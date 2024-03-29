共に成長するパートナーシップ。IBM Partner Plusは、専門知識やスケールおよびインパクトのあるメリットに重点を置くことで、協働の形を簡素化します。獲得できる成果を明確に見通せ、ビジネス拡大のためのロードマップとして導いてくれます。



