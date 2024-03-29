IBM Cloudによりビジネスを成長させる

AI対応、セキュア、ハイブリッド・バイ・デザインを実現します
IBM Partner Plusに参加 IBM Cloudを無料で試す
巨大な岩の頂上で他のクライマーを助ける一人のクライマーの画像
IBM Cloudが選ばれる理由 IBM Cloudは、最もミッションクリティカルなワークロードにも対応できるエンタープライズ・クラウドです。230以上のパブリッククラウド・ソリューションを備えた当社のプラットフォームは、総所有コスト（TCO）を削減しながら、お客様の価値実現までの時間を短縮できるよう支援します。AIに対応し、セキュアで、ハイブリッド・バイ・デザインを採用しており、高い回復力、パフォーマンス、安全性、コンプライアンスを備えたクラウドを提供します。
レジリエンシー

混乱があってもビジネスを運営できるようにします
パフォーマンス

高いアジリティでクライアントのニーズを満たします
セキュリティー

AIを安全に導入してビジネス・トランスフォーメーションを促進します
コンプライアンス

進化するデータ主権要件に準拠します
TCO

クラウド・サービスの価値を最大化しながら支出を削減します
ニュース
広くて近代的なオフィススペースで、デュアル・モニターのセットアップを見ている2人の同僚
VMWareのお客様は、Wiproを利用したIBM Cloud for VMwareを使用してセキュリティーと柔軟性を高めながら、テクノロジーへの投資を管理できるようになりました 詳細はこちら
サーバー・ルームでノートPCを使用している技術者
IBMはNVIDIAアクセラレーテッド・コンピューティングでAIの性能と効率を向上
マイクロチップ・パターンを持つアナログAIシリコン・ウェハ
Intel社とIBMが提携し、AIイノベーションのコスト・パフォーマンスを向上
コンピューター・サーバー室で働く多民族の同僚たち
FNTSがIBM Power Virtual Serverマネージド・サービスを導入
顕微鏡で見たマイクロチップ
IBM Cloudは、AMD Instinct™ MI300Xアクセラレーターを導入して、生成AIワークロードとHPCアプリケーションのパフォーマンスをサポート
倉庫とトラックの航空写真
IBM Partner Mainlineは、IBM Power Virtual ServerでNational Van Linesの事業継続性と災害復旧の確保を支援
IBMと提携する IBM Cloudのテクノロジー、トレーニング、開発リソースにより成長を遂げ、専門知識を構築し、より多くのメリットを活用して、高い回復力、パフォーマンス、安全性、コンプライアンスを備えたAI主導のクラウド・インフラストラクチャーを実現しましょう。 詳細はこちら
エンタープライズの拡張

ISV、フィンテック、SaaSプロバイダー、またはマネージド・サービス・プロバイダーとして、IBM Cloud上でソリューションの革新、拡張、強化を実現します。
パフォーマンス

付加価値ディストリビューターのネットワークとオンライン・クラウド・カタログを通じて、エンタープライズ・グレードのハイブリッドクラウドとAIサービスにアクセスできます。
ROIの向上

専門家のネットワークを活用して、デリバリーを効率化および迅速化しまます。
成功するパートナーになる

共に成長するパートナーシップ。IBM Partner Plusは、専門知識やスケールおよびインパクトのあるメリットに重点を置くことで、協働の形を簡素化します。獲得できる成果を明確に見通せ、ビジネス拡大のためのロードマップとして導いてくれます。
オフィスで握手するビジネスウーマン
今すぐ参加する
視覚補助機能を使って説明する女性と話を聞く女性の2人のイラスト

ステップバイステップのユーザー・ガイドを使用して、IBM Cloudパートナーとしてオンボーディングする方法を学習しましょう。
必要な機能とメリットの検索、構築、フィルタリングを示すアイコンのイラスト

リソースにアクセスして、構築の取り組みに沿ったメリットを活用しましょう。
詳細、グラフ、レポートを表示する4つの仮想画面のイラスト

IBM Cloudでソフトウェア、サービス、またはデプロイ可能なアーキテクチャーを販売する方法について、ステップバイステップのガイダンスを受け取りましょう。
金融サービス・パートナー

金融サービス業向けのセキュリティーを高めたクラウド・ソリューションを構築しましょう。金融機関へのアクセスを拡大し、クラウド・デプロイメントに関する最も重要な懸念に対処し、収益化までの時間を短縮します。
中国四川省成都の夜間エアレールビューで照らされた多色の高層ビル
詳細はこちら
IBMと共に市場参入

