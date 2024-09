組み込み可能なAIポートフォリオは、 watsonx.ai で構成されるwatsonx次世代AIおよびデータプラットフォームで構成されています。watsonx.dataやwatsonx.governanceです。 IBM AI API(IBM Watson Natural Language Understanding、IBM Watson Speech to Text、IBM Watson Text to Speech;IBM AIライブラリ(IBM Watson 自然言語処理 Library for Embed、IBM Watson Speech to Text Library for Embed、IBM Watson Text to Speech Library for Embed;IBM AI アプリケーション (watsonx Assistant、IBM Watson Discovery、watsonxOrchestrate、IBM Instana オブザーバビリティー、IBM® Maximo 目視検査 モクシ)。