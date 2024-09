IBM Partner PlusプログラムのBenefits and Know Your IBM Attachmentの利用規約に同意し、シルバー・レベルのステータス達成に必要な基準を満たしているIBMビジネス・パートナーは、現在、IBMソフトウェア・アクセス・カタログの使用が認められています。これらのビジネス・パートナーは、IBMソフトウェア製品(以下「プログラム」)を、顧客が評価目的で最大90日間、顧客のロケーションで利用できるように手配できます。