IBM Cloud Catalogは、世界中のIBM Cloudのお客様にソリューションをシームレスに提供し、販売するためのデジタル販売チャネルです。

一括請求

単一の請求システムを通じて、IBM Cloud契約を締結しているエンタープライズ・クライアントの最高のパートナーになりましょう。
市場投入までの時間の短縮

有料のAnything-as-Service（XaaS）製品のオンボーディングと公開に要する時間は4週間です。
新規顧客への拡大

販売業者、ディストリビューター、システム・インテグレーター、既存の顧客から成るIBMエコシステムを活用して、ビジネスを拡大します。
収益の促進

独立系ソフトウェア・ベンダーの収益の15％はクラウド・プラットフォーム・マーケットプレイスによって生み出されています。
IBM Cloudカタログを試す

IBMパートナーの事例

BASE Media Cloud社 ジェンザバー CLAI Payments
IBMと連携するメリット：お客様のビジネス。お客様のクライアント。当社の優先順位。 クラウド・ソリューションについてIBMビジネス・パートナーになることで、ビジネスをすぐに開始し強化できる機会の世界が開かれ、お客様とクライアントの成功に役立ちます。 IBM Cloudクレジット

IBM Cloudクレジットを獲得して、従業員またはクライアントとのトライアルに参加できます。

 クライアントのための特別割引料金

特別割引料金を使用して、クライアントに再販するためのエンドツーエンドのソリューションを作成します。

 市場開発資金

市場進出戦略アクティビティーに使用する市場開発資金（MDF）を確保します。

 共同アカウント・プランニング

新しいIBM Cloudの機会のための共同アカウント・プランニング・セッションにアクセスできます。

 トレーニングのサポートと認定の割引

チームの現在の経験を基に構築し、従業員のトレーニング認定割引にアクセスします。

 ロードマップと戦略的な議論

ロードマップのプレビューや、新製品や主要な機能の戦略的な議論にアクセスできます。

 カスタマイズされたサポート・オプション

顧客エンゲージメント契約（SLA/OLA）と一致するクライアントにとって有利なサポート・オプションのメリットを利用します。

 プロフェッショナル・サービス・クレジット

IBM Garageおよび IBM Cloudサービス・ラボと協力して、クライアントのPoC（概念検証）と評価を行います。

 ドキュメンテーションとガイダンス

すべてのIBM Cloudサービスの詳細なドキュメンテーションとガイダンスへのアクセスを受け取ります。
機能のオファーとインセンティブ

1000米ドルのVPCクレジット

プロビジョニング時にコードVPC1000を適用すると、コンピューティングやストレージ、ネットワーキング・リソースに使用できる1000米ドルを取得できます。

 詳細はこちら

500米ドルのクレジット

IBM Cloud Code EngineおよびMongoDBの新規ユーザーに500米ドルのクレジットを提供します。

 詳細はこちら

500米ドルのクレジット

すべての新規IBM Cloud Object Storageユーザーに500米ドルのクレジットを提供します。

 詳細はこちら

200米ドルのクレジット

アプリとサービスの最初の200米ドル分のクレジットを獲得できます。30日間利用可能なこのクレジットを使用して、IBM Cloud製品をお試しください。

 詳細はこちら
主要なオファリング IBM Cloud for Financial Services

IBM Cloud for Financial Servicesが、バンク・オブ・アメリカやBNP Paribasを含む100社以上のビジネス・パートナーに選ばれている理由を見てみます¹。

 パートナー参考情報にアクセスする 詳細はこちら IBM Cloud for VMware Solutions

IBM Cloud for VMware Solutionsをデプロイすることで201%のROIを実現し、運用効率の向上により最大120万米ドルのコストを削減できます。

 パートナー参考情報にアクセスする 詳細はこちら AIインフラストラクチャー

GPUの要件にIBM Cloudを選択すると、業界で最も柔軟なサーバー選択プロセスの1つに直接アクセスできます。

 パートナー参考情報にアクセスする 詳細はこちら IBM Power Systems Virtual Server on IBM Cloud

クラウド環境とオンプレミス環境全体で、ワークロードをシームレスに移動し管理できます。

 パートナー参考情報にアクセスする 詳細はこちら IBM Cloud上でのSAP

IBM Cloud for VMware Solutionsをデプロイすることで201%のROIを実現し、運用効率の向上により最大120万米ドルのコストを削減できます。

 パートナー参考情報にアクセスする 詳細はこちら その他のIBM Cloudサービス

HPCのようなパフォーマンス集約型のクラウド機能と、OpenShift on IBM Cloudを使用したモダナイゼーションの方法について詳しく説明します。

 パートナー参考情報にアクセスする 詳細はこちら

IBM Cloudによりビジネスを成長させる

 

ビジネス・プランをすぐに開始し、IBM Cloudでの構築とデプロイを開始できます。

 IBM Cloudで認定を取得する