラウドを活用して、既存のアプリをモダナイズしましょう。
AIを中心に据えた人事の再構築を通じて、より優れたビジネス成果を実現しましょう。
IBMとAdobeを活用して、さらにパーソナライズされた顧客体験を大規模に創出しましょう。
データ、AI、オートメーションを活用して、財務のパフォーマンスとビジネス価値を高めましょう。
AI搭載のオートメーションにより、テクノロジー運用全体のパフォーマンスを向上させ、コストを最適化できます。
IBMは、高い信頼性と透明性を中核としたAIの未来を形作ることに取り組んでいます。
最新のGraniteモデルは、新たな推論機能、ビジョン・サポート・モデル、ワンランク上の効率性により、低コストで競争上の優位性を獲得できます
専門家の混合 - エピソード40では、パネルはDeepSeek R1の誤解を取り上げ、モデルの蒸留について説明し、オープンソースの競争状況のランドスケープを分析しています。
DeepSeek-R1は、数学やコーディングのタスクにおける特定のAIベンチマークにおいてOpenAIのo1と同様の性能を発揮するバーチャル・アシスタントで、トレーニングに使用されるチップの数がはるかに少なく、使用コストが約96％安価であると、DeepSeek社は説明しています。
AI戦略についての説明会をご利用ください。生成AIがどのような分野で最大限の成果をもたらすのか、IBMでお客様のテック投資をどのように活性化できるかを説明し、デモもご覧いただけます。