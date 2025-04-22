2025年データ侵害のコストに関する調査 AIはセキュリティー・リスクになりつつあります。対策は万全ですか？

AIで大きな成果を出すには、組織全体でのAI活用とデータの連携が大切です。
Gartner社のロゴ

IBMはデータサイエンスと機械学習でリーディング・カンパニーに選出されました

IBMは、2025年Gartner Magic Quadrant™のデータサイエンスおよび機械学習プラットフォームでリーダーに選出されました。

IBMとともに、AIの使用を組織全体に展開し、ビジネスにおける真のテクノロジーの優位性を創出しましょう。

IBMは、AWS、Microsoft、SAPなどの主要なパートナーのエコシステムと協力して、お客様のビジネス・ニーズに最適なAIソリューションを提供します。AIへの取り組みのあらゆる段階で、IBMがお手伝いします。
複雑な半透明の球体の3Dモデルで、光の粒子を表示
watsonx

基幹業務のワークフローに生成AIを導入して、オートメーションと生産性向上を推進するIBMのAI製品群をご紹介します。AIライフサイクル全体にわたって、貴社のカスタム・ソリューションを構築、拡張、管理するための各種データツールとAIツールをご用意しています。

AIアシスタントとAIエージェント

AIアシスタントとAIエージェントをパーソナライズして、反復的なタスクを自動化しましょう。複雑なプロセスを簡素化して、業務を加速できます。

GraniteモデルのハイブリッドUI
AIモデル

IBM Graniteは、オープンで高性能、かつ信頼性の高いAIモデル・ファミリーで、貴社のビジネスに合わせて、AIの活用を拡張できるように最適化されています。

「I Love AI」のロゴの下で一緒に働く同僚たち
AIコンサルティング

AIの活用方法を再開発しましょう。AIのエキスパートやエンジニアと協力して、エンドツーエンドのワークフローを再設計。実証済みのスキルとアクセラレーターを実装して、よりスマートかつ迅速にAIを拡張できます。

交差する青い円の抽象的なグラフの前でスマートフォンを使用している女性
AIインフラストラクチャー

AIワークロードの拡張性と最適化を実現するハイブリッド・バイ・デザインのソリューションにより、組織全体に対するAIの影響を加速しましょう。

暗い部屋でノートPCを使用している男性、背景にグラフが表示されている
AIで構築を開始

よりスマートな開発、より迅速なリリースを実現し、アプリケーションをプロトタイプから本番環境に移行する包括的なAIツールキットを常に制御できます。

さまざまなデータレイヤーの図

ビジネスの進化を好きなようにカスタマイズし、ハイブリッドクラウドでAIを最大限に活用する

AI導入のどの段階にいても、AIハイブリッドクラウド・インフラストラクチャーを構築する方法について、IBMのAIエキスパートから有益な知見を得られます。

AIの価値を今すぐ実現

IBMのお客様が、AIソリューションを活用してどのように問題を解決し実際の成果を上げているかについて、お客様事例をご覧ください。
6つ トヨタファイナンス社が立ち上げた異なる生成AIプロジェクト 業務革新事例を見る 2倍 はなさく生命保険が管理できるオペレーター数を2倍に 顧客体験の変革事例を見る 80％ グラミー賞、チケットの発行を効率化 デジタル体験の変革事例はこちら >40％ The Water Corporation社、クラウド関連の運用コストを削減 SAP最新化事例を見る

AIを適切に活用

企業は、生成AIから自然言語処理、機械学習アルゴリズムに至るまで、適切なAIユースケースに適用されたAIテクノロジーから最大限のメリットを得ることができます。金融サービス、通信、ヘルスケアをはじめとするさまざまな業界のカスタマー・サービス、サプライチェーン、ITなどの分野で競争優位性を築きましょう。
ユースケース
カスタマー・サービスのためのAI

AIを活用して効率化を推進し、カスタマー・サービス・エージェントを強化しましょう。

アプリケーションのモダナイゼーションのための AI

AIとハイブリッドクラウドを活用して、既存のアプリをモダナイズしましょう。

人事のためのAI

AIを中心に据えた人事の再構築を通じて、より優れたビジネス成果を実現しましょう。

マーケティングのためのAI

IBMとAdobeを活用して、さらにパーソナライズされた顧客体験を大規模に創出しましょう。

財務のためのAI

データ、AI、オートメーションを活用して、財務のパフォーマンスとビジネス価値を高めましょう。

IT運用のためのAI

AI搭載のオートメーションにより、テクノロジー運用全体のパフォーマンスを向上させ、コストを最適化できます。

最新情報はこちら

アニメーション化されたAIのロゴ
『AI in Action 2024』レポート
AIのROIを達成するためにAIリーダーが行っていることや、AI学習者がAIリーダーと同様の成果を上げられるようになるさまざまな方法をご紹介します。
人間の脳とAIの統合の抽象表現
AIエージェントとAIアシスタントの比較
AIエージェントと、AIアシスタント、コパイロットやチャットボットとの違いについてご説明します。
青い照明のホール、IBM社のロゴ、通り過ぎる男性のぼやけた姿
AI 動画ライブラリー
AIの取り組みを始めるのに役立つ国内外のビジネス・リーダーやIBMエンジニアによる洞察溢れる動画を集めました。
教員の帽子をかぶった青い点で作られた人物の抽象的な図
AI Academy
業務プロセスの最適化から高性能のオートメーションまでさまざまなテーマについて、IBMのさまざまな一流ソート・リーダーの知見をご紹介します。

AIの未来を形作る

IBMは、高い信頼性と透明性を中核としたAIの未来を形作ることに取り組んでいます。 
多様な人々が同じ部屋で座り、背景に黄色いプレゼンテーション・ボードを置いて議論を行っている
IBMは、分野横断的で多角的なアプローチにより、責任あるAIの推進を支援しています。
watsonx.dataを表すレンダリングベースの線画イラスト
IBM Researchでは、オープンソース・アプローチを利用した、強力な新しい基盤モデルと生成AIシステムの設計方法をご紹介しています。

AIに関する最新情報を入手

ブログ | Granite 3.2：新しい推論とマルチモーダル機能

最新のGraniteモデルは、新たな推論機能、ビジョン・サポート・モデル、ワンランク上の効率性により、低コストで競争上の優位性を獲得できます

 ポッドキャスト｜DeepSeekに関する事実と誇張、モデルの蒸留、オープンソース競争について

専門家の混合 - エピソード40では、パネルはDeepSeek R1の誤解を取り上げ、モデルの蒸留について説明し、オープンソースの競争状況のランドスケープを分析しています。

 AI Thinkニュースレター | AIに関するインサイトを提供

厳選されたAIトピック、トレンド、調査内容をメールで直接お届けします。

記事 |DeepSeekのAIで小規模モデルの強みが浮き彫りに

DeepSeek-R1は、数学やコーディングのタスクにおける特定のAIベンチマークにおいてOpenAIのo1と同様の性能を発揮するバーチャル・アシスタントで、トレーニングに使用されるチップの数がはるかに少なく、使用コストが約96％安価であると、DeepSeek社は説明しています。
詳細情報はこちら

AI戦略についての説明会をご利用ください。生成AIがどのような分野で最大限の成果をもたらすのか、IBMでお客様のテック投資をどのように活性化できるかを説明し、デモもご覧いただけます。

