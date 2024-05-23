IBM Cloudの料金体系

IBM Watson®APIを含む40を超えるサービスに無料でアクセスできます。
サインアップで200米ドルのクレジットを取得できます。クレジットは30日間有効です。
Committed Useアカウントによる従量制課金（PayGo）、またはサブスクリプションへのアップグレードで、350以上の製品に割引価格でアクセスできます。
貴社のビジネスに合わせた費用対効果の高いソリューション
IBM Cloud® PayGo with Committed Useでは、IBM Cloudの全製品にアクセスでき、利用した分だけの料金を支払います（米国のみ）。
1年または3年間のコミットメントを活用し、料金の割引とキャパシティー保証を受けることができます。
プラットフォーム全体で割引を受け、利用した分だけ支払うことができます。
IBM Cloudは、Microsoft、Google、AWSをしのぎ、67のシナリオで最低価格を実現しています。
ハイブリッドクラウドのアプローチで2.5倍の価値を実現します。
6つの大陸にわたって60のデータセンターを擁するIBMは、ユーザーエクスペリエンスを犠牲にすることなく成長を支援します。
貴社の予算と目標に合った支払いソリューション
お探しの情報が見つからない場合は、IBM Cloud™の料金支払いと利用に関するFAQページをご覧いただくか、またはスタック・オーバーフローのフォーラムでご質問をお寄せください。（ibm.com外部へのリンク）
いずれのライトプランサービスでも完全に無料でビルドとデプロイができます。月次無料枠を提供している無料プランでサービスを活用することもできます。
はい。アカウント登録時に、セキュリティー確保と検証を目的としてあなたの請求先情報とクレジットカード情報を使用します。従量制課金アカウントをセットアップすると、無料プランとライトプランを含めたIBM Cloudの全製品にアクセスできます。利用開始時に役立つよう、200米ドルのクレジットが付与されます。このクレジットは最初の30日間にわたってIBM Cloudの製品で使用できます。長期の契約やコミットメントの必要はなく、有料サービスを利用した分だけ料金をお支払いいただきます。
非常に多くのメリットがあります。Kubernetes、インフラストラクチャー、IBM Watson®サービスなどを含め、本番環境に対応したIBM Cloudの全サービスにアクセスできます。またライトプランに該当するもの以外にも、すべての無料サービスプランをご利用いただけます。
すべてのお客様に無料の基本サポートを提供しています。これには当社のドキュメント、常にモニタリングされているスタック・オーバーフローのコミュニティフォーラム、サポート・ケースの作成が含まれます。追加のサポートが必要な場合は、上級サポートまたはプレミアム・サポート・プランをご購入いただけます。
サービス価格はプランにより異なります。ライトプランのサービスは常に無料です。有料サービスは月次固定料金、または従量制課金となります。
コンピュートおよびサービスの利用量に応じて月次料金が請求される柔軟な従量制課金アカウント、または具体的な支出のコミットメントに合わせて割引を受けられるサブスクリプション・アカウントのいずれかを選ぶことができます。