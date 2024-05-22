IBM Cloud VPCソリューション

IBM® Cloudの仮想プライベートクラウド（VPC）は、必要なパブリッククラウドのメリットを維持しながら、ビジネス運用のためにプライベートクラウドを個別に構築できる、高いレジリエンスと高度なセキュリティーを備えた、ソフトウェア定義ネットワーク（SDN）です。 コンピュート、ストレージ、ネットワーク・リソースを選択でき、可用性と拡張性を最大限に高め、さらにお客様のワークロードの要求に応じて費用対効果の高いさまざまなオプションをご提供します。 IBM Cloud VPCは、VMware、SAP 、IBM® Zなどのソリューションを使用し、お客様の、IaaS、PaaS、ハイブリッドクラウドのニーズに合わせて構築されています。