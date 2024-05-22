IBM Cloud VPCソリューション

IBM® Cloudの仮想プライベートクラウド（VPC）は、必要なパブリッククラウドのメリットを維持しながら、ビジネス運用のためにプライベートクラウドを個別に構築できる、高いレジリエンスと高度なセキュリティーを備えた、ソフトウェア定義ネットワーク（SDN）です。 コンピュート、ストレージ、ネットワーク・リソースを選択でき、可用性と拡張性を最大限に高め、さらにお客様のワークロードの要求に応じて費用対効果の高いさまざまなオプションをご提供します。 IBM Cloud VPCは、VMware、SAP 、IBM® Zなどのソリューションを使用し、お客様の、IaaS、PaaS、ハイブリッドクラウドのニーズに合わせて構築されています。
IBM Cloud VPCには、迅速なアクセス、低コストの移行、低遅延性、および認定されたセキュリティーの仕様に合わせて構築された、6つのマルチゾーン領域と18の可用性ゾーンのグローバル・ネットワークがあります。
ハイブリッド・プラットフォーム、またはマルチクラウド・プラットフォームに対応しています。 VMware、SAP、IBM Zなどのソリューションを使用し、IBM Cloud全体にわたってワークロードを合理化します。
IBM Cloud VPCは、コンフィデンシャル・コンピューティングのために、標準装備のセキュリティー、規制コンプライアンス基準、複数のハードウェとソフトウェアのソリューションを備えた、プライベートに所有されているSDNです。
専用のネイティブ・サーバーを備えた既存のツールを維持しながら、既存のVMwareワークロードをIBM Cloud Bare Metal Servers for VPCに移行します。 IPスペースを完全に制御できるNSX-Tにアップグレードし、自分のペースで、Kubernetes、またはRed Hat OpenShiftのコンテナ管理プラットフォームを使用して更新できます。
IBM Cloud Virtual Servers for VPCとVPCのネットワーク機能を使用し、予測可能で、低コストまたは無料でデータの取り込みを行い、毎月のTCOの削減に貢献します。
IBM Cloud Hyper Protect Virtual Servers for VPCとIBM Secure Execution for Linuxテクノロジーを使用し、クラウド内の機密データを安全にデプロイします。
IBM Cloud VPCのインフラストラクチャーとIBM® Spectrumのソフトウェアを使用し、ワークロードと出口のコストを管理する、動的なハイブリッド クラウド機能で、複数の並行タスクを拡張し、コストを削減できます。
Intel® Xeon®プロセッサー上に構築され、最大限のネットワークの分離と制御を実現するための、拡張性が高い、シングルテナント仮想サーバー・インスタンスとマルチテント仮想サーバー・インスタンスを迅速に起動できます。
機密データまたはビジネスIPを使用したコンテナ化されたワークロードに対して、完全なデータ・プライバシーと保護を実現します。
第2世代Intel® Xeon® Platinum 8260 CPU上に構築され、10分以内で100Gbpsのアップリンクを提供できる、真の専用シングル・テナント・サーバーです。