特定のベンチマークでは古い競合他社に匹敵したり追いついたりしていますが、これらの新しい中国モデルは世界のAIランドスケープにどのような影響を与えるのでしょうか。「ベンチマークでの実際の性能だけではありません」とEl Maghraouiは言います。「重要なのは、安全かつ倫理的な方法でのモデルのエンドツーエンドの統合があるかどうかです。」その結果、DeepSeek-R1などが「人間のインタラクション、テクノロジー、アプリケーションを変革する」かどうかを判断するのは早すぎるとEl Maghraouiは述べています。

最終的には、「開発者による採用率によって、DeepSeekのモデルの人気が決まります」とDanielsは言います。さらに、「彼らがモデルについて明らかにするユースケースを見ることは非常に興味深いでしょう」と彼は言います。

そして、IBMのVarshneyが考えているように、この世界的なAI競争では、地政学的な違いも重要ではないかもしれません。「いったんモデルがオープンソース化されると、そのモデルがオープンソース化されると、それがさまざまな点で重要になります」と彼は言います。

IBM® watsonx.aiでDeepSeekを今すぐ試す。このチュートリアルでは、watsonx.aiを使ってDeepSeek-R1の蒸留版の亜種を安全な方法でデプロイして推論に展開する方法を学びます。