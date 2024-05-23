IBM Cloudの料金体系

はい。アカウント登録時に、セキュリティー確保と検証を目的としてあなたの請求先情報とクレジットカード情報を使用します。従量制課金アカウントをセットアップすると、無料プランとライトプランを含めたIBM Cloudの全製品にアクセスできます。利用開始時に役立つよう、200米ドルのクレジットが付与されます。このクレジットは最初の30日間にわたってIBM Cloudの製品で使用できます。長期の契約やコミットメントの必要はなく、有料サービスを利用した分だけ料金をお支払いいただきます。