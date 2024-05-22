IBM Cloud VPCソリューション

必要なハイパフォーマンス・プライベートクラウドを構築しながら、必要なパブリッククラウドのメリットを保持できます。
ノートPCのユーザー、ファイル・ライブラリー、クラウド、およびIBMのセキュリティー間の接続状態を示すイラスト
IBM Cloud VPCとは

IBM® Cloudの仮想プライベートクラウド（VPC）は、必要なパブリッククラウドのメリットを維持しながら、ビジネス運用のためにプライベートクラウドを個別に構築できる、高いレジリエンスと高度なセキュリティーを備えた、ソフトウェア定義ネットワーク（SDN）です。 コンピュート、ストレージ、ネットワーク・リソースを選択でき、可用性と拡張性を最大限に高め、さらにお客様のワークロードの要求に応じて費用対効果の高いさまざまなオプションをご提供します。 IBM Cloud VPCは、VMware、SAP 、IBM® Zなどのソリューションを使用し、お客様の、IaaS、PaaS、ハイブリッドクラウドのニーズに合わせて構築されています。
データの移転を容易に

IBM Cloud VPCには、迅速なアクセス、低コストの移行、低遅延性、および認定されたセキュリティーの仕様に合わせて構築された、6つのマルチゾーン領域と18の可用性ゾーンのグローバル・ネットワークがあります。
お客様の要望に適したクラウド

ハイブリッド・プラットフォーム、またはマルチクラウド・プラットフォームに対応しています。 VMware、SAP、IBM Zなどのソリューションを使用し、IBM Cloud全体にわたってワークロードを合理化します。
妥協なきセキュリティー対策

IBM Cloud VPCは、コンフィデンシャル・コンピューティングのために、標準装備のセキュリティー、規制コンプライアンス基準、複数のハードウェとソフトウェアのソリューションを備えた、プライベートに所有されているSDNです。

IBM Cloud VPCのユースケース

VMware Hadoop 金融 HPC

IBM® Cloud Virtual Server for VPC

Intel® Xeon®プロセッサー上に構築され、最大限のネットワークの分離と制御を実現するための、拡張性が高い、シングルテナント仮想サーバー・インスタンスとマルチテント仮想サーバー・インスタンスを迅速に起動できます。
IBM® Cloud Hyper Protect Virtual Servers for VPC

機密データまたはビジネスIPを使用したコンテナ化されたワークロードに対して、完全なデータ・プライバシーと保護を実現します。
IBM Cloud® Bare Metal Servers for VPC

第2世代Intel® Xeon® Platinum 8260 CPU上に構築され、10分以内で100Gbpsのアップリンクを提供できる、真の専用シングル・テナント・サーバーです。
IBM® Cloud Block Storage for VPC

柔軟なIOPSオプション、高い可用性、暗号化オプションを備えた高性能のブロック・ストレージ・ボリュームです。
IBM® Cloud File Storage for VPC

複数のVPC全体で、複数の仮想サーバーと共有できる、ゾーン別の、NFSベースのファイル・ストレージです。
IBM Cloud® Object Storage

複製を必要としない非構造化データのための、柔軟で費用対効果の高いスケーラブルなクラウド・ストレージです。
IBM® Cloud Load Balancer

ワークロードとサーバー全体で、トラフィックと顧客のリクエストを分散する、アプリケーションとネットワーク・ロード・バランサーです。
IBM® Cloud Direct Link

一貫したネットワーク・パフォーマンスを提供し、キャパシティーの拡張が容易で、パブリック・インターネットを使用せずに、オンプレミスのリソースをクラウド・リソースに接続できます。

IBM Cloud VPC上のVPCリソースのコストを計算 時間ごとのサーバー使用、階層型ストレージ・オプション、継続請求など、柔軟な請求オプションにより、ご使用分のみお支払いいただくことが可能です。 IBM Cloud VPCのリソースの料金は個別に設定されており、IBM Cloud VPCの合計料金の一部として含まれています。 サービスのティアは、VPCではなく、お客様のアカウントに付随します。
IBM Cloud VPCの資料
VPCの開始方法について、詳細な指示、リリース情報、アーキテクチャー・レイアウトなどをご覧ください。
IBM Cloud VPCアーキテクチャー・センター
チュートリアルの検索、コースの受講、参照ダイアグラムの確認などが可能です。
