ISV、フィンテック、SaaSプロバイダー、またはマネージド・サービス・プロバイダーとして、IBM Cloud上でソリューションの革新、拡張、強化を実現します。
付加価値ディストリビューターのネットワークとオンライン・クラウド・カタログを通じて、エンタープライズ・グレードのハイブリッドクラウドとAIサービスにアクセスできます。
専門家のネットワークを活用して、デリバリーを効率化および迅速化しまます。
共に成長するパートナーシップ。IBM Partner Plusは、専門知識やスケールおよびインパクトのあるメリットに重点を置くことで、協働の形を簡素化します。獲得できる成果を明確に見通せ、ビジネス拡大のためのロードマップとして導いてくれます。
ステップバイステップのユーザー・ガイドを使用して、IBM Cloudパートナーとしてオンボーディングする方法を学習しましょう。
リソースにアクセスして、構築の取り組みに沿ったメリットを活用しましょう。
IBM Cloudでソフトウェア、サービス、またはデプロイ可能なアーキテクチャーを販売する方法について、ステップバイステップのガイダンスを受け取りましょう。
金融サービス業向けのセキュリティーを高めたクラウド・ソリューションを構築しましょう。金融機関へのアクセスを拡大し、クラウド・デプロイメントに関する最も重要な懸念に対処し、収益化までの時間を短縮します。
IBM Cloud Catalogは、世界中のIBM Cloudのお客様にソリューションをシームレスに提供し、販売するためのデジタル販売チャネルです。
単一の請求システムを通じて、IBM Cloud契約を締結しているエンタープライズ・クライアントの最高のパートナーになりましょう。
有料のAnything-as-Service（XaaS）製品のオンボーディングと公開に要する時間は4週間です。
販売業者、ディストリビューター、システム・インテグレーター、既存の顧客から成るIBMエコシステムを活用して、ビジネスを拡大します。
独立系ソフトウェア・ベンダーの収益の15％はクラウド・プラットフォーム・マーケットプレイスによって生み出されています。
安全で回復力のあるデータ・リポジトリーを提供し、ブロードキャスト・コンテンツの配信を加速します。
Jenzabarは、高等教育における複雑さとコストを削減し、新たなビジネス・チャンスを創出します。
IBMビジネス・パートナーであるCLAI PaymentsとFNTSが協力して、IBM Power Virtual Serverにサービスとしての暗号化を導入します。
IBM Cloudクレジットを獲得して、従業員またはクライアントとのトライアルに参加できます。
特別割引料金を使用して、クライアントに再販するためのエンドツーエンドのソリューションを作成します。
市場進出戦略アクティビティーに使用する市場開発資金（MDF）を確保します。
新しいIBM Cloudの機会のための共同アカウント・プランニング・セッションにアクセスできます。
チームの現在の経験を基に構築し、従業員のトレーニング認定割引にアクセスします。
ロードマップのプレビューや、新製品や主要な機能の戦略的な議論にアクセスできます。
顧客エンゲージメント契約（SLA/OLA）と一致するクライアントにとって有利なサポート・オプションのメリットを利用します。
IBM Garageおよび IBM Cloudサービス・ラボと協力して、クライアントのPoC（概念検証）と評価を行います。
すべてのIBM Cloudサービスの詳細なドキュメンテーションとガイダンスへのアクセスを受け取ります。
1000米ドルのVPCクレジット
プロビジョニング時にコードVPC1000を適用すると、コンピューティングやストレージ、ネットワーキング・リソースに使用できる1000米ドルを取得できます。
500米ドルのクレジット
IBM Cloud Code EngineおよびMongoDBの新規ユーザーに500米ドルのクレジットを提供します。
500米ドルのクレジット
すべての新規IBM Cloud Object Storageユーザーに500米ドルのクレジットを提供します。
200米ドルのクレジット
アプリとサービスの最初の200米ドル分のクレジットを獲得できます。30日間利用可能なこのクレジットを使用して、IBM Cloud製品をお試しください。
IBM Cloud for Financial Servicesが、バンク・オブ・アメリカやBNP Paribasを含む100社以上のビジネス・パートナーに選ばれている理由を見てみます¹。
IBM Cloud for VMware Solutionsをデプロイすることで201%のROIを実現し、運用効率の向上により最大120万米ドルのコストを削減できます。
GPUの要件にIBM Cloudを選択すると、業界で最も柔軟なサーバー選択プロセスの1つに直接アクセスできます。
クラウド環境とオンプレミス環境全体で、ワークロードをシームレスに移動し管理できます。
IBM Cloud for VMware Solutionsをデプロイすることで201%のROIを実現し、運用効率の向上により最大120万米ドルのコストを削減できます。
HPCのようなパフォーマンス集約型のクラウド機能と、OpenShift on IBM Cloudを使用したモダナイゼーションの方法について詳しく説明します。